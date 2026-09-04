Últimos taconeos antes de la inauguración de la Bienal: el Ballet Flamenco de Andalucía ensaya el espectáculo 'El mundo por montera'

El escenario de la Real Maestranza de Sevilla ya empieza a tomar forma para una de las grandes citas del flamenco. En el ensayo abierto de la gala inaugural de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla se han desvelado este miércoles algunas de las claves de un espectáculo que reunirá sobre las tablas a grandes nombres del arte jondo y que tendrá al Ballet Flamenco de Andalucía como uno de sus protagonistas.

La compañía pública dependiente de la Junta de Andalucía participará el próximo 10 de septiembre en El mundo por montera, la gala que abrirá la programación del certamen sevillano en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería. La propuesta, dirigida por Andrés Marín junto a Luis Ybarra, contará también con la presencia de artistas como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel y La Tremendita.

Durante la presentación del ensayo abierto, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, y el director de la Bienal, Luis Ybarra, han conocido los detalles de una puesta en escena que sitúa a la compañía andaluza en el inicio de una nueva edición del festival. El Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Patricia Guerrero, tendrá una participación destacada en esta gala inaugural.

La Junta destaca el papel del Ballet Flamenco de Andalucía en la Bienal de Sevilla

La participación de la compañía pública andaluza en la apertura de la Bienal pone de relieve, según ha señalado Patricia del Pozo, su papel como “embajadora del flamenco de Andalucía” y como referente de la creación escénica vinculada al baile. La consejera ha destacado que la compañía afronta esta cita en uno de los escenarios más emblemáticos de Sevilla dentro de un espectáculo que reúne a nombres destacados del presente y el futuro del flamenco.

Patricia del Pozo, Patricia Guerrero, Andrés Marín y Luis Ybarra en el ensayo abierto del Ballet Flamenco de Andalucía dentro del marco de la XXIV Bienal de Flamenco / Marina Casanova

Del Pozo ha señalado que el Ballet Flamenco de Andalucía “ha experimentado en los dos últimos años un gran salto adelante”, con cuatro espectáculos en repertorio y gira. Según ha explicado, el último de ellos obtuvo llenos absolutos en las tres funciones programadas a mediados de agosto dentro del ciclo Lorca y Granada en el Generalife.

La consejera ha considerado que la presencia de la compañía en la gala inaugural de la Bienal de Sevilla era “casi obligada” por la calidad y la vanguardia de su trabajo, que ha definido como una de las señas de identidad del joven elenco. Sus palabras se han producido durante la presentación de algunos detalles del espectáculo que abrirá oficialmente la programación.

'El mundo por montera' reunirá en la Real Maestranza a distintas generaciones del flamenco

El próximo 10 de septiembre, el Ballet Flamenco de Andalucía compartirá escenario con un amplio elenco artístico en una noche que reunirá diferentes generaciones, estilos y formas de entender el arte jondo. La gala llevará por título El mundo por montera y tendrá como escenario la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

En el apartado de cante participarán figuras como José Mercé, José de la Tomasa, Martirio, Arcángel y La Tremendita, junto a Ángeles Toledano, El Perrete y Manuel de la Tomasa. El espectáculo contará también con las guitarras de Manolo Franco, Alfredo Lagos y David de Arahal.

La propuesta musical se completará con la presencia de los saxofonistas Juan Jiménez y Alfonso Padilla, además de la percusión y las palmas de El Oruco, Abel Harana, Daniel Suárez y El Chupete. Todos ellos formarán parte de una gala concebida como una celebración colectiva del flamenco.

La gala inaugural de la Bienal homenajeará el lanzamiento popular del flamenco

El espectáculo dirigido artísticamente por Andrés Marín y Luis Ybarra rendirá homenaje a las figuras que impulsaron el lanzamiento masivo del flamenco en 1926. La gala recordará aquel momento en el que Pepe Marchena entraba en los circuitos de la llamada Ópera Flamenca, Manuel Vallejo recibía la II Llave de Oro al Cante tras el triunfo de Manuel Centeno en la Copa Pavón y la industria discográfica daba un salto con la llegada de las grabaciones eléctricas.

Ensayo abierto del Ballet Flamenco de Andalucía en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco / Marina Casanova

La organización plantea esta cita como una gran celebración colectiva para recordar a aquellas figuras pioneras que llevaron el flamenco a una dimensión popular y masiva. El espectáculo reunirá sobre el escenario distintas formas y generaciones vinculadas al arte jondo.

La presencia del Ballet Flamenco de Andalucía forma parte de la colaboración de la Junta de Andalucía con la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla. La compañía, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, se suma así a la apertura de un certamen que convertirá Sevilla en punto de encuentro del flamenco durante su programación.

Ensayo abierto del Ballet Flamenco de Andalucía en el marco de la XXIV Bienal de Flamenco / Marina Casanova / ECA

La Bienal se desarrollará entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre. Dentro de esa colaboración, la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte también cederá el Teatro Central, donde entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre se pondrán en escena nueve espectáculos.

Ese programa del Teatro Central incluirá siete estrenos absolutos firmados por Rosario La Tremendita, Olga Pericet, Juan Tomás de la Molía y Águeda Saavedra, Andrés Marín, Sara Jiménez y Sandra Carrasco junto a David de Arahal. El espacio escénico completará su programación con propuestas de José Maya, Isabel Bayón y Estévez/Paños y Compañía.