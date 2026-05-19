El Teatro Lope de Vega reabre en septiembre con nueve espectáculos de la Bienal de Flamenco
Tras su restauración, el Teatro Lope de Vega acogerá cuatro estrenos absolutos y cinco propuestas únicas, recuperando su histórica vinculación con el festival flamenco
El Teatro Lope de Vega de Sevilla volverá a levantar el telón el próximo mes de septiembre tras permanecer cerrado por obras de restauración desde 2023, y lo hará como uno de los grandes escenarios de la XXIV Bienal de Flamenco, con nueve espectáculos, incluidos cuatro estrenos.
El Lope de Vega recupera su vínculo con la Bienal
Con esta reapertura, el emblemático teatro sevillano recupera una vinculación histórica con el festival que lo ha convertido en escenario de referencia del flamenco.
En esta edición acogerá nueve espectáculos, cuatro estrenos absolutos y cinco propuestas únicas, con artistas como Dorantes, Arcángel, Antonio Reyes, Aurora Vargas, Juana Amaya, Mayte Martín y Rafael Riqueni, entre otros.
La concejala de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que la reapertura del Lope de Vega "supone recuperar uno de los grandes corazones culturales de Sevilla" y devolver a la ciudad un espacio esencial para la cultura y las artes escénicas, subrayando el valor del teatro como lugar de encuentro entre tradición y creación contemporánea.
El director de la Bienal ha definido el Lope de Vega como "el epicentro sentimental" del festival, un espacio donde confluyen la dimensión patrimonial y la experiencia viva del flamenco, y donde la disposición en herradura del teatro favorece la "comunión" entre público y artistas.
Según ha detallado la organización, la programación del teatro se articula en torno a una inauguración, una clausura y un desarrollo intermedio que recorre las principales expresiones del flamenco y ha destacado además el ritmo de venta de entradas, con varios espectáculos ya agotados.
Estrenos y figuras destacadas del flamenco
La programación arrancará el 12 de septiembre con el estreno absoluto de Fractal arcano, de Dorantes, concebido para piano y palmas en un formato íntimo. El 17 de septiembre Arcángel presentará La copla del cante, un recorrido por la relación entre copla y flamenco a través de figuras del siglo XX.
El 18 de septiembre Antonio Reyes protagonizará Seis cuerdas, seis, junto a seis guitarristas de distintas generaciones, mientras que el 21 de septiembre Rafael Riqueni y el saxofonista Tim Ries ofrecerán el estreno absoluto de Tunisia, un diálogo entre flamenco y jazz.
El 25 de septiembre se celebrará el encuentro entre Aurora Vargas y Juana Amaya con Hazme con los ojos señas, seguido el 27 de septiembre por el espectáculo dedicado a las sevillanas Fue tu querer. El 29 de septiembre llegará Babel. Torre Viva, de David Coria, y el 30 de septiembre Arqueología de lo puro, de Mayte Martín.
La programación en el Lope de Vega se cerrará el 2 de octubre con el estreno absoluto de Gesto mínimo, de Alfonso Losa, en una edición que la Bienal define como una apuesta por la diversidad estética del flamenco contemporáneo y su diálogo con la tradición.
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