De Riqueni a María Moreno: 10 espectáculos para celebrar el Día del Flamenco en Sevilla que no te puedes perder

Coincidiendo con el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, que se conmemora el 16 de noviembre, Sevilla se llena este mes de medio centenar recitales y espectáculos de cante, baile y guitarra con los que celebrar la efeméride y la excelencia creadora de los artistas jondos.

A la habitual programación de las peñas y los festivales clásicos de estas fechas, como los Jueves Flamencos de Cajasol o Festival de la Guitarra de Sevilla, se le suman los ambiciosos programas que han presentado para la ocasión el Instituto del Flamenco y la Diputación de Sevilla, que reunirán una amplia diversidad de propuestas con grandes figuras de la escena actual.

De esta forma, Andalucía.flamenco, que conmemora también el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, ofrecerá del 5 al 30 de noviembre en el Teatro Central 15 funciones, que abrirá Pineda. Romance popular en tres estampas y Tierra bendita del Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero , artista reconocida en los recientes premios Importantes que otorga El Correo de Andalucía.

Espectáculo 'Pineda' del Ballet Flamenco de Andalucía. / Marcos Medina

A estas representaciones les seguirá el 13 de noviembre María Moreno con Magnificat; Aurora Vargas En concierto el día 14; Lin Cortés el 15 con Esencial; la Gala final del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos el 16; Mercedes Ruiz & Santiago Lara con Dual el 17; I srael Galván el 21 con La Edad de Oro, probablemente la obra más completa del autor; María Terremoto y su Manifiesto el 22; Juan Tomás de la Molía el 27 con Vertebrado; Rosario La Tremendita el 28 con Tránsito y Yerai Cortés el 29 y el 30 noviembre con su propuesta de Guitarra coral, Todas las funciones serán a las 20.30 horas y las entradas se pueden adquirir en la propia web del teatro.

Rocío Molina con Yerai Cortés en 'De vuelta a uno', tercera obra de su trilogía de la guitarra. / Sandy Korzekwa / Festival de Flamenco de Nîmes

La mencionada gala del Día del flamenco estará protagonizada por la bailaora granadina Claudia La Debla, la cantaora almeriense Celia Ortega, el guitarrista malagueño Javier Arcos Bierd y el pianista sevillano Javier Cecilia, finalistas del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, una iniciativa dirigida a la promoción de los artistas de entre 14 y 25 años, El acceso al evento será por invitación, que se puede solicitar a través del correo electrónico, central.info@juntadeandalucia.es .

Festival Duende de la Diputación

Quince actuaciones en quince municipios se podrán ver, asimismo, en el Festival Duende Flamenco, que estrena este año Diputación de Sevilla con el objetivo de llevar la cultura a todas las comarcas y que reunirá hasta el 28 de noviembre de 2025 a artistas de primer nivel.

Jorge Jiménez

En concreto, este noviembre acogerá el recital de cante de Israel Fernández (día 2 en el Teatro Riberas del Guadaíra); a Rafael Utrera en la Casa de la Cultura de Sanlúcar la Mayor (y el 8 en El Viso del Alcor) y José Valencia en el Teatro Álvarez Quintero de Osuna el día 6 (y el 28 en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe); el espectáculo Muerta de amor de Manuel Liñán el 8 en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija 8 de noviembre; La Sonoridad M de Argentina el 14 en el Teatro Calixto Sánchez de Mairena del Alcor y el 15 en Teatro Oriente de Morón; y a Farruquito el 20 en el Teatro Juan Rodríguez Romero de Dos Hermanas con su Con-Cierto Flamenco. Todas las entradas tienen un coste de diez euros y se puede adquirir tanto online como en venta física en cada localidad.

