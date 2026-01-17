La moda flamenca reivindica la artesanía textil andaluza en We Love Flamenco 2026

La moda flamenca volvió a demostrar este sábado su papel como motor de la artesanía textil andaluza en el ecuador de We Love Flamenco 2026, con una jornada protagonizada por creadores veteranos de Huelva, Cádiz y Sevilla que hicieron del traje de flamenca un auténtico vehículo de transmisión cultural.

Firmas como Carmen Acedo, AJL Pepe Jiménez, Mónica Méndez, Santana Diseños, Javier García e Ismael Domínguez llenaron la pasarela de técnicas tradicionales como el bordado, el hilado del fleco, la guarnicionería o la confección manual, poniendo en valor oficios en riesgo de desaparición y subrayando el peso del sector textil andaluz como fuente de empleo y conservación del patrimonio, especialmente en entornos rurales.

Carmen Acedo: 30 años de ADN flamenco

Carmen Acedo celebró tres décadas al frente de su firma con la colección Mi ADN, un recorrido por los diseños más icónicos de la casa. La diseñadora sevillana reafirmó su apuesta por las siluetas clásicas, el protagonismo de las formas canasteras y una estética de inspiración barroca. El rojo, el blanco y el negro marcaron las propuestas más feriantes, sin renunciar a una amplia paleta cromática aplicada en lunares y estampados. Destacaron el trabajo artesanal de mangas y carruchas, así como los bordados en guipur e hilos de seda.

Fotogalería | Desfile de Carmen Acedo en WeLove Flamenco 2026 / Aníbal González

AJL Pepe Jiménez: tradición reinterpretada

Desde Huelva, AJL Pepe Jiménez presentó Farah Lebs, una colección inspirada en la alegría y el movimiento del traje de flamenca. La firma conectó tradición y presente mediante técnicas artesanales como el cortadillo del Andévalo, la vainica o el punto de cruz, integradas en siluetas equilibradas y un patronaje preciso que actualiza los códigos clásicos.

Mónica Méndez y Santana: memoria y evolución

La colección TRES60º de Mónica Méndez supuso una mirada depurada al archivo de la firma, recuperando patrones icónicos reinterpretados con nuevas proporciones y volúmenes. Gasas, crepes y punto de seda aportaron ligereza y movimiento a una flamenca contemporánea.

Por su parte, Santana Diseños conmemoró su 20 aniversario con Colección 20, una propuesta que revisita sus éxitos pasados desde una visión madura. Tonos tierra, enaguas de claveles multicolor y siluetas poco convencionales definieron una flamenca urbana y versátil, con un cierre solemne en negro que dio paso a un emotivo look final en blanco.

Fotogalería | Desfile de Mónica Méndez en We Love Flamenco 2026 / Aníbal González

Javier García e Ismael Domínguez: emoción y simbolismo

Javier García presentó Amor, una colección que habla de resurgir y esperanza a través de una rica combinación de tejidos —gasas flocadas, tafetanes, organzas, mikados y brocados—, logrando efectos visuales únicos.

Desde Cádiz, Ismael Domínguez apostó por una flamenca conceptual con una colección inspirada en el Réquiem como símbolo de tránsito y metamorfosis. Predominaron los talles altos, faldas voluminosas combinadas con sedas caídas, escotes a la caja y mangas rectas, en una paleta de tonos empolvados, negros matizados y estampados de acuarela.

Con esta jornada, We Love Flamenco 2026 reafirma su papel como escaparate de la moda flamenca más comprometida con la artesanía, la identidad cultural y la evolución del traje regional andaluz.