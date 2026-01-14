Sevilla se presenta en Fitur con la Bienal: la fuerza de Aurora Vargas en el ojo de Emilio Morenatti protagoniza el cartel

Desde la última planta del edificio más alto de toda Andalucía, Torre Sevilla, allí donde se aprecia en plenitud la inmensidad de esta ciudad, se ha presentado la imagen con la que la Bienal de Flamenco de Sevilla se mostrará al mundo en la próxima edición de Fitur a cargo de Emilio Morenatti. El fotógrafo jerezano, uno de los referentes internacionales del fotoperiodismo, ha elegido un primer plano de la cantaora Aurora Vargas como imagen protagonista del cartel con el que se anuncia el festival jondo más importante del mundo.

La Bienal de Flamenco será la carta con la que juegue el Ayuntamiento de Sevilla en esta edición de la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará a partir de la semana que viene en Madrid y donde se dan cita todas las empresas e instituciones del sector de todo el mundo. El alcalde de la ciudad de Sevilla, José Luis Sanz, y numerosos representantes turísticos de Sevilla y su provincia se han dado cita esta mañana en el edificio diseñado por César Pelli. Sobre la estrategia turística con la que se presenta Sevilla en el próximo Fitur, Sanz ha lanzado un deseo: “No queremos más turistas, queremos mejores turistas”.

En su intervención, Morenatti ha confesado que es la primera vez que se acerca al universo flamenco - “dudaba si estaría a la altura”- con este encargo de Luis Ybarra, director de la Bienal, que ensalzado sobre el fotógrafo que “lo importante no es la cámara, sino el ojo”. Y el de Morenatti, sin duda, con decenas de premios internacionales, dos Pulitzer y una honestidad profesional a prueba de modas y épocas, es un ojo privilegiado.

El fotógrafo reconocido sentir “una especie de liberación” tras haber visto la reacción del numeroso público congregado en este acto de la presentación del cartel como apuesta del Consistorio en Fitur. “He tenido la sensación ahora al desvelar la imagen de que ha habido una sorpresa como la que tuve yo cuando tomé esta foto. Al principio choca pero luego te enamoras de ella”, ha dicho sobre una fotografía “seleccionada entre miles de imágenes, estaba en alguna parte de mi cabeza antes de hacerla”. Como ha contado el alcalde Sevilla, la fotografía fue captada durante un concierto de la artista en el Teatro Central de la Isla de la Cartuja.

Para Morenatti, esta imagen, con la artista de garra que es Aurora Vargas como protagonista, “condensa un gran concepto en una fotografía y todo el peso que atesora el flamenco”. Es, en definición de Sara Arguijo, la firma de flamenco de El Correo de Andalucía, "la potra salvaje del flamenco".

“Yo me siento lejos de ser un artista, que es lo que son quienes me han precedido en la creación del cartel de la Bienal, pero me animó la idea de ensalzar el fotoperiodismo en un momento en que está amenazado por la recreación de imágenes y la utilización de la IA”, ha declarado.

Morenatti ha reconocido que, al ponerse manos a la obra, comprobó cómo “casi todo estaba inventado y en estas que apareció Aurora Vargas. “Cuando la conocí, reconozco que tuve una especie de flechazo. La he seguido por varios escenarios y he comprobado en personas esa profunda expresión que me ha recordado el dolor de las mujeres que en guerras lejanas lloran sus muertos, pero también el éxtasis y la calma, la inspiración y la expiración, incluso el momento de un parto. Y si todo eso está ahí, no es por la fotografía sino por la genialidad de una artista que es capaz de condensar todo esto”.

La imagen se podrá ver en los próximos días en el hall del espacio Turina, en la que es la primera piedra de la Bienal, que se celebrará del 9 de septiembre al 3 de octubre. La programación completa se dará a conocer el próximo 10 de febrero en la Real Fábrica de Artillería, en una edición en la que el Lope de Vega volverá a ser sede del festival jondo.