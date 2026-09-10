Barbadillo cumple 10 años junto a la Bienal de Flamenco de Sevilla: vino, gastronomía y mucho cante en Casa Inquieta

Bodegas Barbadillo ha celebrado sus diez años de colaboración con la Bienal de Flamenco de Sevilla con una nueva edición de ‘De Mirabrás a Solear’, una experiencia enogastronómica que propone un recorrido por algunos de los grandes símbolos de la cultura andaluza a través del vino, la cocina y el cante.

Foto de familia “De Mirabrás a Solear”. / El Correo

La cita, incluida en el programa oficial de actividades paralelas de la XXIV Bienal de Flamenco, reunió en Casa Inquieta, la antigua Taberna del Alabardero de Sevilla, a representantes de los ámbitos institucional, cultural y gastronómico.

La propuesta parte de una idea que vertebra toda la experiencia: la manzanilla es el único vino del Marco de Jerez con nombre de mujer. De ahí nace el lema de esta edición, ‘Flamenco en femenino, entre versos y vinos’, que sirve de hilo conductor a una cata en la que cuatro vinos de Barbadillo dialogan con otros tantos platos y palos flamencos.

Cuatro vinos de Barbadillo y cuatro palos del flamenco

Mirabrás, Nave Trinidad, Manzanilla Solear y Pastora fueron los cuatro vinos elegidos para construir un recorrido en el que cada copa se armonizó con una elaboración gastronómica y un cante flamenco.

La experiencia fue diseñada por José María Castaño, mientras que Montse Molina, enóloga de Bodegas Barbadillo, se encargó de explicar las características de cada vino y las claves de su armonización con los diferentes platos. La interpretación musical corrió a cargo de la cantaora Carmen Gil. El resultado convirtió la cata en algo más que una degustación: un relato en torno a la relación entre el vino y el flamenco como expresiones culturales marcadas por el tiempo, la tradición, el territorio y la identidad andaluza.

Diez años de Barbadillo junto a la Bienal de Flamenco de Sevilla

Durante la presentación institucional, el presidente de Bodegas Barbadillo, Manuel Barbadillo Eyzaguirre, recordó el vínculo que la compañía mantiene desde hace una década con uno de los principales acontecimientos internacionales dedicados al flamenco.

El vino forma parte de la identidad cultural de Andalucía. Igual que el flamenco y la poesía, habla de nuestra tierra, de nuestra historia y de nuestra manera de emocionarnos. Esta es sin duda una oportunidad única para disfrutar de todos los valores que tenemos en Andalucía.

El director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Luis Ybarra, destacó por su parte el valor de este tipo de iniciativas para acercar el flamenco a nuevos públicos.

También participó la teniente de alcalde delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, quien puso el foco en la capacidad de la ciudad para integrar en una misma propuesta patrimonio, gastronomía y cultura.

La manzanilla, protagonista de ‘Flamenco en femenino’

Álvaro Alés, director de Marketing de Bodegas Barbadillo y director general de Gastropass, recordó cómo ha evolucionado la relación de la compañía con la Bienal durante estos diez años.

Hace diez años entendimos que la Bienal era mucho más que un festival y que Barbadillo podía aportar algo más que un patrocinio. Este año hemos querido hacerlo a través de la manzanilla, un vino profundamente ligado a nuestra tierra y el único que lleva nombre de mujer.

‘De Mirabrás a Solear’, desarrollada por Bodegas Barbadillo junto a Gastropass, se integra así en una línea de trabajo que busca conectar cultura, vino y territorio y utilizar el turismo gastronómico como una vía más para acercarse al universo flamenco.

Una copa de Manzanilla Solear para quienes asistan a la Bienal

La experiencia no terminará con la celebración de la cata. Durante toda la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Casa Inquieta prolongará la iniciativa para quienes acudan a los espectáculos.

El establecimiento, situado en la antigua Taberna del Alabardero de la calle Zaragoza de Sevilla y reconvertido en tablao flamenco, restaurante y espacio de experiencias, ofrecerá a quienes presenten una entrada oficial de la Bienal correspondiente a ese mismo día una copa de Manzanilla Solear acompañada de una de las tapas creadas para ‘De Mirabrás a Solear’.

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De esta manera, la colaboración entre Barbadillo y la Bienal traslada la experiencia más allá de los escenarios y convierte vino, gastronomía y flamenco en tres formas complementarias de acercarse a la cultura andaluza.