Unas castañuelas y el Ballet Flamenco de Andalucía de Patricia Guerrero animan la fría inauguración de la Bienal en una Plaza de Toros sin oles ni fervor

Nada como tener que esperar quince minutos el Uber de vuelta a la salida de La Maestranza para comprobar las caras de desilusión de quienes salían de la Plaza de Toros con sus mejores galas y nutrir esta crónica con las opiniones reales de quienes encontraron la inauguración de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla como una propuesta fría y falta de emoción. "Espectacular no ha sido, la verdad", comentaba un joven a su chica. "Ni es un espectáculo, ni es para este sitio", advertía con firmeza y tristeza otra aficionada.

El entusiasmo de pisar el ruedo del mítico coso sevillano, por donde merodeaban mozos vendiendo cojines a dos euros cincuenta y ofreciendo bebidas, y el sugerente arranque en el que Juan Jiménez y Alfonso Padilla invitaban a entonar El ole y evocar el eco de Pastora Pavón con una batalla de saxos desde un lateral del tendido, se desvaneció cuando advertimos que lo que nos esperaba eran dos horas de una sucesión de anodinas actuaciones.

Inauguración de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla en la Real Maestranza de Sevilla / Raúl Caro / EFE

A la vista del cartel, que reunía a algunos de los principales nombres del flamenco actual --como José Mercé, José de la Tomasa, Arcángel, Martirio, La Tremendita, Ángeles Toledano, El Perrete, Manuel de la Tomasa, Manolo Franco, Alfredo Lagos, David de Arahal o el Ballet Flamenco de Andalucía de Patricia Guerrero-, los miles de espectadores que acudieron a la cita esperaban la prometida "noche irrepetible" ideada para celebrar el centenario de una etapa trascendental para el flamenco. Esto es, el nacimiento de la Ópera flamenca, una etapa en la que, mucho antes de que lo hiciera Bad Bunny, los espectáculos jondos llenaban masivamente cines, teatros y plazas de toros y en la que sus protagonistas causaban verdadero furor entre el público.

Con la dirección de Andrés Marín y el propio director de la Bienal, Luis Ybarra, El mundo por montera buscaba, por tanto, actualizar el legado de las figuras más señeras (Manuel Vallejo, Pepe Marchena, Pepe Pinto, Ramón Montoya…) y revisitar un repertorio en el que triunfaban los fandangos y los cantes de ida y vuelta, pero en el que también había cabida para la soleá, la seguiriya las alegrías, las peteneras, las granaínas o la caña, como se escuchó esta noche.

'El mundo por montera', espectáculo inaugural de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla / Joaquín Corchero / Europa Press

Sin embargo, ni los continuos problemas de sonido que impidieron escuchar con nitidez gran parte de las piezas de cante, ni la escasa visibilidad que ofrecían las butacas (¡no me puedo imaginar a los del tendido), ni la pobre producción (con pantallas laterales infrautilizadas y el logo de Las Noches del Maestranza presidiendo la estructura), ni la propia concepción estética y artística animaban a recrear ese ambiente festivo, de fascinación y entusiasmo que sabemos que generaba el formato hace un siglo.

Salvo el virtuosismo que demostró El Chupete con su estimulante solo de castañuelas y las intervenciones del Ballet Flamenco de Andalucía, que regalaron algunos de los momentos más deslumbrantes como la granaína y media que interpretaron Eduardo Leal y Patricia Guerrero en los papeles del toro y la luna o el homenaje a la Llave del Cante de Vallejo y su rumba Catalina, la noche pasó sin oles y sin manos que alzaran sus móviles para grabar algún momento estelar.

Representación del espectáculo 'El mundo por montera', en la Real Maestranza de Sevilla. / Raúl Caro / EFE

Más que un espectáculo de gran formato realizado exprofeso para un día de celebración y este escenario, donde vivimos la inauguración de la Bienal de 2028 en la que Israel Galván puso su Arena sobre el albero y el concierto Flamenco de viva voz de Miguel Poveda en 2010, tras cambiarse la ubicación prevista, El mundo por montera resultó un patchwork de recitales distantes donde ni los artistas pudieron entrar en calor ni nosotros apreciar su singularidad o grandeza.