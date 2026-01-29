Sevilla celebra un nuevo ciclo de recitales en las peñas flamencas de Sevilla: espectáculos gratuitos a partir de febrero

Un total de 33 recitales gratuitos de flamenco conforman la segunda edición del ciclo ‘EmPEÑAdos por Sevilla’, que se desarrollará entre los meses de febrero y junio en distintas peñas flamencas de la capital. El programa arrancará en febrero con diez citas y continuará en los meses sucesivos, ofreciendo un amplio abanico de artistas y estilos.

Las actuaciones tendrán lugar en peñas como Torres Macarena, La Plazuela, La Poleá, y Asarvahás entre otras, consolidando estos espacios como escenarios fundamentales para la difusión del flamenco. La entrada a todos los recitales será gratuita, tanto para socios como para el público en general, hasta completar el aforo de cada peña.

Presentación ‘EmPEÑAdos por Sevilla’ / El Correo

El ciclo está impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con la Unión de Peñas Flamencas de Sevilla, y se enmarca dentro del programa municipal de Promoción del Flamenco, con el objetivo de apoyar a los artistas y poner en valor el papel de las peñas flamencas en la conservación y difusión de este arte.

La presentación del programa contó con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, la presidenta de la Unión de Peñas Flamencas, Inés Durán. El alcalde destacó que este ciclo “refleja el compromiso de Sevilla con el flamenco como una de sus señas de identidad más profundas”, subrayando además su valor cultural y turístico.

Programa completo: Fechas y peñas

Febrero

Sara Correa acudirá a El Carbonillero a las 14:00 horas (9 de febrero).

Carmen Carmona, en la Peña Calixto Sánchez a las 20:00 horas (13 de febrero).

Florencio Gerena hará lo propio en Jumoza a las 14:30 horas (15 de febrero).

Miriam Méndez, La Plazuela a las 13:30 horas (16 de febrero).

Antonio Fernández acudirá a Cantes al Aire a las 20:30 horas (20 de febrero).

Joni Torres en Aires Flamencos a las 12:00 horas (22 de febrero).

Marzo

La Yiya, en la Fragua a las 15:00 horas (1 de marzo)

Aroa Barea, en La Plazuela a las 13.30 horas (2 de marzo).

Macarena López, en La Poléa a las 21:00 horas (7 de marzo).

Celia Vicente, en Asarvahás a las 20:00 horas (14 de marzo).

Carmen Picón, en Cantes al Aire a las 20:30 horas (20 de marzo).

La Toná acogerá a las 15:00 horas a Raquel Salas y a Calixto Sánchez a las 20:00 horas (22 de marzo) y a Yolanda Lorenzo (27 de marzo).

Cierra el mes la actuación de Juan Martín en el Cerro del Águila a las 21:00 horas (28 de marzo) y la de Perico Pañero en Aires Flamencos a las 12:00 horas (29 de marzo).

Abril

Gracia Rodríguez en la Plazuela a las 13:30 horas (6 de abril).

Ángeles Gabaldón en La Fragua a las 15:00 horas (12 de abril).

José Oruco en El Carbonillero a las 14:00 horas (13 de abril).

Completa la programación mensual Jairo Vera en Asarvahás a las 16:00 horas (26 de abril).

Mayo

Marcelo Sousa acudirá a las 21:00 horas al Cerro del Águila (16 de mayo).

Jesús Corbacho hará lo propio en El Carbonerillo a las 14:00 horas (18 de mayo).

Yaiza Trigo visitará Aires Flamencos a las 12 horas (24 de mayo).

Carmen Iniesta estará en El Chozas a las 14:30 horas (15 de mayo).

Finaliza el mes de mayo con la actuación de Rubito Hijo en Calixto Sánchez a las 20:30 horas (29 de mayo).

Junio

Aurora Reguera arrancará la programación estival a las 21:30 horas en Torres Macarena (7 de junio).

Miguel Ángel Rivero estará en Aires Flamencos a las 20:00 horas (11 de junio)- Laura Román abrirá las puertas de Jumoza a las 14:30 horas (14 de junio).-

María Portillo lo hará en el Cerro del Águila a las 21 horas (27 de junio)

Finalizará esta primera fase Carmen Espinosa en La Toná a las 15:00 horas (28 de junio).

Tras esta primera fase, el Ayuntamiento ha anunciado que en los próximos meses se dará a conocer la programación de un segundo ciclo, que se celebrará entre septiembre y diciembre.