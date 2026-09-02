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La Bienal rescata el tiempo en que el flamenco se convirtió en un espectáculo de masas con una exposición en Artillería

La muestra 'lLa noche azul' reúne 328 piezas de la colección de Carlos Martín Ballester y recupera el auge de la Ópera Flamenca, con carteles inéditos y una grabación hasta ahora desconocida de Manolo Caracol

La Bienal inaugura en la Real Fábrica de Artillería la exposición ‘La noche azul. Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester’

La Bienal inaugura en la Real Fábrica de Artillería la exposición ‘La noche azul. Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester’ / Laura León / Bienal de Flamenco

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P. G.

SEVILLA

Antes de que el flamenco conquistara festivales y grandes escenarios, hubo un tiempo en el que salió de los cafés cantantes, llenó teatros y plazas de toros y comenzó a viajar en discos y a colarse por las ondas de la radio. Ese momento de expansión popular, conocido como la Ópera Flamenca, protagoniza desde este miércoles La noche azul, la exposición con la que la Bienal de Sevilla abre una ventana a uno de los periodos más decisivos, y también menos conocidos, de la historia del género.

Instalada en la Nave de Grabados de la Real Fábrica de Artillería, donde entre otros espectáculos se podrá disfrutar del estreno de Rapsodia, de Ana Morales, la muestra reúne 328 piezas procedentes de la colección de Carlos Martín Ballester: carteles, discos de pizarra, gramófonos, fotografías, programas y documentos que reconstruyen la evolución del flamenco entre los años veinte y cincuenta. Martín Ballester firma el comisariado junto a la musicóloga Zaida Hernández-Úrculo.

Entre las principales piezas figura una serie de quince carteles que se exhiben por primera vez correspondientes a la gira organizada en 1928 por el promotor Vedrines, en la que participaron figuras como Antonio Chacón, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, José Cepero y Guerrita.

La Bienal inaugura en la Real Fábrica de Artillería la exposición ‘La noche azul. Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester’

La Bienal inaugura en la Real Fábrica de Artillería la exposición ‘La noche azul. Ópera Flamenca en la colección de Carlos Martín Ballester’ / Laura León

El recorrido también tiene banda sonora. Para la ocasión se han digitalizado grabaciones originales de la época, entre ellas una especialmente singular: Qué lástima de besos míos, un fandango de Manolo Caracol grabado en 1929 y hasta ahora inédito.

La exposición sigue el camino que llevó al flamenco desde sus antecedentes y los concursos de cante hasta la explosión de la Ópera Flamenca y sus consecuencias posteriores: la aparición de las antologías discográficas, la flamencología, el mairenismo, los tablaos y los festivales.

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La noche azul forma parte de las actividades paralelas de la XXIV Bienal de Flamenco y podrá visitarse gratuitamente hasta el 22 de noviembre, más allá de la clausura de la gran cita jonda, que arranca el próximo 10 de septiembre con un espectáculo coral en la plaza de la Maestranza titulado El mundo por montera. La programación de la Bienal comenzará el 9 de septiembre y reunirá 72 funciones en 11 espacios de Sevilla.

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