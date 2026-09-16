Isabel Bayón: la celebración de la fragilidad de un cuerpo vivo y compartido

"No es una noche cualquiera, ni un camino a cualquier parte. Es una noche de omega y una forma de entregarme para lo que el tiempo quisiera", advertía Isabel Bayón cuando el guitarrista Jesús Torres la invitaba a subir al escenario desde el patio de butacas en el inicio del homenaje con el que reaparecía este martes tras su retirada en 2020 por problemas de salud. A partir de aquí, lo que siguió fue un recital mágico e inolvidable en el que celebrar el regreso a la Bienal de Sevilla de una de las bailaoras más queridas en la ciudad, figura clave de la danza española del último siglo y los secretos de una escuela sevillana cada vez más ausente.

Con la sutileza de ese suspiro suyo con el que empezó a mover lentamente su cuerpo menudo, la Bayón volvió para recordarnos que lo que único capaz de salvarnos es el amor. Que no es el odio enconado ni el ego disparado lo que nos alimenta y aferra a la tierra, sino el afecto, los cuidados, las palabras amables y los abrazos de quienes nos quieren. Y, como vimos en esta mágica noche, el respeto, la admiración y el cariño de los compañeros de profesión, del flamenco y del público, que la sostuvo en todo momento con oles, aplausos y vítores. "Diosa", "la que lo tiene lo tiene", "viva la mare que te parió", fueron algunos de los que se oyeron entre los espectadores.

Con la sutileza de ese suspiro suyo con el que empezó a mover lentamente su cuerpo menudo, la Bayón volvió para recordarnos que lo que único capaz de salvarnos es el amor

"Por ti muchos pensamos q la vida es bella", le confesaba el poeta José Luis Ortiz Nuevo en una de sus intervenciones teatrales. "Isabelona, qué te quiero", se le escuchó a David Lagos en otro de los tantos jaleos que le proliferaron desde las tablas.

Más que como una suite de cantes, este Epílogo para un cante que se hizo baile, se vivió como un acto compartido de agradecimiento a una artista que lo ha dado todo por el arte y que ha regalado a esta misma cita, que pisó desde la primera edición, algunos de sus espectáculos más recordados (En la horma de sus zapatos, Caprichos del tiempo, Dju Dju…) y momentos más sublimes. El mejor espectáculo a La puerta abierta o el momento mágico que obtuvo con Tórtola Valencia, por citar con los que obtuvo el Giraldillo.

Todas las imágenes de 'Epílogo de un cante que se hizo baile', el homenaje a Isabel Bayón en la Bienal / Laura León

Aquí, la artista reunió a las voces cómplices e inspiradoras de los cuatro poderosos cantaores que le han acompañado a lo largo de su carrera (David Lagos, Miguel Ortega, Antonio Campos e Inma Rivero), el toque sensible y delicado de Jesús Torres, Juan Antonio Suárez Canito y un aplaudido Paco Arriaga (artista invitado) y los chispeantes y alentadores gags del creador de este invento jondo, Ortiz Nuevo, para compartir sin reservas la fragilidad de un cuerpo vivo y la memoria de cincuenta años por escenarios del mundo entero.

En este generoso acto de entrega, con la sabiduría de quien ha aprendido que el triunfo es estar, la Premio Nacional de Danza quiso abandonarse para disfrutar cada instante e invitarnos a detenernos en sus delicados braceos, sus zapateados lentos, sus caderas sensuales y unas muñecas que recuerdan a la Sevilla que se detenía en hacer moñitas de jazmines. "Desde chica ya bailabas como una mujer y ahora que eres una mujer bailas como una niña chica", le resaltaba el poeta. "El codo como Pilar, chica; la cabeza en su sitio, bien arreglá; la cadera; bailarle al cante", recuerdo que repetía guasona en su última obra Yo soy (2018) recordando los consejos de Rafael el Negro y Matilde Coral.

Todas las imágenes de 'Epílogo de un cante que se hizo baile', el homenaje a Isabel Bayón en la Bienal / Laura León

Desde la pasmosa serenidad y naturalidad que desplegó en los abandolaos, la picardía y la expresividad que imprimió a los tangos de Triana y la elegancia con que movió la bata de cola por alegrías (primera bata que se ve en esta edición), la artista nos sumergió en una estampa de un flamenco -y un mundo- en extinción. El que no perseguía más beneficio que la de la felicidad. El logro de bailar como uno es.

Pletórica, sonriente, ilusionada, sin tensiones ni imposiciones, la creadora puso el baile en otro lugar, demostrando que lo que conecta es lo que nace del corazón. Y así bailó, como y hasta que quiso, al cante, a las palabras de aliento y a las emociones. No creo que se repita en esta edición una noche de comunión tan verdadera. Gracias por el regalo.