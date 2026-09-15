Israel Fernández 'farmea' aura en su vuelta a la Bienal

Pensaría que es algo mío si no fuera porque entre los cientos de seguidores de Israel Fernández que habían agotado las entradas del Real Alcázar apenas se sintió un ole durante el concierto y porque después, a la salida, lo que se oían eran comentarios sobre lo espectacular del espacio -por fin con sillas dignas-, o directamente sobre otros asuntos.

A la promesa del cantaor atrevido y con gusto que venía a refrescar el adormecido panorama del cante, que supuso el toledano en los inicios, le siguió al poco su alabable empeño por acercar este arte a nuevos públicos. Una labor que ha ido llevando a cabo a través de una cuidada y poderosa estética, obras discográficas con un concepto actual y original (Universo Pastora, Amor, La inocencia, Pura sangre, Por amor al cante), composiciones atractivas y temas cantables y una campaña de marca personal que le ha permitido pisar espacios no habituales entre los flamencos.

Con todo, Israel Fernández se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del flamenco actual y uno de los que más fascinación causa entre el público joven y no necesariamente familiarizado con lo jondo, que usa sus canciones en las stories y ayer vimos acudir por primera vez a la Bienal para verle.

En imágenes: Israel Fernández lleva 'De oro y marfil' al Real Alcázar de la mano de la Bienal / Marina Casanova

En este entorno privilegiado "y en una tierra que amo y que es una Bendición de Dios", el artista presentó De oro y marfil, su espectáculo más ambicioso hasta la fecha, donde no sólo buscaba mostrarse como cantaor sino compartir su faceta como músico, compositor y artista versátil. Así, como en las batallas de farmear aura, donde se adoptan actitudes para acumular puntos simbólicos de carisma, seguridad, presencia o estilo personal, Israel Fernández desplegó su encanto en un concierto a su medida que buscaba más el impacto inmediato que un desarrollo creativo profundo.

De esta forma, conocedor de lo que puntúa, el toledano vino arropado de un vistoso elenco con tres voces femeninas a los coros, un trío de cuerdas, palmas, percusión y la guitarra salvadora de Diego del Morao; además de un vestuario impecable, buena iluminación y un repertorio de éxitos propios, versiones como Al alba, y palos flamencos reconocibles (bulerías, alegrías, abandolaos, tientos tangos, fandangos…), a los que introduce arreglos nuevos, melodías amables y estribillos, que los acerca al pop.

En este sentido, más que como un recital de cante, Fernández quiso ofrecer un espectáculo visual atractivo y digerible que acabó por desvelar sus limitaciones. Esto es, un registro sonoro limitado, un cante con pocos matices y una excesiva tendencia al quejío chillón, que termina por sonar repetitiva y cansar.

En imágenes: Israel Fernández lleva 'De oro y marfil' al Real Alcázar de la mano de la Bienal / Marina Casanova

Así, nos sumergimos en una propuesta de poca profundidad en la que todo ocurría demasiado rápido y donde el excesivo volumen del sonido y el reverb exagerado, que por momentos hacía retumbar los muros del Alcázar, no ayudaba tampoco al recogimiento, ni siquiera en los temas más melódicos. Hasta el elenco, claramente infrautilizado, parecía estar ahí más para impresionar que por un verdadero interés de enriquecer musicalmente la obra.

De todo, Israel regaló los momentos más emotivos a solas con la guitarra inspiradora de Diego del Morao, con el que abordó la soleá y la seguiriya, que decidió cantar rompiendo el orden previsto, haciendo alarde de su eco chispeante y ese cante suyo corto y efusivo con el que pellizca de inmediato. También en su famosa interpretación de la rumba canastera de aires setenteros Vuelve y en las bulerías efusivas donde Pastoreó y desplegó su desparpajo con los trabalenguas.

Pero, igual que cuando se sentó al piano hubiéramos agradecido ver las teclas, las manos y las tripas, nos quedamos con ganas de encontrarnos con ese Israel juguetón que otras veces se ha metido el público en el bolsillo o con el cantaor maduro y pleno al que aspiramos.

Sin embargo, pese a sus intentos por conquistar al público sevillano, el artista se fue de la cita sin terminar de entusiasmar a sus followers ni convencer a la afición más cabal. Ni siquiera con los "fandanguitos" que sirvieron de cierre y que lo situaron aún más como el rey de la batalla corta, cuyo cante en diminutivo te remueve en lo que dura un Reel.