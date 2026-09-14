Víctor Pérez Escolano, arquitecto: "La obra del Lope de Vega tenía fecha límite inamovible: el Campeonato del Mundo de ajedrez entre Kárpov y Kaspárov"

Con el Teatro Lope de Vega a punto de reabrir sus puertas, tras tres años cerrado por obras (aunque todavía quedan dos más para la culminación integral del proyecto), pocas voces pueden hablar de su historia reciente con tanta perspectiva como la de Víctor Pérez Escolano (Valencia, 1945), arquitecto responsable de la primera gran rehabilitación del teatro en los años ochenta. Experto en la obra de Aníbal González, y por extensión en la huella de la Exposición Iberoaméricana del 1929 en la ciudad, este catedrático emérito de la Universidad de Sevilla recuerda cómo se abordó aquella intervención, el impulso del primer gobierno central del PSOE en democracia y qué problemas presentaba entonces el edificio y hasta cómo acabó llegando a su sala la lámpara que todavía hoy preside el patio de butacas del desaparecido Teatro Coliseo. Académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, fue además concejal de Urbanismo en el primer Ayuntamiento democrático de Sevilla.

PREGUNTA. Fue el responsable de la primera y última gran intervención que tuvo el Teatro Lope de Vega, ¿cómo de difícil fue esa tarea?

RESPUESTA. La intervención se planteó a raíz del programa de teatros que hizo el primer Gobierno socialista. En 1983, impulsó un Plan Nacional de Teatros e hizo convenios con un conjunto de teatros de titularidad pública, generalmente municipal, para proceder a su rehabilitación y modernización técnica también y para su buen funcionamiento. Ese programa fue elaborado por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento se sumó. Hay que recordar que todavía no estaban realizadas las transferencias a la Junta de Andalucía, estábamos en plena Administración Central. Desde el Ministerio me encargaron actuar en el teatro.

P. ¿Usted ya había salido del Ayuntamiento para entonces?

R. Sí, sí, yo estuve del 79 al 83. Cuando dejé el Ayuntamiento, porque yo no me presenté a las elecciones del 83, vuelvo a mi actividad fundamental que he tenido siempre en la enseñanza. Pero esporádicamente tenía alguna actividad de tipo profesional, no convencional. Y esta fue una oportunidad. Entendieron que yo era una persona que había trabajado mucho sobre la Exposición Iberoamericana y sobre Aníbal González. Y a mí me pareció atractivo el poder hacer esta tarea. El encargo fue para el Teatro Lope de Vega, no para el Casino de la Exposición, aunque como edificio no sean dos cosas diferentes.

P. Pero en el imaginario colectivo se entiende como dos espacios distintos.

R. El proyecto de Vicente Traver, que se hace en los años finales, previo al 29, es un proyecto de lo que se llamó Pabellón Sevilla, y que era un teatro de la tipología que entonces estaba muy en boga, sobre todo en las ciudades turísticas, de lo que se llamaba teatro-casino. O sea, un sitio donde fuera el teatro, pero que también hubiera un sitio donde tomar copas y bailar, porque el casino lo que es es un gran salón de baile, donde la orquesta está en el estrado que está a un nivel más alto. En el Ayuntamiento, la gestión de este edificio estaba dividida en dos: de un lado el Teatro y de otro lado el Casino, y eso se ha mantenido hasta hoy. Entonces hay mucha gente que no ha tenido conciencia de que en realidad es un solo edificio del tipo teatro-casino. Tanto es así que, en realidad, lo que el Ayuntamiento cede a la intervención que promueve el Ministerio es estrictamente la parte del teatro, porque para la mitad del Casino el Ayuntamiento ya estaba trabajando en su intervención con un arquitecto municipal, Pepe García Tapial.

