José Mercé: "Por supuesto que tengo ganas de volver a la Bienal, pero cuando me ofrezcan algo que merezca la pena"

Lleva tantos años encima de un escenario y frente a las cámaras que parece que José Mercé (Jerez de la Frontera, 1955) ha hecho de todo y muchas veces. Pero resulta que nunca había versionado a su paisano Manuel Alejandro con un disco propio, hasta ahora que presenta un disco donde interpretará los mayores éxitos del compositor jerezano que ha compuesto los mayores himnos de la música española: Yo soy aquel, Te estoy queriendo tanto, Procuro olvidarte, Se nos rompió el amor o Soy rebelde....

Charlar con este gitano del barrio de Santiago, Hijo Predilecto de Andalucía en 2024, es hacer un recorrido, también, por la apertura del arte jondo a nuevas músicas y al gran público y de la riqueza creadora del pueblo andaluz. El punto y seguido de cada respuesta es esa risa redonda, sonorísima, tan definitoria como su cante. El próximo 20 de noviembre presenta este trabajo, José Mercé canta a Manuel Alejandro (en Universal, a la venta a primeros de diciembre) en el Cartuja Center Cite, dentro de la programación del festival Insólito, que impulsa la productora Green Cow.

PREGUNTA. Me sorprende que hasta ahora no había cantado por Manuel Alejandro.

RESPUESTA. Por Manuel Alejandro solamente canté una vez en el 92, un tema o dos hice: Se nos rompió el amor y Se muere por mí la niña, eso fue un homenaje que le hicimos todos los gitanitos de Jerez para la Expo. Pero vamos, después ya no canté más porque bueno, en aquella época, en los 80, quitarte del flamenco... en cuantito hicieras un poquito de melodía ya te decían que aquello no era flamenco.

P. Uh, los puristas.

R. Y te quitaban de comer.

P. Ojú.

R. Lo que pasa que es que en aquella época era sólo sota, caballo y rey. Afortunadamente, eso ha cambiado mucho ya parece ser que entienden un poquito más de música. Recuerdo cuando yo saqué Aire y Del amanecer, empecé a sacar un violín, un piano, una guitarra eléctrica... Y eso para ellos eran los tambores de Fu Manchú.

Recuerdo cuando yo saqué Aire y Del amanecer, empecé a sacar un violín, un piano, una guitarra eléctrica... Y eso para ellos eran los tambores de Fu Manchú

P. ¿Cuál es su tema favorito de los que ha versionado?

R. Son ocho temas. Todos los temas de Don Manuel son grandes pero yo escogí los que van más a mi eco flamenco, a mi eco gitano... Ese Se nos rompió el amor, es algo que suena maravilloso. Otro que se llama Te desea con una cuerda maravillosa, y está ese Soy rebelde donde hemos hecho otra versión totalmente distinta a lo que se ha escuchado hasta ahora. Hemos metido temas por bulería, por tango... y hemos intentado hacer un Manuel Alejandro muy flamenco.

P. ¿Quién le acompaña a la guitarra?

R. Tenemos a Diego del Morao en un tema, a Óscar Lago en otro... Tenemos pianos, la cuerda que la han hecho en Los Ángeles, que no veas cómo suena eso... Tenemos a Los Makarines que han hecho palmas, han hecho voces. El día 20 de noviembre voy a estar ahí en Sevilla en el concierto. Yo siempre digo a la gente que no se pierdan el directo, porque con que disfruten la mitad que yo estoy disfrutando el escenario, con eso ya me doy por contento.

P. ¿Y qué relación tiene con Manuel Alejandro?, ¿ve al maestro?

R. Sí, sí, hace poco estuve comiendo con él y otro día estuve en su casa también un ratito hablando con él. El maestro está fenomenal, con su movilidad un poquito más lenta, pero su cabeza la tiene perfecta y eso es importantísimo. Don Manuel está hecho un cromo.

El maestro está fenomenal, con su movilidad un poquito más lenta, pero su cabeza la tiene perfecta y eso es importantísimo. Don Manuel está hecho un cromo

P. La versión de Al Alba, de Aute, que incluyó en Aire le abrió las puertas a mucha gente, yo me incluyo. ¿Cree que con este disco llegará a ese público joven que como yo le descubrió entonces?

R. A partir de que hago Del amanecer, Aire, Lío, a partir de todas esas grabaciones, creo que fue un descubrimiento para la gente joven. Siempre digo que ahí os metí a mucha gente de esas edad en el canasto de flamenco. A Manuel Alejandro también lo cononcen los jóvenes, pero si todo ese público que tengo escucha ahora a Manuel Alejandro en flamenco lo irán conociendo todavía más.

