Pérez-Vera hace de Artillería un patio rociero: "Estas sevillanas suenan a mi familia, es su legado"

José Luís Pérez-Vera se crio en un patio rociero envuelto de hiedra y buganvilla. Allí, su tío Feliciano, y su padre, Juan Rafael, le enseñaron su manera de cantarle sevillanas a la Virgen del Rocío. Con un piano, una guitarra y las palmas de su familia aprendió a rezar cantando letras que cruzaban las paredes de su casa para entrar en los patios de muchas otras. El apellido Pérez-Vera ya sonaba a sevillanas en las casas de Andalucía mucho antes de que este joven de Hinojos decidiera hacer una obra magna grabando las letras que su padre y su tío han escrito a lo largo de su vida. Ahora, ese sonido tan personal suena en Spotify. Tras publicar su doble álbum Na se ha perdío en diciembre del año pasado, el cantaor presenta estos días en la Real Fábrica de Artillería y de la mano del ICAS el espectáculo que toma como protagonistas las sevillanas que lo han visto crecer.

PREGUNTA. En 2022 publicó Tierra prometida, un disco muy distinto a este nuevo trabajo, a Na se ha perdío. ¿Cómo surge la idea de este nuevo proyecto?

RESPUESTA. El disco surge como un acercamiento a mis orígenes, como una manera de tocar tierra. Saqué un primer disco con un repertorio variado, como una obra "probeta", como si fuera un experimento. Antes de dar el siguiente paso a otro disco quise grabar una antología de sevillanas de mi familia porque mucha gente me lo pedía. Recuerdo que fue en agosto de 2024, en Matalascañas, mirando el horizonte del mar, cuando me dije que tenía que hacerlo. Tuve la necesidad de publicar esas sevillanas que suenan a mi familia, al final es el legado de todo lo que hemos compuesto a lo largo de estos años. Y para hacerlo, quise contar con mi familia, mis amigos y con los hermanos Romero, que se han criado con nosotros y tenemos una manera común de interpretar las sevillanas.

P. El disco suena a patio rociero. Si cierro los ojos es como si me trasladara a un sábado de Rocío.

R. Esa era, precisamente, mi intención. Cuando decidí aventurarme con este proyecto me pasé dos meses escuchando una a una las más de 2.000 sevillanas que han compuesto mi padre y mi tío Feliciano. Y meses más tarde, cuando entré en el estudio de grabación quise que sonaran tal cual las he escuchado siempre en mi casa. Por eso, los guitarristas son mi padre y Marcos Romero, y el pianista es Fernando Romero, grandes músicos pero, sobre todo, mi familia, con quienes he tocado siempre.

Quise grabar una antología de sevillanas de mi familia porque mucha gente me lo pedía

De hecho, en el estudio uní a todo el mundo a la vez. No está grabado por pistas, para conservar de alguna manera la energía de la grabación a la que habita en el patio cuando nos reunimos. Son momentos muy íntimos, muy naturales y muy verdaderos. Si lo sometes a una claqueta y a un método de grabación muy estricto, por pistas, no iba a conservar esa espontaneidad. En mi casa esos momentos son naturales y pensé en grabarlo de esa manera. Hasta he incluido los jaleos de mi gente, de mis amigos y familia para que queden para siempre. Sé que va a contracorriente de lo que se escucha últimamente, que son discos de sevillanas con muchos arreglos e historias, pero yo quería un sonido propio, y eso no existía.

P. Estuvo más de un año inmerso en este trabajo discográfico. ¿Se le hizo difícil componer sevillanas bajo un apellido que es referente en este género?

R. Sí, muy difícil. Sentía que tenía el listón muy alto. Tuve que hacer un ejercicio para olvidarme de ello. Al final, yo tengo mi personalidad, mi padre la suya y mi tío otra. Así que desde mi forma de crear decidí abordar mis composiciones, que son siete concretamente. Le hice dos letras a la Macarena, de quien soy un gran devoto. También escribí una sevillana a la camarista de la Virgen del Rocío, hice dos letras de amor y un último tema taurino, dedicado a mi tío, Rafael Peralta.

