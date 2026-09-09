Cante en las alturas, baile en la plaza: la Bienal enciende la llama del flamenco durante cinco semanas en Sevilla
Segundo Falcón dirige el espectáculo 'Ecos Primitivos. Cante en Altura. Danza en Tierra', una propuesta de calle en la plaza de San Francisco en la que voces como María Terremoto o Pedro El Granaíno cantaron al baile de Ana Morales
La Bienal de Flamenco de Sevilla arrancó este miércoles mirando hacia arriba. Desde los balcones de la Plaza de San Francisco fueron apareciendo las voces de Segundo Falcón, Esperanza Fernández, Pedro El Granaíno, Rafael de Utrera y María Terremoto, mientras Ana Morales respondía desde el suelo con su baile.
No hubo un escenario al uso. La plaza entera lo fue.
Ecos Primitivos. Cante en Altura. Danza en Tierra, la propuesta dirigida por Segundo Falcón, convirtió uno de los espacios más reconocibles del centro de Sevilla en un gran escenario abierto. El cante descendía desde las alturas y encontraba abajo la réplica del cuerpo, en un diálogo entre voz, arquitectura y movimiento.
La apuesta ha tenido algo de regreso a los orígenes: flamenco en la calle, sin paredes y con el público rodeando la escena. Una ceremonia colectiva para abrir la XXIV Bienal lejos de la solemnidad de los teatros y pegada a la ciudad, un espíritu que recorrerá la programación paralela de esta nueva edición, la segunda que dirige Luis Ybarra. Para el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "Sevilla vuelve a demostrar que el flamenco forma parte de su identidad y que la Bienal es uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad. Queremos que la Bienal sea cada vez más una experiencia para toda la ciudad, que Sevilla viva el flamenco no solo dentro de sus teatros y espacios culturales, sino también en sus plazas, en sus calles y en sus barrios".
Muchos visitantes, muchos locales y curiosos vivieron la experiencia de este flamenco de calle. Las distintas voces fueron ocupando los balcones y llenando la plaza de ecos, mientras Ana Morales cosía con su baile desde abajo los diferentes pasajes del espectáculo. El sonido viajaba de una fachada a otra y obligaba al público a buscar con la mirada de dónde venía cada cante. La Bienal levantó así el telón sin telón, a la espera de que este jueves tenga lugar la gran inauguración con el espectáculo El Mundo por Montera, que se desarrollará en la Plaza de Toros de la Maestranza.
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