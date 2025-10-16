El flamenco pisa el Maestranza a lo grande: Eduardo Guerrero, Riqueni, Vicente Amigo, Dorantes, Farruquito y Rafaela Carrasco

Tras el estreno de la temporada con la Carmen de la compañía Antonio Gades, el Teatro de la Maestranza continúa este domingo 19 (19 horas) su temporada flamenca con Debajo de los pies, una de las obras cumbre del bailaor gaditano Eduardo Guerrero, con la que obtuvo el Premio Lorca al Mejor Intérprete Masculino de Danza Flamenca en 2022, año de su estreno en el Festival Flamenco de Jerez.

El artista, que presentó con gran éxito en este mismo escenario su Sombra efímera II en 2019, trae de nuevo un espectáculo de gran formato que se presenta como “una obra total, donde la danza, la música, la imagen y la emoción confluyen para dar vida a una experiencia sensorial única”. Así, avalado por un equipo de lujo -con dirección de escena de Mateo Feijóo, dirección musical de Joselito Acedo, coreografías de Marco Flores, Alberto Sellés, Sara Jiménez y el propio Guerrero, trabajo de campo y asesoramiento de David Lagos, espacio sonoro de Los Voluble, asesoramiento coreográfico de Rocío Molina e Iván Amaya e iluminación de Benito Jiménez-, Guerrero profundiza en la herencia recibida en un intenso viaje en el que despliega su potencial coreográfico y estético.

Eduardo Guerrero / Lucrecia Diaz

Creador personal, de técnica depurada, profundo conocimiento y una fuerte presencia escénica, Guerrero es hoy día una de las figuras más reclamadas en los circuitos internacionales, exponiendo títulos como Guerrero (2016), Sombra Efímera y Sombra Efímera II (2018 y 2019) o el más reciente El manto y su ojo (2025), en los que invita siempre a explorar entre la tradición y la contemporaneidad.

En Debajo de sus pies, por tanto, este niño prodigio asume de nuevo el riesgo y la libertad de exponerse tal cual entiende este arte para dejar que el cuerpo sea el vehículo que canalice las verdades más profundas del ser humano (el amor, el desamor, la identidad, la necesidad de dejar huella…), esta vez junto a las bailaoras Julia Acosta y Sara Jiménez, la guitarra de Joselito Acedo, el cante de Jesús Corbacho (Premio Lámpara Minera 20224) y la percusión de Antonio Carmona.

La guitarra de Riqueni, protagonista

Tras Eduardo Guerrero, el flamenco continuará en el Teatro Maestranza el 1 de noviembre con La guitarra prodigiosa de Rafael Riqueni, que vuelve al coliseo para presentar Nerja, su último álbum. Con el cantaor Israel Fernández y la bailaora María Moreno, como invitados especiales, las guitarras cómplices de Manuel de la Luz y Salvador Gutiérrez y Gretchen Talbot, al violonchelo, el sevillano volverá a emocionar al público cuando se cumplen 40 años del estreno de su ópera prima Juego de niños y diez desde que reapareció en el Maestranza con el mítico Parque de María Luisa.

La historia de los jóvenes que descubrieron en lo profundo de la tierra la cueva malagueña en 1959 es el hilo argumental que Riqueni, Premio Giraldillo Ciudad de Sevilla en la Bienal de Flamenco de 2020 y el Giraldillo a la Maestría en la Bienal de 2014, entre otros, emplea para dar rienda suelta a ese estilo que solo él expone y cultiva, armónicamente emparentado con el impresionismo, dotado de una cualidad envolvente que sigue maravillando a audiencias de todo el mundo. Su riqueza conceptual y sonora y su sensibilidad lo han convertido en uno de los guitarristas claves de la escena jonda.

Nuevos talentos y artistas consagrados

De tal palo es el título del espectáculo que el 8 de noviembre protagonizan el pianista Dorantes, el bailaor Farruquito y la bailaora Karime Amaya, el guitarrista José del Tomate y los cantaores Ismael de la Rosa y Lela Soto. Estos seis artistas se dan cita en el Maestranza como astillas de un tronco común, convencidos de que al flamenco le sienta bien el aire fresco, y dispuestos a ofrecer una noche mágica en la que el flamenco y la gitanería fluya de manera natural.

Dorantes es el creador del piano solista flamenco, trasladando a la voz de su instrumento toda la raíz. Farruquito, nieto de Farruco, lleva desde los cuatro años mostrando por todo el mundo la alta alcurnia de su linaje artístico. Ismael de la Rosa El Bola mamó el flamenco más puro en su Triana natal. El almeriense José del Tomate, hijo de Tomatito, es uno de los jóvenes talentos de la guitarra. Karime Amaya es sobrina nieta de La Capitana, Carmen Amaya, cuya memoria ha sabido honrar a lo largo de una carrera impecable. Y la más joven de Los Sordera, Lela Soto, lleva en su voz la esencia y el futuro del flamenco jerezano. Una celebración familiar en torno a una misma herencia.

Ya el próximo año, el 13 de febrero de 2026, regresa a Sevilla uno de los referentes de la guitarra de las últimas décadas, el cordobés Vicente Amigo, con sus Andenes del tiempo. Este alumno aventajado de El Tomate, El Merengue y Manolo Sanlúcar se considera fiel a la raíz recibida, pero con la libertad de explorar y abrirse a distintas manifestaciones musicales. En su trayectoria ha tenido ocasión de compartir escenario e inquietudes con otros grandes de su instrumento.

El guitarrista Vicente Amigo esta noche durante su actuación en el Festival del Cante de la Minas de La Unión. / Marcial Guillén / EFE

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2016, reconocido por la crítica internacional y los públicos de medio mundo, el Teatro de la Maestranza recibe en concierto a un tocaor singular, dotado de una técnica y una riqueza sonora asombrosas, un músico de cuerpo entero imprescindible en el panorama de la música española contemporánea.

Las hermanas de Carmen

Por último, el 24 de mayo, la bailaora Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023, estrena en Sevilla Humo, un homenaje a las mujeres que, hace 150 años, inspiraron, entre otros, el personaje de Carmen, las cigarreras y que, sin pretenderlo, hicieron historia y entraron en el territorio de la leyenda. La vida cotidiana de nueve de esas mujeres se dibuja sobre el escenario a través de otras tantas propuestas coreográficas. El baile y el cante expresan realidades diversas que chocan con determinados estereotipos femeninos trasmitidos de generación en generación.

De esta forma, unos días después de su estreno en el Matadero Madrid, se podrá ver en el Maestranza el último espectáculo de la coreógrafa Rafaela Carrasco, ex directora del Ballet Flamenco de Andalucía y Premio de la Crítica en el Festival de Jerez 2023 por su Nocturna. Arquitectura del insomnio, que deleitó en la pasada edición de la Bienal de Flamenco con Creaviva.

A través de las protagonistas de la historia, la nueva propuesta de Rafaela Carrasco, con dirección de Álvaro Tato, es una honda reflexión sobre la condición femenina y sus transformaciones a lo largo de los últimos siglos. Las alegrías y las penas de este colectivo tienen mucho en común con las de tantas mujeres, incluso en nuestros días. La auténtica Carmen sigue vigente.

Además, la Sala Manuel García acogerá el 14 de abril, dentro del ciclo Alternativas de Cámara que busca acercar diferentes universos musicales de la mano de jóvenes y firmes promesas, el recital de José ‘El Pechuguita’ , una de las voces jóvenes más prometedoras de lo jondo.

Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de la web: www.teatrodelamaestranza.es