El flamenco continuará en el Teatro de la Maestranza el 1 de noviembre con La guitarra prodigiosa de Rafael Riqueni , que vuelve al coliseo para presentar Nerja, su último álbum. En este coliseo la herencia jonda quedará manifestada en De tal palo, el título del espectáculo que el 8 de noviembre protagonizan el pianista Dorantes, el bailaor Farruquito y la bailaora Karime Amaya, el guitarrista José del Tomate y los cantaores Ismael de la Rosa y Lela Soto .

Rafael Riqueni en el Alcázar / Juan Bezos

Continúa el Festival de la Guitarra

Por su parte, el Festival de Guitarra de Sevilla, una de las citas musicales más consolidadas de la ciudad dedicada a la guitarra clásica y flamenca, sigue este mes su programación con los recitales de Pedro Sierra&La Tobala (1 de noviembre), Manuel Herrera & Manuel Herrera Hijo (día 5), Santiago Lara (6) y David de Arahal (día 7). El 6 a las 18 horas se presentará asimismo la publicación de Manolo Sanlúcar: La huella eterna de un genio, de Juan Manuel Suárez Japón. Los conciertos tendrán lugar en el Espacio Turina y las entradas se pueden adquirir en los canales habituales de la sala.

A la guitarra flamenca interpretada por mujeres dedica la Peña Torres Macarena hasta el 15 de noviembre su cuarto ciclo, organizado por Ángeles Cruzado , con el que se quiere apostar por normalizar la presencia de las tocaoras sobre las tablas. Yolanza Mozos (1 de noviembre), Roxana Mouriño (8) y Francesca Turchetti (15) son los nombres de este cartel que, además, contempla talleres didácticos impartidos por Lola Yang y Marisa Marín.

Desde hace ocho años la Peña Torres Macarena celebra este mes, coincidiendo con el aniversario de su muerte, la Semana Cultural Pastora Pavón en la que participan primeras figuras femeninas del cante y del baile. Patricia Guerrero (19 de noviembre), Alba Heredia (21), Ángeles Toledano (22), Encarna Anillo (23), Susana Casas (26) y Ana Morales (28) son las que deleitarán al público esta vez en uno de los enclaves más auténticos donde disfrutar del flamenco en cercanía. A esto se le sumará el día 6 el 50 aniversario del disco Nuevo día de Lole y Manuel.

Ángeles Toledano / Festival de Jerez

Otro clásico como los Jueves Flamencos de Cajasol cerrará su temporada de otoño los días 13 y 20 de noviembre con el recital Cantaor de El Perrete y Llanto flamenco de la guitarra, de Pedro Sierra y La Tobala, respectivamente. Ambos a las 20.30 horas en la Sala Chicarreros.

Por último, se añade la apuesta de Puerto Sevilla, Inspirada en los tradicionales cafés cantantes de principios del siglo XX, reuniendo a las grandes figuras del flamenco y del flamenco jazz. Entre el 11 de noviembre y el 2 de diciembre el ciclo (martes a las 20 horas) explorará nuevos sonidos y fusiones de flamenco, jazz, soul y otras músicas contemporáneas con artistas como Jesús Méndez (4 noviembre), Diego Villegas (11), los personales Emilio Caracafé (18) y Canito (25) o Rycardo Moreno (2 de diciembre).

Emilio Caracafé en la pasa edición de la Bienal / Juan Bezos

Las 10 recomendaciones que no te puede perder

Para no perderse en esta intensa -e inabarcable- agenda jonda destacamos diez recomendaciones de baile, cante y guitarra para todos los públicos que no deberías perderte:

Rafael Riqueni en el Teatro de la Maestranza. Nerja. 1 de noviembre

El sevillano, acompañado de Israel Fernández y la bailaora María Moreno , como invitados especiales, promete volver a emocionar al público cuando se cumplen 40 años del estreno de su ópera prima Juego de niños y diez desde que reapareció en este mítico coliseo para presentar Parque de María Luisa, una de las obras musicales más importantes del último siglo.

Israel Fernández. Teatro Riberas del Guadaíra. Recital de Cante. 2 de noviembre.

