El Festival Flamenco On Fire lleva este agosto a Navarra una antesala de la Bienal con José Mercé, Mayte Martín, Riqueni&Tim Ries y La Tremendita

Casi con el mismo entusiasmo y pasión con el que los intelectuales Ernest Hemingway y James A. Michener vivieron las fiestas de los Sanfermines, colocando para siempre la cultura navarra en el mapa mundial desde sus crónicas y obras, cientos de aficionados esperan cada agosto la llegada del Festival Flamenco On Fire, que del 21 al 29 de este mes reúne un total de 34 propuestas en 16 escenarios distintos de las localidades de Viana, Estella/Lizarra y Pamplona.

Reescribiendo la mítica frase del novelista norteamericano -"Ser joven, estar enamorado y en Pamplona en julio es el propio paraíso"- la cita ha logrado convertir esta región en un edén para aquellos que buscan nuevas experiencias flamencas gracias a un cartel diverso que “apuesta por la ortodoxia, lo contemporáneo y la vanguardia y engloba lo musical, lo extra musical, lo social y lo medioambiental” con propuestas para públicos de todas las edades e intereses, resalta al otro lado del teléfono su director, Arturo Fernández, convencido de la capacidad de fascinación de este arte.

En la línea de difundir esta riqueza y dar a conocer la historia del flamenco y el talento de sus principales artistas, el FOF continúa este 2026 con la segunda parte de la trilogía Una historia del flamenco, que en esta 12+1 edición aborda la etapa comprendida entre 1925 y 1950, con la Cadencia Andaluza como hilo conductor. "La cadencia andaluza son los cuatro acordes de la guitarra flamenca que atraviesan el flamenco y la sensibilidad de todo un territorio: Andalucía. Desde este punto de partida invitamos a un viaje sonoro a través de la guitarra, el cante y el baile, con espectáculos que nunca han sido expuestos con anterioridad en On Fire o en Navarra", señala Fernández.

José Mercé / Flamenco on Fire

La coincidencia con el homenaje que la Bienal de Flamenco de Sevilla realiza a este periodo es para el director del FOF “fortuita”. “Nosotros anunciamos ya el año pasado el inicio de esta trilogía que acababa en 1925, por lo que era de esperar que la segunda arrancase con el inicio de la Ópera Flamenca”, explica.

Sea como fuere, lo cierto es que la celebración de la efeméride explicaría la similitud de nombres en ambos carteles. Así, Navarra acogerá varios de los espectáculos que se podrán ver en la cita sevillana como Arqueología de lo puro, de Mayte Martín, que inaugura el festival este viernes 21; o el dueto musical entre el guitarrista sevillano, Rafael Riqueni y el saxofonista y flautista nacido en Detroit, Tim Ries, ligado durante años a The Rolling Stones y habitual del On Fire. Aquí estrenarán como producción propia Tres Orillas: Sevilla, Detroit et Lisboa, donde con la colaboración especial de la fadista de Lisboa, Ana Moura, y la guitarra portuguesa de Gaspar Valera mostrarán la conexión entre el flamenco, el jazz y el fado. Mientras que en la Bienal estrenan Tunisia en el Lope de Vega.

Además, por Pamplona pasarán muchos de los artistas que podremos ver este septiembre en Sevilla con propuestas que, como apunta Fernández, “aproximan al público ciertas texturas de esta floreciente etapa del flamenco”. Tal es el caso del Recordando a Marchena de Sandra Carrasco y David de Arahal, para el que contarán con Ana Morales como artista invitada; el homenaje de José Mercé al gran letrista Manuel Alejandro; o el tributo a la copla que Manuel Liñán propone en Muerta de Amor. Una perfecta amalgama que, “junto a la creatividad de El Pele o la infinidad de guitarristas que nos visitan muestran que el flamenco está en constante evolución”.

Rosario La Tremendita / Flamenco on Fire

"Estos años fueron injustamente denostados por la imposición de las tesis más ortodoxas. Sin embargo, es fundamental para entender el propio desarrollo de este arte no sólo en lo artístico, sino también en cuanto a su divulgación en espacios de mayor aforo, en términos de diseño y renovación de la iconografía y en la propia organización de los espectáculos", sostiene Arturo Fernández, quien encuentra en estos elementos un punto de unión con la filosofía del propio On Fire.

De hecho, gracias a esta popularización, el flamenco dio el salto de los cafés cantantes a los teatros y las plazas de toros. De ahí que el festival navarro, la segunda cita cultural más importante de la capital tras los Sanfermines, celebre un homenaje a los encierros en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros de Pamplona, que vincula ambas tradiciones. El Encierro: memoria, oficio y cuidado busca reconocer a las personas que han investigado y divulgado su historia y culminará en el Escenario Sabicas con el concierto de guitarra de Juan Diego Mateos.

Por su parte, los diversos escenarios tendrán entre sus protagonistas a muchos de los artistas que forman parte de la programación de la Bienal como Rosario La Tremendita, que llevará su nuevo espectáculo Tránsito (Huyendo del ruido) dentro del ciclo Escenario XXI; Pedro El Granaíno, La Fabi y Águeda Saavedra, que estarán en el Ciclo Nocturno; o los guitarristas Joselito Acedo y Alejandro Hurtado, que pasarán por el Escenario Sabicas, el guitarrista pamplonés más universal.

Sandra Carrasco y David Arahal / Flamenco on Fire

El cartel lo completarán asimismo nombres como Cervatana, Paloma Fantova, José Gálvez, Felipe Maya y Jerónimo Maya, entre otros, y el guitarrista alicantino Yerai Cortés, que clausura los Grandes Conciertos con su Solo el sábado 29 de agosto en Pamplona.

Pepe Habichuela, un embajador eterno

Sin duda, quien estará más presente que nunca en el recuerdo de toda la familia del On Fire será el guitarrista Pepe Habichuela, embajador de la cita recientemente fallecido. "Pepe deja un legado humano y artístico inmenso, construido desde la verdad y la humildad. Le vamos a echar muchísimo de menos. Ha sido una pérdida durísima para su familia y para toda la familia del flamenco. Ahora manda el luto, el respecto a su figura y a su familia. Hacer un homenaje a Pepe precisa tiempo y poner todo nuestro cariño, es decir, estar a su altura artística y humana. La cabeza nos dice que ahora resulta imposible, aunque el corazón nos diga otra cosa. Hay tiempo, las prisas nunca fueron notas características de Pepe ni de flamenco on fire. Nos deja una de las personas más nobles que hayamos podido conocer y su legado en el On Fire es el respeto por el flamenco y por la guitarra", recuerda Arturo Fernández.