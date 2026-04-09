El Teatro de la Maestranza acoge 'Cayetana, su pasión' 16 años después de su estreno: "Es una obra atemporal, como lo fue ella"

"Una obra atemporal", así define la coreógrafa Cecilia Gómez el espectáculo flamenco Cayetana, su pasión con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Esta efeméride sigue llenando de eventos la ciudad de Sevilla y el flamenco no podía quedarse fuera. El espectáculo se podrá ver los próximos días 2 y 3 de mayo en el Teatro de la Maestranza.

El acto de presentación ha contado con la presencia de Cayetano Martínez de Irujo, Darío Regattieri, productor ejecutivo beon. Entertaiment, Cecilia Gómez, directora y autora del espectáculo original y Cristina Soler, la bailaora que se convertirá en la Duquesa de Alba.

Como han explicado en la presentación, esta obra no es la primera vez que se podrá ver en un escenario. Nació hace 16 años y como explica la directora, fue la propia Cayetana la que firmó los derechos de autor para que esta obra se pudiera realizar. Cecilia ha contado emocionada que esta obra es muy personal para ella, ya que cuando se comenzó a realizar era ella la que interpretaba a Cayetana. Tras una lesión, la bailaora tuvo que dejar los escenarios y será en esta representación donde cerrará su etapa: "Me suponen muchísimas emociones. Cierro mi etapa como bailaora con esta obra".

La bailaora, además, ha destacado la importancia de Cayetana en su vida y también en la de este país. "Cayetana no era una mujer adelantada a su época, era atemporal. Como lo es esta obra". Cayetano, su hijo, en su intervención, ha recalcado que este espectáculo no podía quedar fuera de esta celebración del centenario. "Está siendo desbordante todo lo que se está viviendo en este centenario que pensé y organicé yo. Este espectáculo era uno de los puntos claros para este centenario", explica el duque de Arjona. También ha querido recordar los valores de su madre y lo que representa la obra en ella: "En un país donde se intentan destruir tantas partes de nuestra historia y de nuestra identidad, la figura de Cayetana se siente como alguien que vuelve a traer esa identidad: los toros, el flamenco, la feria".

El productor de la obra ha alabado el lugar donde se llevará a cabo la representación y no descarta que este espectáculo llegue a otros lugares de Andalucía y de la geografía española: "Es una satisfacción personal como productora estar en Sevilla, en nuestra casa, y más con toda esta historia detrás y mas en este teatro donde la cultura acoge su máximo esplendor". La bailaora Cristina Soler se siente feliz de interpretar a Cayetana en "este teatro que es un lugar importante y de gran inspiración. Es un honor homenajear a Cayetana y meterme en la piel que Cecilia creo para ella".

Un recorrido en siete actos

La obra rinde homenaje a la figura de Cayetana Fitz-James Stuart y propone un recorrido en siete actos, que explican las siete pasiones de Cayetana, donde se pondrá en valor el amor por el flamenco y por las artes que marcaron la vida de la Duquesa de Alba: la danza, la pintura, la literatura y el mundo del toro.

Espectáculo flamenco "Cayetana, su pasión" / El Correo

En el espectáculo aparece la voz de Jesús Quintero y la guitarra de Paco de Lucía, que mantiene el guion original del primer espectáculo con el añadido de una mayor escenografía por el escenario donde ahora se representa.