José Mercé / Green Cow Music

P. ¿Cómo se canta a los 70 años?

R. La verdad que me siento muy a gusto. Ese cuarto de hora de antes de empezar lo pasó muy mal, eso que me entra por aquí no se lo deseo ni a mi peor enemigo, si es que tengo. Pero luego disfruto muchísimo en el escenario y cada día disfruto más, con mucha más responsabilidad, pero disfruto muchísimo. Siempre lo digo, ojalá la gente disfrutara la mitad que yo.

P. ¿Y eso le mueve todavía a hacer directos?, ¿el público?

R. Sí, sí, me gusta mucho el directo, me gusta estar ahí frente de mi gente y dándolo todo. Mi gente me lleva, el público es el que te hace cantar, el que te hace ganas de hacer cosas y de seguir en esto. Afortunadamente, donde llego me llenan los teatros, así que estoy feliz de la vida. Y tengo ganas de hacer muchísimas cosas, más que cuando era joven.

P. ¿Y tiene ganas de volver a la Bienal, que hace muchísimo tiempo que está en el cartel [la última vez fue en la clausura de 2016]?

R. Hombre, por supuesto, por supuesto que tengo ganas de ir a la Bienal, pero bueno, a ver cuándo me ofrecen algo que merezca la pena y que sea Bienal, ¿no? Yo siempre digo que la Bienal es el flamenco... Yo no estoy diciendo nada del otro mundo, pero bueno es que ahora hay unas historias, unos montajes... que a veces yo no sé dónde está el flamenco. Se conoce que esta época es así, yo la respeto, pero bueno, el día que me ofrezcan algo que a mí me llene y me llegue pues iré a la Bienal, por supuesto.

P. Usted es un gran melómano. ¿Qué tiene en su Spotify?

R. A todos los grandes del mundo de la música: del blues, del jazz, del flamenco, de la música clásica también, que me llega mucho. Tengo temporás. Cuando hay algo que no entiendo, que yo escucho ahí unos quejios que a mí me llegan, que me llenan y no sé de dónde vienen, pues, afortunadamente, tengo a mis hijas, que les encanta la música y entienden más que yo, y le digo "Niña, ¿esto de dónde es? ¿Esto quién es?". Me dicen "Pero bueno, papá, ¿y por qué?" "Porque me ha gustado, niña, cuéntame de qué va esto". Pues eso lo cojo yo y trato de llevarlo al flamenco porque creo que la música es un idioma con el que nos entendemos todos, venga de donde vengan. Me acuerdo cuando hice Lío, cuando hice lo Del amanecer, Aire, fue un flamenco mucho más abierto.

P. Aquel discon con Vicente Amigo fue una maravilla.

R. Me acuerdo que me dieron muchos palos los flamencólicos, que es cariñosamente como yo les llamo. Me dieron muchos palos, incluso compañeros, ¿no? Pero bueno...

P. Al final fue un valiente.

R. Me arriesgué bastante, la verdad, pero siempre soy así. Desde que empecé en esto, con 13 años, siempre me ha gustado arriesgar: unas veces te equivocas, otras se acierta... pero también es bueno equivocarse, se aprende mucho.

P. ¿Y sigue viviendo en Madrid?

R. Sí, tengo casa en Chipiona, estoy mucho por allí y demás, pero bueno, normalmente solo vivo en Madrid.

P. ¿Le falta a Madrid un poquito de compás?

R. Bueno....en Madrid se entiende de flamenco, las cosas como son. Yo llevo aquí muchos años y me parece que hay un público maravilloso: saben escuchar, saben lo que hay... Madrid llegó un momento que fue la capital del flamenco. Si querías llegar a algo, te tenías que coger el Talgo en Andalucía y venir, como yo digo, a tomar la alternativa, a confirmarla aquí en Madrid.

P. Esos tablaos que han quitado muchas fatigas.

R. En en aquella época los mejores tablaos del mundo estaban aquí, los mejores artistas del flamenco, de cante, de baile, de guitarra, estaban en los tablaos madrileños.Desde los 70 a los 90 esto fue una maravilla. Afortunadamente, la cosa cambió y ahora podíamos vivir cada uno a nuestra tierra.

P. Durante muchos años, se ha asomado cada fin de semana en Canal Sur como jurado de nuevos talentos. ¿Qué le da la televisión?

R. Yo he estado mucho tiempo ahí con Manu Sánchez en Tierra de Talento viendo a gente muy joven. El primer sorprendido he sido yo, porque de verdad no sabía que había tanta riqueza musical en Andalucía. Estos niños tan jóvenes, esas clases de baile que me hacen, esas clases de baile urbano. Me encanta que Andalucía siga siendo lo mejor del mundo, como yo digo, España es España pero Andalucía es aparte.