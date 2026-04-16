Estreno del nuevo espectáculo del Ballet Flamenco en el Teatro Central: un viaje a la raíz y la memoria del arte jondo

El Ballet Flamenco de Andalucía regresa a Sevilla con una propuesta que mira de frente a la tradición. Flamenco Patrimonio, el nuevo montaje dirigido por Patricia Guerrero, se estrena este fin de semana en el Teatro Central como un homenaje coral a las raíces del arte jondo, sus maestros y su capacidad intacta para seguir diciendo cosas nuevas. La compañía ofrecerá dos únicas funciones: este viernes 17 de abril, a las 20.30, y el sábado 18, a las 12.00 .

Concebido como un espectáculo colectivo, el montaje ha sido ideado por la propia Patricia Guerrero junto a los bailarines de la compañía, en un proceso de creación compartida que toma como punto de partida la gala presentada en la Bienal de Granada en septiembre de 2025. Aquella semilla escénica se expande ahora en una propuesta de mayor aliento, donde la tradición dialoga con la mirada contemporánea de una generación joven.

"La colaboración y cooperación creativa de todo el elenco, formado por excelentes músicos y jóvenes bailarines, ha sido fundamental en la génesis de este espectáculo, que conjuga tradición y modernidad, riesgo y calidad", ha señalado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

La titular de Cultura ha subrayado además que el flamenco es "una de las manifestaciones culturales que mejor identifican a Andalucía ante los ojos del mundo", y ha destacado que esta propuesta coral, en la que los intérpretes se entregan por completo sobre el escenario, "rinde homenaje a sus raíces más profundas y a sus grandes maestros".

Cuarta producción de Patricia Guerrero al frente del BFA

Flamenco Patrimonio supone la cuarta producción de Patricia Guerrero al frente de la dirección artística del Ballet Flamenco de Andalucía, etapa iniciada hace dos años y marcada por una búsqueda constante de equilibrio entre herencia y renovación. Tras su estreno en Sevilla, el espectáculo viajará a la 75 edición del Festival de Granada, donde inaugurará la sección de danza el próximo 13 de junio en el Teatro del Generalife, en una función a beneficio de la Fundación Reina Sofía.

La propuesta se articula, además, como un gesto conmemorativo: rendir tributo a los grandes nombres del flamenco en el quince aniversario de su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. A partir de ahí, la obra traza un recorrido por distintos palos, con un repertorio musical que arranca en la obra de Arturo Pavón y se adentra en estilos como los verdiales, las peteneras o los romances.

El montaje incorpora también una mirada explícita a Granada, evocando sobre el escenario la atmósfera del Albaicín y el Sacromonte, al tiempo que dialoga con el legado de Enrique Morente, figura clave en la apertura estética del flamenco. A ese mapa de referencias se suma el reconocimiento a Mario Maya, bailaor fundamental y fundador de la compañía hace tres décadas.

"Es, en esencia, un viaje emocional y creativo por el mestizaje y la raíz de un arte que sigue vivo en sus jóvenes figuras", ha resumido la propia Patricia Guerrero.

Una definición que encierra el espíritu de un montaje que no se limita a mirar atrás, sino que reivindica el flamenco como patrimonio en movimiento, un lenguaje que se hereda, se transforma y vuelve a encenderse cada vez que sube a escena.