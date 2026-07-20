Estrella Morente, Farruquito y Arcángel: el mejor flamenco vuelve a iluminar Ponferrada con el festival ‘Bierzo al Toque’

Igual que la generación de electricidad erigió a Ponferrada como un auténtico punto estratégico del país, gracias a la actividad industrial y económica que propiciaron sus centrales térmicas, el flamenco ha revitalizado la oferta cultural estival de la localidad leonesa con el Bierzo al Toque, un festival que celebra su cuarta edición del 22 al 25 de julio llenando La Térmica Cultural del mejor cante, baile y toque.

Cartel del festival flamenco Bierzo Al Toque / El Correo

En las antiguas instalaciones de la Compostilla I, un peculiar edificio recuperado 50 años después de su cierre para reactivar la Cultura Incandescente, la cita jonda reunirá a grandes nombres del flamenco contemporáneo como Estrella Morente (que ya ha colgado el sold out), Farruquito, Arcángel, Montse Cortés, José del Tomate, Iván Vargas o Puneh Farhani.

Impulsado por el ex director del Benicàssim y creador del Flamenco On Fire de Pamplona, Miguel Morán, una suerte de Rey Midas de los festivales , el Bierzo al Toque no sólo ha venido a alegrar las noches a los miles de aficionados y espectadores que se dan cita en la impresionante Sala Turbinas, sino también a ampliar los horizontes del flamenco en un ambiente único en el que se puede disfrutar de este arte en toda su diversidad y en un ambiente familiar.

Estrella Morente ha colgado el cartel de 'sold out' / Biierzo al Toque

"El festival ha hecho posible que el flamenco encuentre su espacio en un territorio inesperado. La tradición también se construye, y Bierzo al Toque ha pasado de ser una apuesta valiente a una cita consolidada", señaló en su presentación Concepción Fernández Díez, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), quien incidió en la transformación de Ponferrada y las sedes del festival. "La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía son dos espacios que definen lo que somos y a dónde vamos, lugares activos de cultura que reflejan la transformación de un territorio que ha sabido reinterpretar su pasado".

En concreto, esta IV edición dará comienzo el miércoles 22 de julio con un concierto doble gratuito en los exteriores de La Fábrica de la Luz protagonizado por dos mujeres revolucionarias de lo jondo: la guitarrista y artista plástica iraní, Puneh Farhani, una de las pocas mujeres de Oriente Medio que se dedica profesionalmente al toque, y la cantaora gitana catalana, Montse Cortés, una de las voces jóvenes más reclamadas en los circuitos flamencos nacionales e internacionales.

Puneh Farhani / Ra fotos

Por su parte, el jueves 22, será Granada la protagonista del cartel con el baile de Iván Vargas, del barrio de Sacromonte, y el cante de Estrella Morente, una de las figuras del firmamento jondo, capaz de habitar distintos universos musicales sin perder jamás su identidad como hace en su último álbum De Estrella a Estrellas donde se acerca al jazz.

El viernes 23 será la guitarra de José del Tomate, hijo de Tomatito, y el baile de Farruquito los que remuevan esta sala con su arte racial; mientras que el broche de oro lo pondrán Torombo, Pepe Torres y La Repompa y el cantaor onubense, Arcángel, embajador de la cita.

Farruquito / Ramon San Pablo

Tras todas las actuaciones se podrá seguir disfrutando con las sesiones musicales flamencas de DJ’s como Miguel A. Sútil, Freikets, o Gufi. Asimismo, durante todos estos días, en horario de mañana y tarde, la oferta artística se completará con un diverso programa de actividades complementarias gratuitas, dirigidas a todos los públicos, que buscan divulgar, difundir y dar a conocer otras facetas de este arte.

De este modo, habrá catas de vino, conferencias, masterclass de baile, cajón y guitarra, presentaciones de libros, talleres infantiles y mesas redondas con personalidades como José María Velázquez Gaztelu, Fermín Lobatón o José Manuel Gamboa, al que se le rendirá homenaje este año por su trayectoria, junto a nombres como el del guitarrista Víctor Monge Serranito y el periodista Teo Sánchez.

Sin duda, un prometedor programa con el que Morán espera volver a enamorar a un público cada vez más entusiasmado con el proyecto. “Estoy convencido de que el flamenco tiene la suficiente fuerza como para triunfar donde sea, sólo se necesitan sitios donde exponerlo”, aseguraba en la entrevista concedida a El Correo de Andalucía.