Su carisma, su timbre personal, la frescura de su voz y su capacidad para actualizar los cantes de los grandes referentes de los que bebe lo han convertido en uno de los artistas más aclamados del flamenco de hoy.

El cantaor flamenco Israel Fernández. / Carlos Luján / Europa Press

Manuel Liñán. Teatro Juan Bernabé de Lebrija. Muerta de Amor. 8 de noviembre.

Estrenado en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla, Muerta de amor es uno de los espectáculos más vibrantes, enérgicos, emotivos y completos de los últimos tiempos. Si no lo han visto tienen que verlo y si ya lo hicieron querrán repetir.

David de Arahal. Espacio Turina. 7 de noviembre.

Este joven sevillano es uno de los guitarristas con más proyección de la música flamenca. En su primer trabajo discográfico como solista, Mar Verde, ya destacó por la sensibilidad y solidez de sus composiciones. Desde entonces no deja de sorprender a la afición tanto en sus recitales como en el toque de acompañamiento. Su último trabajo es Callejón del Arte, estrenado en la Bienal de Flamenco.

David de Arahal en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

María Moreno. Teatro Central. Magnificat. 13 de noviembre.

La bailaora, una de las artistas más vitalistas y flamencas, estrena en Sevilla su última propuesta en la que llega acompañada de la intérprete y performance Rosa Romero, la guitarra de Raúl Cantizano, el cante de Miguel Lavi y la percusión de Roberto Jaén. Tras éxitos como More (No) More o o../o../.o/o./o. (soleá), la gaditana hace aquí uso de su poderío para convocar la alegría.

María Moreno estrena este 17 de septiembre 'Verso libre' en la Bienal de Flamenco de Sevilla / Susana Girón

Aurora Vargas. Teatro Central. 14 de noviembre.

Da igual las veces que vean a Aurora Vargas que siempre saldrán reconfortados. La cantaora sevillana, una potra salvaje que llena la escena con su carisma y su gitanería, está en uno de sus mejores momentos artísticos. Es compás, es pureza, es tragicomedia.

Fotogalería | Aurora Vargas en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

Patricia Guerrero. Peña Torres Macarena. Recital. 19 de noviembre.

Con una fuerza imbatible y personalidad arrolladora, Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, actual directora del Ballet Flamenco de Andalucía, es una de las bailaoras más completas de la danza flamenca. Verla bailar en las tablas de la peña, a escasos metros, promete ser una experiencia inolvdiable.

Patricia Guerrero (Granada, 1982). / Ángel Colmenares / EFE

Pedro Sierra y La Tobala. Llanto flamenco de la guitarra. Jueves Flamencos de Cajasol. 20 de noviembre.

De toque refinado, riqueza compositiva y anclaje a lo jondo, Pedro Sierra, habitual también en el acompañamiento de figuras como Manuela Carrasco, practica una guitarra enérgica que no deja indiferente. Con este espectáculo, junto al eco profundo de La Tobala, dejó entusiasmado al público en la Bienal.

Pedro Sierra (Hospitalet de Llobregat, 1966). / Fundación Cristina Heeren

Ana Morales. Recital. Peña Torres Macarena. 28 de noviembre.

Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022 , es una bailaora que rebosa seguridad, profundidad y creatividad. De técnica exquisita y con un control del cuerpo y el movimiento que inmoviliza, Morales ha creado algunas de las obras de danza fundamentales de los últimos años. Ésta es la primera vez que visita la Peña.

Ana Morales. / MANUEL MURILLO

Yerai Cortés. Guitarra coral. Teatro Central. 29 y 30 de noviembre.

Con su propuesta de Guitarra coral, en la que se acompaña de las voces y palmas de jóvenes artistas, el guitarrista ha renovado el formato de concierto de la guitarra, proponiendo un viaje sensorial fresco, envolvente y algo canalla.