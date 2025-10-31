Los 10 espectáculos flamencos en Sevilla que no te puede perder este noviembre: Israel Fernández, María Moreno, Yerai Cortés...

El mundo del flamenco conmemora este mes de noviembre el XV aniversario como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, un reconocimiento que se traduce en una amplia oferta que reunirá a artistas en auditorios de todos los tamaños. Para no perderse en esta intensa -e inabarcable- agenda jonda destacamos diez recomendaciones de baile, cante y guitarra para todos los públicos que no deberías perderte:

Rafael Riqueni en el Teatro de la Maestranza. Nerja. 1 de noviembre

El sevillano, acompañado de Israel Fernández y la bailaora María Moreno , como invitados especiales, promete volver a emocionar al público cuando se cumplen 40 años del estreno de su ópera prima Juego de niños y diez desde que reapareció en este mítico coliseo para presentar Parque de María Luisa, una de las obras musicales más importantes del último siglo.

FOTOS | Rafael Riqueni en el Alcázar / Juan Bezos

Israel Fernández. Teatro Riberas del Guadaíra. Recital de Cante. 2 de noviembre.

Su carisma, su timbre personal, la frescura de su voz y su capacidad para actualizar los cantes de los grandes referentes de los que bebe lo han convertido en uno de los artistas más aclamados del flamenco de hoy. Fernández es uno de los nombres más esperados del ciclo Festival Duende, que impulsa la Diputación de Sevilla.

El cantaor flamenco Israel Fernández. / Carlos Luján / Europa Press

Manuel Liñán. Teatro Juan Bernabé de Lebrija. Muerta de Amor. 8 de noviembre.

Estrenado en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla, Muerta de amor es uno de los espectáculos más vibrantes, enérgicos, emotivos y completos de los últimos tiempos. Si no lo han visto tienen que verlo y si ya lo hicieron querrán repetir.

David de Arahal. Espacio Turina. 7 de noviembre.

Este joven sevillano es uno de los guitarristas con más proyección de la música flamenca. En su primer trabajo discográfico como solista, Mar Verde, ya destacó por la sensibilidad y solidez de sus composiciones. Desde entonces no deja de sorprender a la afición tanto en sus recitales como en el toque de acompañamiento. Su último trabajo es Callejón del Arte, estrenado en la Bienal de Flamenco.

David de Arahal en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

María Moreno. Teatro Central. Magnificat. 13 de noviembre.

La bailaora, una de las artistas más vitalistas y flamencas, estrena en Sevilla su última propuesta en la que llega acompañada de la intérprete y performance Rosa Romero, la guitarra de Raúl Cantizano, el cante de Miguel Lavi y la percusión de Roberto Jaén. Tras éxitos como More (No) More o o../o../.o/o./o. (soleá), la gaditana hace aquí uso de su poderío para convocar la alegría.

María Moreno estrena este 17 de septiembre 'Verso libre' en la Bienal de Flamenco de Sevilla / Susana Girón

Aurora Vargas. Teatro Central. 14 de noviembre.

Da igual las veces que vean a Aurora Vargas que siempre saldrán reconfortados. La cantaora sevillana, una potra salvaje que llena la escena con su carisma y su gitanería, está en uno de sus mejores momentos artísticos. Es compás, es pureza, es tragicomedia.

Fotogalería | Aurora Vargas en la Bienal de Flamenco / Juan Bezos

Patricia Guerrero. Peña Torres Macarena. Recital. 19 de noviembre.

Con una fuerza imbatible y personalidad arrolladora, Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021, actual directora del Ballet Flamenco de Andalucía, es una de las bailaoras más completas de la danza flamenca. Verla bailar en las tablas de la peña, a escasos metros, promete ser una experiencia inolvdiable.

Patricia Guerrero (Granada, 1982). / Ángel Colmenares / EFE

Pedro Sierra y La Tobala. Llanto flamenco de la guitarra. Jueves Flamencos de Cajasol. 20 de noviembre.

De toque refinado, riqueza compositiva y anclaje a lo jondo, Pedro Sierra, habitual también en el acompañamiento de figuras como Manuela Carrasco, practica una guitarra enérgica que no deja indiferente. Con este espectáculo, junto al eco profundo de La Tobala, dejó entusiasmado al público en la Bienal.

Pedro Sierra (Hospitalet de Llobregat, 1966). / Fundación Cristina Heeren

Ana Morales. Recital. Peña Torres Macarena. 28 de noviembre.

Ana Morales, Premio Nacional de Danza 2022 , es una bailaora que rebosa seguridad, profundidad y creatividad. De técnica exquisita y con un control del cuerpo y el movimiento que inmoviliza, Morales ha creado algunas de las obras de danza fundamentales de los últimos años. Ésta es la primera vez que visita la Peña.

Ana Morales. / MANUEL MURILLO

Yerai Cortés. Guitarra coral. Teatro Central. 29 y 30 de noviembre.

Con su propuesta de Guitarra coral, en la que se acompaña de las voces y palmas de jóvenes artistas, el guitarrista ha renovado el formato de concierto de la guitarra, proponiendo un viaje sensorial fresco, envolvente y algo canalla.