Diez espectáculos de la Bienal 2026 que se agotarán pronto: ya a la venta las entradas

Con la programación recién salida del horno y a falta de saber los detalles de los distintos espectáculos, cuyo contenido particular se desconoce todavía, la Bienal de Flamenco de Sevilla 2026 pone a la venta este miércoles las entradas de las 72 propuestas que, del 9 de septiembre al 3 de octubre, se podrán ver en once espacios de la ciudad.

Una edición marcada por la vuelta de Sara Baras y José Mercé y la reapertura del Lope de Vega que celebra un siglo de la Ópera flamenca, la nomenclatura que le sirvió al empresario Vedrines como subterfugio para ahorrar impuestos y que hoy se reconoce como la consolidación del flamenco como arte escénico.

De las nuevas producciones -"22 estrenos absolutos, 24 noches únicas y 6 matinés únicas", anunció su director Luis Ybarra- destacamos aquí diez novedades de artistas que no pudimos ver en la pasada Bienal y que conviene reservar cuanto antes. Este miércoles, a partir de las 10.00, salen a la venta las entradas.

José Maya. Lejano. 13 de septiembre

Estrenado el pasado noviembre en la Suma flamenca Lejano es la última propuesta de José Maya, un bailaor personal de mirada profunda que aquí reflexiona sobre la identidad y la memoria a través del baile y del cante. Artista de artistas, Maya es uno de los nombres que no hay que perderse.

Isabel Bayón. Epílogo de un cante que se hizo baile. Suite de cante. 15 de septiembre, Teatro Central

La gran bailaora de Sevilla regresa a la Bienal arropada de cuatro de las voces más inspiradoras del cante para el baile (David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos e Inma Rivero) en el que promete ser uno de los espectáculos más emotivos. Alejada de los escenarios en los últimos años Bayón ha regalado muchos de los momentos más bellos de esta cita.

Juan Tomás de la Molía&Águeda Saavedra. Te atrevo. 23 de septiembre, Teatro Central

A pesar de ser dos de los artistas más jóvenes del cartel de esta edición el estreno de esta pareja de bailaores se vislumbra como uno de los espectáculos más golosos para los aficionados. Una exhibición de frescura, flamencura y pasión que recupera el baile flamenco más intuitivo y visceral.

Juan Tomás de La Molía y Águeda Saavedra. / Manuel Naranjo

Dani de Morón. Cuadro. 27 de septiembre, Espacio Turina

Al de Morón se le ha visto crecer en la Bienal hasta consolidarse como uno de los guitarristas más completos de su generación. La riqueza y versatilidad de su toque y la solemnidad de su discurso nos permite sumergirnos en los infinitos caminos de la guitarra flamenca. Este noche, además, se acompañará de jóvenes talentos como Ismael El Bola o Sergio El Colorao y la bailaora Claudia la Debla.

Estévez/Paños y compañías. Doncellas (juerga permanente) 27 de septiembre, Teatro Central

Las propuestas de Estévez&Paños han ido marcando el devenir de la danza flamenca de las últimas décadas aportando un imaginario que se nutre de las raíces más profundas de este arte y lo conecta con el hoy. En este montaje, que estrenarán el próximo 24 de febrero en el Festival de Jerez, rinden homenaje al universo sonoro de Ramón Montoya con el acompañamiento del genial Alejandro Hurtado.

Cía David Coria. Babel. Torre viva. 29 de septiembre, Teatro Lope de Vega

Después de su exitoso y multipremiado Fandango, con el que encandiló al público en la Bienal de 2020, el bailaor sevillano, reconocido como uno de los coreógrafos más destacados, vuelve con este estreno nacional. Una propuesta que nace del deseo de hablar del presente partiendo del mito de la torre de Babel, "una metáfora escénica sobre el poder que divide, la utopía de la comunión y la belleza de la diferencia".

Mayte Martín. Arqueología de lo puro. 30 de septiembre, Teatro Lope de Vega

El nombre del recital se presenta ya como una declaración de intenciones de lo que la cantaora aventura a ofrecer en el Teatro Lope de Vega, templo del cante que pisó en 2022 con su Flamenco íntimo, haciendo llorar a todo el patio de butacas. Sensible, elegante, inteligente y profunda conocedora del cante, escuchar a Mayte es reconectar con lo fundamental.

Mayte Martín. / Gilberto González

Los Parrilla. Herencia. 1 de octubre, Teatro Alameda

Los hermanos Parrilla, dos referencias de la música flamenca, juntan en esta noche única a dos de las personalidades más salvajes de la escena jonda: el cantaor Diego Carrasco y el inclasificable Carrete de Málaga, probablemente el bailaor de más edad en activo. De aquí puede salir cualquier cosa, por eso, hay que estar para verlo.

Sandra Carrasco & David de Arahal. Poema de libertad. 2 de octubre, Teatro Central

En una Bienal que recuerda a la Ópera flamenca y a su cantaor de referencia, Pepe Marchena, no podía faltar este recital que se presenta como una continuación de Recordando a Marchena, la propuesta con la que este tándem ha triunfado por festivales y teatros de todo el mundo. El quejío desgarrado de Sandra Carrasco se funde con la guitarra dulce e inspiradora de David de Arahal en una joya de belleza absoluta.

Noticias relacionadas

Carmen Linares. Perlas a millares (30º aniversario de la Antología de la Mujer en el Cante). 3 de octubre, Teatro de la Maestranza

Sólo los nombres de las artistas que se han anunciado por el momento para esta clausura (Marina Heredia, María Terremoto, Rafaela Carrasco…) merecerían ya reservar la entrada; pero es que aquí además tendremos la oportunidad de verlas juntas para rendir tributo a la maestra indiscutible del cante del último siglo y celebrar una obra clave en la historia de lo jondo y del feminismo.