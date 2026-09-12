Abanicos, mantoncillos y flores: Sara Baras triunfa en su vuelta a la Bienal con un flamenco vistoso y asequible

Un flamenco de sobremesa. Amable, asequible, vistoso, apto para todos los públicos y que no requiere de conocimiento previo ni de una atención especial. Basta sentarse en el patio de butacas, dejarse llevar por lo que va sucediendo en la escena y aplaudir cuando lo marca la obra. Lo importante lo señalan las luces y la propia bailaora, así que pueden relajarse y disfrutar. No hace falta que lean ningún programa de mano; es Sara Baras y es Infinita. Es su espectáculo número 20 y lo estrena en la Bienal de Flamenco, a la que vuelve tras 14 años de ausencia colgando el sold out de las 1800 localidades del Teatro de la Maestranza en los tres días programados. “Sevilla siempre es Sevilla”, agradeció emocionada en uno de sus muchos intentos de despedirse de un público enloquecido. Y Sara también sigue siendo Sara, la estrella capaz de deslumbrar al mundo con un arte que nace para cuestionar sino para distraer.

Tras el éxito fulminante de Vuela, en homenaje al guitarrista Paco de Lucía, la artista presentaba otro tributo; esta vez a Andalucía, “una tierra que nos da y nos enseña, un palpitar que no se detiene”, cita ella misma en la sinopsis. Un hilo tan sencillo como eficaz del que la artista se sirve para recorrer a través del flamenco la identidad de cada una de estas ocho provincias “radiantes, eternas, pero profundamente sencillas”, resaltaba con voz en off el actor Antonio Banderas. Justo como ella, pienso yo.

En su papel de guía, la gaditana, que asume la dirección, coreografía y guion, sumerge a los espectadores en un envolvente viaje desde los fandangos de Huelva a las alegrías de Cádiz, pasando por el taranto y los tangos de Almería; la malagueña y los verdiales de Málaga; la serrana de Córdoba; la trilla -que se oyó grabada por José Mercé- y la aceitunera de Jaén; la granaína y los abandolaos de Granada y la soleá y las sevillanas de Sevilla.

Como sus espectáculos, la Andalucía que representa Sara Baras resulta obsoleta y desfasada. Repleta de arquetipos y estampas color sepia, que poco tienen que ver con la realidad actual, y que busca más bien reproducir esa mirada romántica que reduce la identidad de un pueblo a unas flores, unos abanicos, unos mantoncillos y un delantal.

El planteamiento es, por tanto, descriptivo y referencial. El canasto de aceitunas para situarnos en la provincia de los olivos y el sombrero de fiesteros, con cintas de colores, para llevarnos por Málaga. En este sentido, las coreografías del elenco de bailaoras resultaron también repetitivas y elementales, más propias de un fin de curso de una academia de los noventa que de una gran producción de hoy. Se hubiera agradecido, de hecho, si quiera un cambio de vestuario acorde con cada palo y no el mismo vestido negro para bailarlo todo. Hasta las sevillanas. Unas de las más pobres que se recuerdan en una Bienal, por cierto.

De factura impoluta en lo escénico, la bailaora, eso sí, puso en escena una obra trabajada y bien engarzada en la que el repertorio, la iluminación y la estructura estaban pensados para que su baile brillara. La Baras bailó como nunca, o mejor, como siempre. Haciendo alarde de su velocísimo zapateado, su braceo preciosista y unos giros apoteósicos que deslumbraron especialmente en las alegrías. Se notaba que tenía ganas de Sevilla y que Sevilla (y su Bienal) tenía ganas del celebrado reencuentro.

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Su poder de seducción y fascinación permanece intacto no sólo por la potencia que transmite, su expresividad serena y firme, y su baile elegante y sensual, sino porque se percibe natural y afable, cercano. Y esta es su principal virtud: manejar los códigos de un baile visual, expansivo y abierto que pervive en el tiempo porque resulta familiar y cumple una función fundamental. La de atraer al flamenco y a este teatro a quienes, como me contaba una espectadora, acudía aquí por primera vez sólo por verla a ella. Si es así me sumo a la ovación.