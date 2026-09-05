Última llamada para vivir la Bienal desde los teatros: cómo conseguir entradas para José Mercé o La Tremendita

Mayte Martín, Dorantes, Ana Moreno o Israel Fernández son algunos de los artistas que colgaron el cartel de 'sold out' hace ya unos días. Sin embargo, la programación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla todavía tiene muchas propuestas artísticas de alto voltaje con butacas libres para quienes se deciden en el último momento.

Entre ellas figura Antonio Rey, que presentará Historias de un flamenco el 11 de septiembre a las 19.00 horas en el Espacio Turina. El guitarrista, que obtuvo en 2024 su segundo Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco, llega a Sevilla con un espectáculo basado en el disco que da nombre al concierto.

También continúa a la venta La Tremendita, que estrenará Menos es más ese mismo 11 de septiembre, a las 22.30 horas, en el Teatro Central. Rosario La Tremendita presenta un proyecto en el que vuelve a explorar la frontera entre el flamenco, la electrónica, el jazz y otros lenguajes contemporáneos.

José Mercé, en el Maestranza

Una de las opciones para los aficionados al cante es José Mercé, que actuará el 20 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro de la Maestranza con Toquen a rebato. El cantaor jerezano estará acompañado por los guitarristas David de Arahal, José del Tomate y Manuel Cerpa, tres representantes de la nueva generación del toque. La página oficial mantiene la opción de compra.

En el mismo escenario se podrá ver a Israel Galván, que el 26 de septiembre a las 20.00 horas estrenará Bolero de blanco y negro. El bailaor parte de la música de Maurice Ravel y del bolero para construir una nueva pieza coreográfica, con Andrea Rebaudengo y Gerard Bouwhuis al piano y Juan José Amador al cante. También aparece actualmente a la venta en la web de la Bienal.

Pastora Galván y una nueva generación

El 26 de septiembre a las 22.30 horas, el Teatro Alameda recibirá a Pastora Galván con TRIBUsssh!, un estreno absoluto dirigido artísticamente por Israel Galván. La propuesta parte del baile de la propia Pastora y combina bulerías, soleá por bulerías, tangos y otros palos. La venta continúa abierta en la programación oficial.

Otra alternativa es 'Epílogo para un cante que se hizo baile. Suite de cantes', un homenaje a Isabel Bayón que reunirá el 15 de septiembre a las 22.30 horas en el Teatro Central a David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos e Inma Rivero, con Isabel Bayón como colaboración especial.

También sigue disponible 'Andalucía en el tiempo', una noche dedicada a distintas generaciones y territorios del cante andaluz. Será el 19 de septiembre a las 23.00 horas en el Muelle de la Sal, con artistas como Carmen de la Jara, Curro Lucena, Jaime 'El Parrón', Joselete de Linares, José Sorroche, Paqui Corpas, El Boquerón o Romerito de Jerez.

Y para quienes quieran descubrir nombres más jóvenes, el 20 de septiembre a las 22.30 horas en el Teatro Alameda se celebra la Gala del Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos, dirigida artísticamente por Arcángel y con los ganadores del circuito en cante, guitarra, baile y piano. La función continúa en venta.

¿Dónde se compran?

Las entradas se adquieren a través de la web oficial de la Bienal, entrando en la ficha de cada espectáculo y accediendo al enlace de compra. La programación se desarrolla entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre en distintos espacios de Sevilla.

La Bienal también dispone de venta en sus canales oficiales y, cuando quedan localidades, puede existir venta en taquilla antes de cada función. La disponibilidad es cambiante, por lo que la referencia más fiable para saber si quedan entradas en cada momento es el propio sistema oficial de venta.

La expectación por esta edición es elevada. Ya en abril, la organización comunicó un número récord de espectáculos agotados con meses de antelación, una lista a la que se han incorporado posteriormente nuevas funciones.

Quien todavía quiera sentarse en el patio de butacas de la Bienal tendrá, por tanto, que darse prisa: aún quedan puertas abiertas, pero el cartel de 'agotado' sigue creciendo a medida que se acerca el comienzo del festival.