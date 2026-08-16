Otras gemas preciosas del flamenco que puedes disfrutar (aún) en la Bienal de Flamenco

Junto a los nombres más consagrados que se darán cita en la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla y los espectáculos más esperados por el público y la afición, la cita cuenta en su programa con propuestas que, por la particularidad del cartel, la belleza del espacio o la personalidad de su protagonista se presentan como experiencias únicas.

Así, a menos de un mes para que arranque la cita, que del 9 de septiembre al 3 de octubre llenará los principales teatros y espacios patrimoniales de la ciudad con 72 propuestas de cante, baile y toque, hurgamos entre las Perlas a millares -lema de la edición- para encontrar esas gemas preciosas de las que aún quedan algunas entradas.

1.Canito y Raúl Rodríguez. 12 de septiembre. Espacio Turina

La profunda sensibilidad de Canito, a quien hemos disfrutado como solista y acompañando al cante a artistas como Rocío Márquez, y la riqueza creativa de Raúl Rodríguez, uno de los músicos más completos de su generación, se unen por primera vez en La cuerda al aire para dejar que sean sus guitarras las que marquen libremente el compás. Un necesario y consciente ejercicio de escucha y construcción comunitaria en el que los personales tocaores escribirán un relato compartido contra la soledad desde las cuerdas de la guitarra y el tres flamenco.

Canito y Raúl Rodríguez presentan 'La cuerda al aire' en el Espacio Turina / Luis Castilla y David Izquierdo Arispón

2.Luis el Zambo, Dolores Agujetas, Antonio de la Malena, Manuel Valencia, Las Tatas de Jerez. 16 de septiembre. Real Alcázar

Impregnarse del arte jerezano siempre es un acierto. Si, además, el cartel reúne a artistas de distintas generaciones, que no se prodigan demasiado, en un marco como el del Real Alcázar de Sevilla no hay que pensárselo dos veces. Con la dirección del genial guitarrista Manuel Valencia, Xerezanías nos invita a recorrer los rincones más flamencos de Jerez a través del cante, la guitarra y el baile de las adorables Tatas. Compás, pasión y alegría.

Xerezanías pondrá encima del escenario del Real Alcázar a Luis el Zambo, Dolores Agujetas, Antonio de la Malena, Manuel Valencia y Las Tatas de Jerez / Cedidas

3.Remedios Amaya, La Fabi, Montse Cortés y Josemi Carmona. 17 septiembre. Hotel Triana

Poseedoras de tres de los metales más bellos del cante flamenco contemporáneo estas mujeres poderosas, artistas de culto y gitanas de pura cepa llenarán con sus quejíos y su entrega este patio de vecinos, que regresa por fin a la Bienal. Presentado como un viaje emocional que rompe moldes y devuelve el flamenco a su esencia más desnuda, Mujeres gitanas promete disfrutar de un cante tan natural como impredecible, tan salvaje como singular.

El Hotel Triana se recupera como espacio flamenco en esta Bienal con 'Mujeres Gitanas', un espectáculo a cargo de Remedios Amaya, La Fabi, Montse Cortés y Josemi Carmona / Cedida

4.Alejandro Hurtado. Con la colaboración de Enrike Solinís. 19 de septiembre. Iglesia de San Luis de los Franceses

Los amantes de la música tienen esta Bienal una cita imprescindible con el Devenir de la guitarra, un encuentro con uno de los guitarristas más completos de la guitarra flamenca y clásica actual no sólo a nivel interpretativo sino también a nivel compositivo. Con la participación especial del instrumentista Enrike Solinís y en colaboración con el Festival de Música Antigua de Sevilla, este recital del que quedan poquísimas entradas permite descubrir a un artista que, como cita Pablo San Nicasio, “tiene en su cabeza y en las manos la historia de los dos últimos siglos de guitarra española”.

Alejandro Hurtado se presenta en esta Bienal con el 'Devenir de la guitarra' / Óscar Romero

5.Manuel de la Luz & Manuel Imán. 20 de septiembre. Espacio Turina.

Manos que hablan es el sugerente título del concierto que une a dos grandes músicos con discurso propio. Por su parte, el onubense Manuel de la Luz, de guitarra limpia e inspiradora, presentará parte de su nuevo trabajo discográfico De raíz, acompañado de Vladimir Dmitrienco (violín), Gretchen Talbot (chelo), Pablo Bàez (contrabajo y bajo) y Lito Mànez (percusión). Tras él, Imán, uno de los pioneros en la fusión y la creación de nuevos lenguajes musicales como la mezcla de rock con raíces flamencas, mostrará la versatilidad sonora de la guitarra acústica y eléctrica a través de sus apasionadas e intensas composiciones.