Va contracorriente de lo que se escucha últimamente, que son discos de sevillanas con muchos arreglos, pero yo quería un sonido propio, y eso no existía

P. Dice que el disco se asemeja al estilo de Manuel Pareja Obregón.

R. Para mí, lo más destacable de este disco es el acompañamiento. El toque de la guitarra y del piano no es común, sobre todo el piano. Esa manera no es la que se suele utilizar para un disco de sevillanas, el piano suele ir más a contratiempo. Ese piano antiguo y la forma de interpretarlas... suena a mi familia y a Manuel Pareja Obregón, con ese estilo tan particular que se cultiva en su casa, en la mía y en la de los hermanos Romero.

Hoy en día encuentro que las sevillanas se acompañan de una lentitud que no son sevillanas, son pregones, y entonces pierde el sabor, la gracia, el aire y el ritmo

En el disco se respira sencillez a nivel musical. Quería que sonara esa manera de acompañar sencilla pero que a la vez tiene su complejidad, es como dejar a un lado el lucimiento personal para acompañar y cabalgar la sevillana. La sevillana tiene su pulso, su tiempo. Hoy en día encuentro que las sevillanas se acompañan de una lentitud que no son sevillanas, son pregones, y entonces pierde el sabor, la gracia, el aire y el ritmo. Es como si en la bulería no tocáramos las palmas. Las sevillanas no es un cante libre del flamenco y eso pierde la gracia, fueron concebidas para bailar, rápido o lento pero que no pierdan el sentido.

P. El videoclip es, literalmente, el patio rociero de su casa.

R. Eso es, recreamos el patio de mi casa, tal como si lo estuviéramos viviendo allí, sin cámaras. Estoy muy contento con el resultado, siento que quedó un reflejo muy fiel a la verdad de un día de Rocío, se consiguió. Me costaba creerlo, pero se consiguió.

Las sevillanas es el género del flamenco que más se ha prostituido, pero a su vez, creo que es el que más se ha enriquecido

P. Ha hecho de Artillería un patio rociero.

R. Sí y no. [Se ríe] Hemos querido recrear un patio, pero de una manera contemporánea. La estética no es rociera, es otro estilo. Pero me acompañan en el escenario las mismas personas con las que canto en mi casa y los mismos que han participado en el disco. Está mi padre y mis amigos Marcos y Fernando Romero. También cuento con Domingo de la Palma, Ricardo de Bonares y Gregorio Jaquetón a las palmas. Está el Caipi de Triana a los palillos y Juan Chavín al tamborilero. El sábado, además, volveré a compartir escenario con la bailaora Rosa Belmonte.

P. Hay quien cree que las sevillanas no forman parte del flamenco. ¿Qué le diría a esa parte de la opinión pública?

Las sevillanas, cuando se infravaloran es cuando damos a entender que están faltitas de algo. Si partimos del supuesto de que las sevillanas no se consideran flamenco, escuchamos demasiado la opinión de cuatro gatos. Es cierto que las sevillanas es el género del flamenco que más se ha prostituido, pero a su vez, creo que es el que más se ha enriquecido, cosa que no sucede con otros palos. Eso da una pluralidad y una diversidad enorme, hace que tome varias formas. Hablamos de un cante folclórico como muchos otros cantes que se han aflamencado. Y cuando se aflamenca entonces existe la sevillana flamenca, pero no deja de existir la folclórica.

Para mí claro que es flamenco, lo flamenco no son los cantes, son los cantaores. Cuando eres intérprete, como Los Romeros de la Puebla, puede sonar mas folclórica, pero si la cantas como Los Marismeños, la sevillana será flamenca. En fin... creo que no hay cantes chicos y cantes grandes, son los cantaores. La sevillana puede ser lo que ella quiera.