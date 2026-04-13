La Fundación Cajasol refuerza los Jueves Flamencos 2026 con 20 espectáculos y pone la vista en las Atarazanas para 2027

La Fundación Cajasol ha presentado este lunes en el Patio de su sede la programación de los Jueves Flamencos 2026, una edición que llega con el doble de espectáculos. La entidad refuerza así una de sus citas culturales más consolidadas, que supera ya los 25 años de trayectoria y que volverá a reunir a primeras figuras del cante, el baile y el toque, con entradas ya disponibles en la web y la taquilla de la Fundación Cajasol.

Durante el acto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha subrayado que "este año la presentación de los Jueves Flamencos viene con grandes novedades, un cartel excepcional y el doble de espectáculos". Además, ha explicado que la entidad "dobla la apuesta" con la incorporación de un nuevo ciclo completo a la programación habitual de primavera y otoño.

Pulido ha detallado que este nuevo proyecto, bautizado como Flamenco Aparte, suma diez espectáculos adicionales a la decena de actuaciones habituales, con el objetivo de acompañar a los artistas a lo largo de su carrera y ofrecerles un espacio para presentar sus trabajos más recientes.

Además, el presidente ha avanzado que la voluntad de la Fundación Cajasol es que los Premios del Flamenco, que celebrarán su tercera edición el próximo otoño, tengan como escenario las Reales Atarazanas, una vez que concluya el proyecto del edificio. La intención, según ha explicado, es que esa ubicación pueda acoger la gala en 2027. No en vano, la Fundación Cajasol es la encargada del diseño cultural de los antiguos astilleros en Sevilla.

Pulido también ha agradecido y felicitado al autor del cartel anunciador de esta edición, el pintor sevillano Juan Miguel Martín Mena, al que ha definido como "un verdadero especialista en presentar las tradiciones más arraigadas de nuestra tierra". Según ha señalado, el cartel se centra en el gesto y la pasión, con las manos como protagonistas, e invita al espectador a adentrarse en la obra a través de tonos rojos y vivos.

En la misma línea, el coordinador del ciclo, Manuel Lombo, ha indicado que "era muy importante que los Jueves Flamencos tuvieran una obra a la altura del ciclo" y ha destacado que este nuevo proyecto nace también para dar respuesta a artistas que ya habían pasado por el programa y reclamaban volver. Lombo ha añadido que una de las claves del ciclo es "ceñirnos lo máximo posible a la ortodoxia", al tiempo que ha agradecido a la Fundación Cajasol el esfuerzo realizado para duplicar las actuaciones.

La bailaora Manuela Carrasco, por su parte, ha agradecido a la organización "la oportunidad de meter a mi hija y a Jesús en la programación" y ha reivindicado que este ciclo "está luchando por la juventud y el futuro del flamenco".

La nueva programación se desarrollará entre mayo y noviembre e incluirá también la tercera edición de la gala de los Premios del Flamenco Cajasol. El ciclo se abrirá el próximo 21 de mayo con la actuación de Manuela Carrasco al baile, junto a José y Anabel Valencia al cante y Diego del Morao a la guitarra. Por su parte, Flamenco Aparte comenzará el 11 de mayo con Alberto Sellés e Iván Orellana al baile y se cerrará el 14 de noviembre con Andrés Barrios al piano.