La sororidad como salvación

Ante la peligrosa proliferación de las tradwifes, acrónimo inglés que promueve el regreso de las mujeres al hogar y al cuidado exclusivo de la familia con poderosas campañas en las redes, sólo cabe la memoria. Por eso, el homenaje que Rafaela Carrasco rinde a las más de 6.000 cigarreras anónimas que en 1813, hace más de 200 años, se incorporaron a la plantilla de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla se presenta como un alegato contra la idealización de unos roles que nos han deshumanizado, silenciado y enjaulado durante siglos.

El estreno andaluz de 'Humo', de Rafaela Carrasco / Guillermo Mendo

Con un Teatro de la Maestranza completamente lleno, la creadora, una de las más exquisitas, prolíficas y respetadas del flamenco, presentaba este domingo el estreno andaluz de este Humo donde, desde una estética actual y con su habitual pulcritud, pone el foco en la liberación femenina a través de lo colectivo.

El homenaje que Rafaela Carrasco rinde a las más de 6.000 cigarreras anónimas que en 1813, hace más de 200 años, se incorporaron a la plantilla de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla se presenta como un alegato contra la idealización de unos roles que nos han deshumanizado, silenciado y enjaulado durante siglos

Dibujando la vida cotidiana de estas trabajadoras, sus conflictos, la mirada inquisitoria que sufrieron, los estereotipos que rompieron, sus ritos y fiestas, la sevillana invita a reflexionar sobre aspectos que aún siguen vigentes hoy en los debates feministas, como la sororidad, la importancia de tejer redes, la conciliación, la igualdad o la emancipación económica y vital. Lo que ocurre es que, salvo las referencias más explícitas, el mensaje queda diluido y llegamos a perdernos entre las confusas y enredadas referencias.

Inspirándose en la Carmen de Mérimeé y Bizet, pero también en referentes como la Amparo de La Tribuna de Emilia Pardo Bazán o la Colasa el Chotis, la Premio Nacional de Danza (en la dirección y coreografía), con dramaturgia y letras de Álvaro Tato y dirección musical de Jesús Torres y Pablo Martín Jones, actualiza el mito construyendo una obra impoluta en lo formal en la que se aleja de los manidos tópicos e imaginarios comunes para abordar una historia de lucha, reivindicaciones y conquistas.

El estreno andaluz de 'Humo', de Rafaela Carrasco / Guillermo Mendo

Entre el flamenco, protagonizado por el cante de Gema Caballero, el folclore y la lírica (con la voz de Marta Estal), vamos acompañando a estas mujeres que casi siempre actúan como un todo. De hecho, Rafaela Carrasco da prioridad a su faceta como coreógrafa dejándonos estampas grupales de gran belleza, pero huérfanos de su baile fluido y luminoso que, más allá de alguna intervención aislada como su elegante interpretación con mantón en la habanera, se nos queda corto.

El estreno andaluz de 'Humo', de Rafaela Carrasco, en imágenes / Guillermo Mendo

La excelente factura, con la inmejorable iluminación de Gloria Montesinos, resulta, por tanto, convincente, pero no consigue suplir la carencia de pulsión dramática. Igual que nos quedamos con ganas de sentir más cerca la rabia, el dolor, el arrojo y el carisma de estas mujeres, referentes aún de una lucha eterna.