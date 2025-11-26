Flamenco y literatura se unen en una nueva edición de 'FlamencOlee': programación y artistas participantes

Una treintena de escritores, poetas, creadores, periodistas culturales, investigadores y lectores compartirán una quincena de actividades gratuitas como mesas redondas, talleres, cuentacuentos y exposiciones en la segunda edición del Festival FlamencOlee. El jueves 11 y viernes 12 de diciembre, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), se disertará sobre los distintos aspectos que marcan la actualidad de la literatura y del arte jondo.

Esta iniciativa, organizada por Édere con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte y la colaboración del CICUS, invita a los asistentes a debatir, reflexionar y disfrutar sobre la creación flamenca, la improvisación como impulso creativo y los nuevos canales de difusión literaria y jonda. Todas las actividades son de entrada gratuita hasta completar aforo, excepto el taller Flamenco a trazos.

Participantes

A esta edición acuden escritores y poetas como Manuel Vilas o Mar García Puig, además de artistas flamencos de todas las disciplinas como Rocío Molina y Antonio Molina. Participan también ilustradores como Álvaro García, Seisdedos, la editora Palmira Márquez y el colectivo Sevilla Slam Poetry, entre otros.

Programa

Jueves 11 de diciembre:

12 h. Sala Casajús. Inauguración Exposición Palabras a pellizcos: Muestra de tipoesía de la artista visual María JL Hierro.

12.30 h. Patio CICUS. Salvar a un hombre. Performance del bailaor Julio Ruiz junto al guitarrista David Caro.

13 h. Auditorio CICUS. Mesa redonda OrgulloSOS. Con Julio Ruiz (bailaor) y Ángelo Néstore (escritore y poete).

18 h. Auditorio CICUS. Encuentro Cuerpos comunicantes. Con Rocío Molina (bailaora) y Mar García Puig (escritora).

19.30 h. Café El oasis de la gata. Flamenco, poesía y vida. Relato poético del escritor, poeta y flamencólogo José María Velázquez-Gaztelu.

20 h. Auditorio CICUS. Poetry slam. Espectáculo de poesía oral donde poetas recitan textos de autoría propia y el público decide quién gana.

Viernes 12 de diciembre:

10 a 12 h. Sala Casajús, Flamenco a Trazos. Masterclass & Taller de ilustración flamenca con la periodista, creativa y comunicadora Claudia Gr. Moneo. Es necesaria inscripción previa en www.cicus.us/entradas. El precio es de 10 euros por persona.

12 h. Auditorio CICUS: Mesa redonda Followers y likes. Con Andrés Hernández Pituquete, guitarrista y Juan Naranjo, traductor literario.

12.30 a 14.30 h. Sala Casajús: Flamenco a Trazos. Masterclass & Taller de ilustración flamenca con el ilustrador y artista visual Seisdedos. Necesaria inscripción previa en www.cicus.us/entradas. El precio es de 10 euros por persona.

18 h. Auditorio CICUS: Mesa redonda Los de la letra pequeña. Con Pablo Leira, mánager y distribuidor flamenco y Palmira Márquez, agente literaria de Dos Passos.

19 h. Auditorio CICUS: Encuentro Vengo a hablar de mí. Con Manuel Vila, escritor y poeta, Marcos Vargas, bailaor y coreógrafo y Lela Soto, cantaora.

21 h. Auditorio CICUS: Conferencia bailada sobre Arza. Teoría de lo espontáneo. Con el baile de Antonio Molina 'El Choro' y la música de Francisco Roca.

Talleres y cuentacuentos

Más allá de las actividades programadas por el CICUS, el viernes 12 se llevarán a cabo los talleres de ilustración flamenca Flamenco a trazos, impartido por Claudia Gr. Moneo, colaboradora en medios como La Voz del Sur, a las 10.00 horas, y Álvaro García Seisdedos que cuenta con una investigación sobre las representaciones visuales del flamenco, a las 12.30 horas. El precio de cada una de estas actividades es de 10 euros por persona, siendo necesaria la inscripción previa a través de la página web del CICUS, y está abierto para todas las edades.

Asimismo, para fomentar la lectura en los públicos más jóvenes, se celebrarán dos cuentacuentos y dos talleres en el centro de infantil El Castillo Mágico San Diego (día 11) y en el Colegio internacional Sevilla Reggio Emilia School (día 12). También habrá actividades en los institutos IES Julio Verne (día 11) y en el IES Diamantino García Acosta (día 12). Con esta propuesta serán más de 300 escolares los que podrán disfrutar de unas sesiones didácticas donde podrán conocer el rico patrimonio del flamenco.