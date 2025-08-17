¿Qué tiene en común el flamenco con la pelota vasca?: Tradición y emoción en el On Fire

Desde que los artistas jondos se subieron por primera vez en 2014 a los emblemáticos balcones de Pamplona para reivindicar una nueva forma de mostrar -y mirar- el flamenco en un territorio a priori alejado de estos compases, el Flamenco On Fire (FOF) se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario cultural estival y la segunda más importante de la capital navarra tras los Sanfermines.

Aquí, con la figura del guitarrista pamplonica Agustín Castellón Campos Sabicas como estandarte, uno de los grandes renovadores e impulsores de la internacionalización del género que a mediados del siglo pasado enseñó al mundo entero a tocar la sonanta desde Nueva York, el ex director del Benicassim, Miguel Morán, zarandeó el obsoleto modelo de los festivales jondos clásicos apostando por un formato innovador, creativo y desprejuiciado que da cabida a distintos formatos, estéticas y generaciones.

Su filosofía la recogió desde hace casi seis años el gestor cultural, Arturo Fernández, reconoce a este periódico que “la calle es otro de los pilares de la programación”, entre otras cosas, porque a diferencia de otras citas dirigidas a la afición cabal, el On Fire busca “abrir nuevas puertas de acceso al flamenco”. “Nos hemos preocupado de desnudar lo que ha venido vistiendo a este arte que, a veces puede producir rechazo para quien no está familiarizado, y vestirlo con otros ropajes propiciando también la convivencia entre los artistas y el público”, sostiene.

Con la firme convicción de que “sólo desde la emoción se crea la afición”, la tranquilidad “del respeto que hay en el Norte por cualquier expresión cultural” y la seguridad de que “el talento de los flamencos y la riqueza de este arte hacen el resto”, el FOF apuesta por tanto por un cartel “diverso y equilibrado” que va desde la ortodoxia hasta los márgenes acogiendo Grandes Conciertos, el Ciclo Nocturno, el Escenario Siglo XXI, para las propuestas más underground, y las calles, balcones y patios de Viana, Tudela y Pamplona hasta sumar un total de 36 actuaciones en 13 escenarios de las tres ciudades.

La Macanita, el cante de Jerez. / Rina Srabonian

Tomatito, Pepe Habichuela, Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez, la Compañía Antonio Najarro, Duquende, La Macanita, Queralt Lahoz, Daniel Casares, Antonio Canales, Miguel Vargas, Manuel de la Tomasa, Agujetas Chico, Alba Heredia, José y Fernando Canela, Ismael de la Rosa El Bola, Montse Cortés, Rocío Márquez & Bronquio, entre otros, serán algunos de los protagonistas de esta edición que se celebrará del 22 al 31 de agosto.

Más allá de la música

En cualquier caso, aunque se fija en las programaciones de otras citas como la Bienal o Jerez “porque es nuestra obligación”, Arturo Fernández admite que el On Fire pone el foco lo ponen en la comunicación, en el diseño, “y también en la provocación”, buscando inspiración en otros festivales musicales fuera del flamenco.

Aquí el relato y la filosofía que enmarca la cita es casi tan importante o más que el propio cartel, de ahí que se preste especial atención a otros aspectos como la divulgación, investigación y difusión de lo jondo, realizando a través de las redes atractivas campañas como la que dará a conocer los habituales términos jondos o iniciativas como el concurso de creaciones multimedia que se enmarca el Electro On Fire.

Lo Extramusical, que incluye proyecciones, seis conferencias, un homenaje a los 600 años de pueblo gitano, un flashmob, el On Fire Kids, así como otras sorpresas terminarán de vestir y dar sentido a esta edición que, bajo el lema Tandal, hace referencia al concepto de patio, como origen y epicentro jondo, y vincula la cita flamenca con la tradición de la pelota vasca.

Flamenco: del ayer al hoy

Este 2025 se inicia así una nueva trilogía en la que se cuenta Una historia del flamenco, que en esta primera etapa se centrará del primer tercio del siglo XIX al primer tercio del siglo XX, justo en el ocaso de los Cafés Cantantes y antes de la irrupción de la Ópera Flamenca. “Ya enseñamos al público qué es el flamenco, el cante, el baile y el toque y ahora queremos que se sepa de dónde viene”, explica el director al otro lado del teléfono.

Así, el programa se basa en tres aspectos fundamentales de este periodo, como son la importancia de la tradición oral, la irrupción de la tecnología y la creatividad y la originalidad de los artistas que dieron forma a lo que hoy conocemos como flamenco, lo que sin duda desvela a un arte en constante evolución.

Yerai Cortés, uno de los guitarristas del momento. / Juan Herrero/EFE / EFE

“Contamos con artistas muy jóvenes que ponen de manifiesto estos valores y también otros que representan esos territorios donde nace lo jondo y la tradición de familias cantaoras, como José Valencia de Lebrija o Esperanza Fernández de Triana…”, comenta. Reseteando, por ejemplo, es otra de las propuestas que reflejan la mirada al futuro desde el arraigo en las raíces que protagonizarán tres de las jóvenes cantaoras con más proyección en el cante actual como son María Terremoto, Lela Soto y Ángeles Toledano, el 30 de agosto en el Auditorio Baluarte.

Al mismo tiempo, el On Fire quiere reflejar la influencia del flamenco en artistas muy conocidos, como son Los Planetas o Yerai Cortés, que permiten acercar el flamenco a nuevos públicos. “La idea es conjugar el pasado con el presente”, argumenta Fernández, consciente de la polémica suscitada por incluir a Los Planetas en un festival flamenco.

Los Planetas, una de las bandas más influyentes de la música pop y rock en español de las últimas décadas. / RAQUEL MANZANARES / EFE

“La verdad es que la noticia ha causado menos polémica en los flamencos que en los indies porque no entienden lo que escuchan. Los flamencos escuchamos, atendemos, estamos acostumbrados a cuestionarnos. Al traer aquí a Los Planetas estamos explicando a los indies quiénes son. J está encantado, va a venir con Edu Espín a la guitarra y están trabajando en un repertorio especial que refleja su influencia en el flamenco. Si así conseguimos que algún indie se aficione genial”, defiende.

Entre los desafíos próximos, el director de la cita navarra apunta la necesidad de “reafirmar y seguir ahondando en la guitarra de concierto, mantener la posición en el cante y buscar nuevos espacios para mostrar el baile bien”. Asimismo, para el gestor es prioritaria la programación extramusical y seguir indagando en las tradiciones del territorio de manera que “no sólo el Flamenco viaje al Norte, sino que se produzca un camino de ida y vuelta”.

Toda la información y venta entradas está disponible en flamencoonfire.org.