Xavi: "Estamos preparados para lo que nos espera en San Mamés"

Se marchó el Barça de Bilbao trasquilado con un 4-2 y eliminado de la Copa y regresa al feudo del Athletic deseoso de demostrar que ha cambiado un mes después, que es un equipo mejor. "Estamos preparados para lo que nos espera en San Mamés", afirma Xavi Hernández, sin que de la frase se desprenda que tema una encerrona.

Se espera un Athletic "intenso, físico, confiado, pletórico" tras haber goleado al Atlético (la siguiente víctima copera después del Barça) y clasificarse para la final de Copa, donde se enfrentará al Mallorca. Se espera un rival más cansado que el suyo, pero un equipo con una fortaleza anímica desbordada. "Tenemos que igualar sus valores en cuanto a fe, alma y ritmo, y luego jugar de la mejor manera posible", recetaba el técnico azulgrana, que tomaba como punto de partida el 4-0 ante el Getafe para establecer el nivel que debería dar el Barça.

Xavi, en el entrenamiento de este sábado. / VALENTÍ ENRICH

Xavii asume que su equipo no puede igualar la capacidad física del Athletic, por cuanto los parámetros estadísticos sitúan al cuadro de Ernesto Valverde entre los más poderosos del campeonato. Tiene jugadores para ganar duelos, resaltó, nombrando a Araujo, Koundé, Iñigo, Christensen, pero con ellos, todos defensas, se pueden evitar derrotas, no construir victorias.

El Barça necesitará apelar a la velocidad del balón para impedir esos duelos, y obligar a correr al Athletic. "Aprieta mucho delante y eso significa que los espacios están detrás de su defensa, más o menos como el Getafe", expuso Xavi como ejemplo. Mayor referencia es la última visita a San Mamés. Y ahora, para evitar un disgusto similar, su equipo deberá ser "más vertical para atacar los espacios" y apelar a su superior calidad técnica.

"A día de hoy..."

Eliminado de la Copa en Bibao, cuatro días después el Barça sucumbió frente al Villarreal (3-5). Aquella noche Xavi anunció su marcha del club el 30 de junio y la consecuente renuncia a la renovación del contrato, ampliado hasta 2025 el verano pasado. Desde la segunda goleada, y a medida que sonreían los resultados (cuatro victorias y dos empates), ha cobrado fuerza la corriente de que el técnico podría dar retractarse de su decisión.

Xavi insiste en que nada ha cambiado y que mantiene su idea de salir. "A día de hoy no ha variado nada, no hay tema, no hay ninguna variación", sin cerrar definitivamente una reconsideración personal ni negarse a una hipotética petición de Joan Laporta y Deco si acaba la temporada bien. "A día de hoy", dos veces repetido, niega que la dimisión sea firme y taxativa.