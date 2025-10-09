Blanca del Rey, del Corral de la Morería, y su 'pataíta' por el premio del Correo de Andalucía a Patricia Guerrero

Patricia Guerrero recibió en la noche de este miércoles en la gala Importantes. Inspirando a Andalucía el premio en la categoría de Cultura con la que El Correo de Andalucía ha distinguido a la directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Con este reconocimiento, el periódico decano de la prensa andaluza ha querido destacar que la dirección de la bailaora y coreógrafa sevillana "ha devuelto a la compañía pública andaluza, dependiente de la Consejería de Cultura, un espacio de relevencia en el mapa de festivales, dentro y fuera de nuestras fronteras, y, sobre todo, ha hecho soñar de nuevo al BFA. Con esta dirección, el Ballet ha vuelto a ser un emblema vivo de este arte universal que es el flamenco y en la mejor cantera de futuras primeras figuras del baile".

La bailaora quiso compartir esta velada tan especial con todo el equipo del Ballet Flamenco, con el maestro-repetidor a la cabeza, Eduardo Leal, con todo el elenco artístico y el equipo técnico de la compañía. Pero también con una maestra del baile muy especial: Blanca del Rey, una de las grandes maestras del baile y dueña del Corral de la Morería, el mítico tablao flamenco por el que han pasado los mejores y más grandes artistas del flamenco de los últimos tiempos.

Después de la gala, celebrada en la sede principal de la Fundación Cajasol, los bailaores y bailaoras del Ballet siguieron la fiesta a las puertas del edificio de la plaza San Francisco y se unió a la fiesta Blanca del Rey. La bailaora se pegó una pataíta por bulerías al compás de las palmas y el cante de Patricia Guerero y de los artistas del BFA. Varios de los asistentes tomaron imágenes de este momento de alegría y fiesta y de este momento único con dos generaciones del baile frente a frente.

Blanca del Rey, Patricia Guerrero y la periodista Olga Baeza, especializada en danza y directora de A compás (Radio 5/ RNE) y En Danza (Radio Clásica/ RNE), habían protagonizado en la tarde de este jueves una nueva sesión del ciclo Amalgama, la iniciativa impulsada por la Bienal de Flamenco que se celebra en la Real Fábrica de Artillería. En torno al título Teatros y tablaos, las tres compartieron su visión del flamenco en estos espacios de contacto con el público.