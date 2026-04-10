Rocío Molina lo da todo en 'Calentamiento': tres días seguidos de entradas agotadas en el Teatro Central

Hay cuerpos que salen a escena para ejecutar una coreografía y otros que parecen entrar en combustión. Rocío Molina pertenece a esta segunda estirpe. La bailaora y coreógrafa malagueña regresa esta semana al Teatro Central de Sevilla con Calentamiento, su nueva propuesta escénica, una pieza concebida como un estado de activación permanente y que podrá verse en tres funciones: viernes y sábado a las 20.30 y domingo a las 12.00. Todas las localidades están ya agotadas.

Dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, el espacio sevillano acoge así el último trabajo de una artista que ha hecho de la exploración física y de la libertad creativa una seña de identidad. Premiada en 2022 con el León de Plata de la Bienal de Venecia, Molina plantea en esta ocasión una obra abierta, articulada en torno a la idea de un comienzo incesante: un calentamiento previo al propio calentamiento, una suerte de umbral sostenido donde respiración, movimiento y energía vital alimentan la escena.

"Es una combustión lenta, es sudor, respiración, fiesta, ausencia, amor y, sobre todo, alivio", ha explicado la creadora sobre esta propuesta. En esa noción del alivio descansa buena parte del sentido de la pieza: la posibilidad de descubrir el cansancio como una forma de placer y el cuerpo encendido como una fuerza telúrica que arraiga y eleva al mismo tiempo.

El propio término da juego. El diccionario define "calentamiento" como desentumecer los músculos, comunicar calor a un cuerpo, enardecer, enfervorizarse o excitar. Todas esas acepciones reverberan en una obra que se presenta como un viaje circular entre opuestos: la calma y el esfuerzo, el dolor y el placer, la soledad y la compañía.

Rocío Molina presentó 'Calentamiento' en Nimes. / ©SIMONEFRATINI / Europa Press

Sobre el escenario, Molina estará acompañada por Ana Polanco, Ana Salazar, María del Tango, Gara Hernández y José Manuel Ramos Oruco. La dirección musical corre a cargo de Niño de Elche, el diseño de iluminación es de Carlos Marquerie y la colaboración escénica de Cabo San Roque. La pieza cuenta además con la codirección y los textos de Pablo Messiez, que ha subrayado el carácter orgánico del proceso creativo. "Partiendo de materiales que ella traía, y de deseos que me contaba, fuimos dejando crecer impulsos, probando combinaciones y dándole espacio al tiempo hasta que la obra nos fue contando quién era", ha señalado.

Considerada una de las artistas españolas con mayor proyección internacional, Rocío Molina ha construido un lenguaje singular a partir de una tradición flamenca reinventada, fiel a sus esencias pero abierta a las vanguardias. Su carrera, reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza o cuatro Premios Max, vuelve ahora a pasar por Sevilla con una pieza que, antes que representarse, parece arder.