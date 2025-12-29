Pasa que cuando tu familiar, amigo o pareja tiene una afición que tú no compartes o entiendes es difícil buscar un detalle con el que sorprenderle. Y también que, incluso siendo aficionado o aficionada, se te pueden escapar ideas que añadir en tu lista de Reyes. Por eso, para facilitar la tarea a sus Majestades de Oriente os proponemos una lista de diez regalos especiales y originales para los amantes del flamenco. Entradas a espectáculos, libros, discos y detalles curiosos con los que podrás sorprender o ser sorprendido el próximo día 6 de enero.

1.Concierto Vicente Amigo en el Teatro de la Maestranza. El artista, uno de los guitarristas claves para entender la guitarra flamenca del siglo XXI, vuelve al Maestranza el próximo 13 de febrero con un concierto mágico en el que promete deleitar con su riqueza sonora y la belleza de sus composiciones.

2.Libro Fui piedra y perdí mi centro (flamencografías 2021/2025) de Seisdedos. El ilustrador Seisdedos (Álvaro García) nos ofrece en este volumen de Libros de la Herida una amplia y significativa muestra de su obra artística en la que disfrutar de su asombroso e incisivo imaginario. Un apasionante recorrido por más de diez años de trabajo que nos enseña a mirar el flamenco con otros ojos. En la misma colección la editorial publicó las Figuras flamencas del artista plástico Patricio Hidalgo, una joya en la que el pintaor profundiza en la enigmática verdad del cante, del toque y del baile.

Algunas obras de poesía flamenca / El Correo

3.Estreno en Andalucía de del bailaor José Maya. Dentro de la programación del 30 Festival de Jerez estará el día 6 de marzo en el Teatro Villamarta, José Maya, uno de los bailaores más creativos, personales y poliédricos del panorama actual. Esta vez, además, será con el estreno en Andalucía de Color sin nombre, un espectáculo que se inspira en la obra del pintor Mark Rothko para invitarnos a cuestionar la universalidad de las emociones humanas.

4.Bufanda Prohibido el cante de Ricardo Barquín Molero. Hay tantas maneras de ser y sentirse flamenco como de vivirlo y expresarlo. Así lo demuestra el polifacético diseñador Ricardo Barquín Molero que, entre sus últimas obras, siempre contestatarias y gamberras, ha lanzado una bufanda que anima a prohibir el toque simulando la estética futbolera. En el grafismo tiene diseños con letras de Menese o El Torta, tote bags de Morente y una de las últimas portadas de The Sevillaner.

Tote bag de Enrique Morente de Ricardo Barquín Molero / Ricardo Barquín Molero

5.Disco Nerja de Rafael Riqueni. Entre las novedades musicales que no pueden faltar en la colección discográfica de un/a buen/a aficionado/a está sin duda el álbum Nerja (Universal, 2025) que acaba de lanzar el guitarrista sevillano Rafael Riqueni, también en una preciosa edición en vinilo.

6.Libro Pepe el de la Matrona. Recuerdos de un cantaor sevillano, de José Luis Ortiz Nuevo. Es imposible adentrarse en la complejidad del flamenco, su historia y sus artistas sin sumergirse en la lectura del poeta, investigador y creador, José Luis Ortiz Nuevo. A los 50 años de su primera publicación, la editorial Athenaica, que cuenta con una interesantísima y variada colección de ensayos sobre flamenco, rescata este clásico ineludible del género flamenco que da testimonio de la vida de Pepe el de la Matrona, puente cabal entre el cante aventurero del pasado y las nuevas formas de nuestro arte. Todo con la mirada y la escritura ágil, sensible y magnética de Ortiz Nuevo.

Libro 'Pepe el de la Matrona' de Athenaica / Athenaica Ediciones

7.Concierto El fuego que llevo dentro de Lela Soto. Otra de las prometedoras citas de la próxima edición del Festival de Jerez es la que protagoniza Lela Soto el 27 de febrero en los Museos de la Atalaya. La joven cantaora, una de las voces más frescas y bellas de lo jondo, se rodeará de los suyos en su tierra para soltar El fuego que llevo dentro, un álbum que bebe de la raíz, pero mirando al futuro.

8.Camiseta Manuel Molina de CamiJetas. Afortunadamente, el merchandising flamenco está ampliando sus horizontes en los últimos años proponiendo diseños que cada vez dan cabida a más conceptos y artistas de lo jondo. Uno de los pioneros en este sentido fueron los de Camijetas que tienen propuestas ya míticas, como la que recoge la frase de Manuel Molina ¿Aquí cuando coño se dice ole?, y que continúan añadiendo atractivos y originales diseños a precios asequibles.

Camiseta de Manuel Molina de Camijetas / Camijetas

9.Disco-concierto Guerra a todo eso de Frente Abierto. El debut de esta banda sevillana con Universal ha sido uno de los lanzamientos discográficos recientes más interesantes. Los músicos Marco Serrato (bajo, contrabajo y dirección), Borja Díaz (batería de Orthodox), Raúl Cantizano (guitarra flamenca y eléctrica), Carlos Choco Pérez (guitarra y piano) y David Cordero (electrónica) se unen así en un proyecto donde convergen sus influencias musicales más experimentales con las voces de artistas como Inés Bacán, Israel Fernández, Sebastián Cruz, Ángeles Toledano o Lela Soto. Un universo estético y conceptual que nos arrastra hasta una atmósfera de pellizco metalero. El 24 de enero tienen directo en la Sala Custom.

10.Estreno en Andalucía de Calentamiento de Rocío Molina en el Central. Tras el apoteósico estreno en el Centro de Danza Matadero de Madrid, con diez días seguidos de sold out en los que el cineasta Pedro Almodóvar acabó arrodillado a sus pies, Rocío Molina trae el 10 y el 11 de abril al Teatro Central su Calentamiento, una obra en la que la bailaora y coreógrafa vuelve a desafiar sus límites y dejar al espectador exhausto. Las entradas salen a la venta un mes antes. ¡Hay que hacer vale, ponerse alarma porque se agotan!