'Manos que hablan' es el espectáculo que Manuel Imán y Manuel de la Luz llevarán al Espacio Turina. / Cedida

6.Pablo Martín Caminero. 22, 23 y 24 de septiembre. Real Fábrica de Artillería.

La Real Fábrica de Artillería acoge una de las propuestas más originales de esta Bienal: la Trilogía de Pablo Martín Caminero, uno de los máximos exponentes del jazz flamenco, que ofrecerá junto al pianista Moisés Sánchez y el percusionista Paquito González tres conciertos en los que irán poniendo sus composiciones al servicio del toque flamenco, el baile (con la colaboración de María Moreno) y el cante (con la colaboración de David Carpio). Conocedor del lenguaje jondo y con un discurso profundamente creativo, Caminero es uno de los músicos que más ha enriquecido las propuestas escénicas contemporáneas.

Pablo Martín Caminero presenta su trilogía de jazz flamenco en la Real Fábrica de Artillería / Mara Saiz

7.Ezequiel Benítez. 24 de septiembre. Teatro Alameda

Cantaor luminoso, creativo y generoso, Ezequiel Benítez se entrega siempre en cada recital invitando al público a disfrutar del flamenco sin preguntas. Nacido en el barrio de Santiago, el jerezano reivindica un cante que va directo al alma, capaz de aunar la tradición más pura con una mirada contemporánea. Reconocido por su autenticidad y compromiso artístico, Benítez destaca por su capacidad de emocionar y comunicar desde la verdad. Esta noche presentará su sexto álbum, Lo que nadie ve, que define como “un grito sincero desde lo más hondo donde cada tema es una ventana al alma, donde el flamenco se convierte en espejo”.

Ezequiel Benítez llevará su sexto álbum, 'Lo que nadie ve', al Teatro Alameda / Kiko Valle

8.Sara Jiménez. 29 de septiembre. Teatro Central

La artista granadina es una de las bailaoras más personales e interesantes de la danza flamenca actual. Con una larga trayectoria en compañías y tablaos, Sara Jiménez dio el salto en solitario mostrando no sólo su apabullante técnica sino un rico universo creativo que explora de forma valiente, sin someterse a la norma. La compañía, con codirección escénica de Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, composición musical e interpretación de Ana Polanco, Raúl Cantizano y Teresa Hernández, asesoramiento de repertorio de Rafael Estévez y asesoramiento conceptual y textos de Enrique Fuenteblanca, es un estreno absoluto en el que nos presenta una troupe ambulante (Julio Ruiz, Mariana Collado y Sara Jiménez) compuesta por personajes que parecen proceder de los lugares más remotos. Desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario, inicia una reflexión sobre cómo se construye la identidad del artista.

La bailaora Sara Jiménez llega con su estreno absoluto al Teatro Alameda / Cedida

9.Capullo de Jerez y José de los Camarones. 30 de septiembre. Teatro Alameda

Los flamencos no van a la barbería es una declaración de libertad y de intenciones. Aquí se canta a pelo, con verdad y carácter. De esta forma contundente se presenta el encuentro entre estas dos figuras únicas del cante jerezano, dos artistas carismáticos y enérgicos que cabalgan entre el flamenco, la psicodelia y la fiesta desde el riesgo, con una energía sin aditivos y un relato vital que cada vez atrae más a un público más joven. Una cita para aficionados intrépidos que busquen un espectáculo vivo y canalla en el que pueda ocurrir de todo.

'Los flamencos no van a la barbería' es el espectáculo que El Capullo de Jerez y José de los Camarones llevarán al Teatro Alameda / Cedida

10.Alfonso Losa. 2 de octubre. Teatro Lope de Vega

Tras el éxito de crítica y público de Alter ego, que interpretó primero con Patricia Guerrero y luego con Paula Comitre, el madrileño, uno de los bailaores más sólidos de su generación, trae a la Bienal el estreno absoluto de Gesto mínimo, un acercamiento al baile a través de la idea de grupo y de “comunidad bailante”.

Alfonso Losa lleva el estreno de 'Gesto mínimo' al Lope de Vega / Celina Yeyen

La nueva creación del artista, en la que estará acompañado de un increíble elenco formado por los bailaores Karen Lugo, Agueda Saavedra y Yoel Vargas, el cante de El Pulga e Ismael de la Rosa ‘El Bola’ y la guitarra de Francisco Vinuesa, propone una reflexión acerca de cómo el baile y los cuerpos que bailan juntos, pueden ayudarnos a imaginar nuevas formas de movernos, de convivir y de entender lo esencialmente humano.