Vista aérea de los pabellones americanos construidos en el sector de los Jardines de San Telmo. A la izquierda, la fachada posterior del pabellón de Sevilla, ocupada por el teatro de la Exposición. 1929. / ©ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Sánchez del Pando

P. ¿Qué se encuentra cuando entra para intervenir el teatro?, ¿Cuáles eran los retos principales?

R. El teatro tenía fundamentalmente un estado de conservación deficiente en algunas partes, sobre todo en las que no eran de uso público. Sobre todo la zona de camerinos era un desastre porque había habido un incendio y no se había actuado adecuadamente todavía. Estaba muy necesitado de una intervención de restauración y de puesta al día del cuerpo edificatorio en algunas de sus partes. Pero luego lo que necesitaba sobre todo era una actualización de la tecnología teatral.

P. ¿Y en aquella época esa adecuación tecnológica en qué consistía?

R. Pues que era todo manual, no estaba mecanizado adecuadamente, el telón no funcionaba, no había un telón cortafuegos... En fin, toda una serie de elementos de tramoya importantes. O sea, que eso se rehizo entero. Y luego también lo que hubo, que me parece muy significativo, fue la restauración de toda la sala. El teatro había tenido en su día, cuando se hizo la obra del proyecto de Vicente Traver, una lámpara que era de madera y esa lámpara también se había quemado, se había destruido. Entonces, el teatro no tenía lámpara. Una decisión que se tomó en ese momento fue pedir al Banco Vizcaya, que había comprado el Coliseo España, el antiguo Cine Coliseo, y lo había vaciado por completo, la gran lámpara del Teatro Coliseo, que estaba en un almacén.

P. O sea que la lámpara que hay ahora mismo en el Lope viene del Teatro Coliseo.

R. Eso es. Se puso, por supuesto, colocando bajo cubierta una gran estructura adecuada para sostener esta pieza, que era mucho más pesada de la de madera que había tenido en su día el teatro.

P. En términos de presupuesto, ¿fue muy alto?

R. No me acuerdo. Es que hoy día cualquier presupuesto de entonces nos parece ridículo.

R. Mi pregunta es si hubo estreches en el presupuesto o el Ministerio entendió era una necesaria gran apuesta.

R. Se entendió bien, sí. El programa que el Ministerio encargó en toda España era un programa ambicioso. Luego, durante las obras, se constituyó ya formalmente la Junta de Andalucía y ya empezó a tener sus primeros presupuestos y el expediente se transfirió de la Administración Central a la Administración Autonómica. Fue en ese momento cuando, aparte del Lope, la Junta también intervino en el Teatro Cervantes de Málaga. La Junta de Andalucía desarrolló durante años sucesivos un programa mucho más ambicioso. Así, Andalucía contó con un programa propio, heredero del estatal, pero con muchas más intervenciones en muchas ciudades y pueblos de Andalucía y duró bastantes años. Fue muy importante tener conciencia porque los equipamientos culturales en general y particularmente los teatros estaban en una situación muy precaria cuando se produjo la Transición política.

P. ¿Se amplió el número de butacas en su intervención?

R. Se ajustó. Creo incluso que se redujeran algunas. Porque el problema que tenía el teatro es que había lugares de nula visibilidad. El objetivo no era aumentar, sino dignificar el teatro y la renovación de todas las butacas. Hacerlo con un número de aforo que fuera digno para la experiencia de un espectador en sala.

P. ¿Recuerda cuál fue la primera obra que abrió esta Lope renovado?

R. No, la anécdota que le voy a dar es mucho más sabrosa. La obra tenía que acabar en fecha sí o sí porque había un evento inamovible. El Campeonato Mundial de Ajedrez, Karpov y Kasparov, en diciembre de 1987. Esa fue una oportunidad para integrar las dos partes de Casino y Teatro. Porque hay que recordar que el plan de encuentro de técnicos, de especialistas y de prensa que acudió a ese Mundial utilizaba todo el espacio del Casino. Allí había unas grandes pantallas, grandes discusiones sobre cada partida...