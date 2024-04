'Batman' Viñales disfruta y gana en el circuito de Las Américas

No puede haber un Mundial más interesante. Cierto, ya con un jefe que ha decidido mandar con autoridad (se ha subido al podio en las cinco carreras que se han celebrado) y que se llama Jorge Martín (Ducati), que hoy, en el precioso trazado de Las Américas, en Austin, Texas, EEUU, ha tenido que conformarse con la tercera plaza, por detrás de un espectacular, único y poderoso Maverick Viñales (Aprilia), gorila en Portimao (Portugal) y ‘Batman’ en el trazado norteamericano, y, cómo no, justo pegadito al ‘sheriff’ del condado de Austin, que no es otro que un regresado, recuperado, casi pletórico Marc Márquez, que ha sido ya la primera Ducati en su tercer cita del año. El dominio español, por cierto, se ha redondeado con la cuarta plaza del novato Pedro Acosta (GasGas) y la quinta de Aleix Espargaró (Aprilia).

La primera carrera del fin de semana norteamericano solo ha existido a las espaldas de Viñales, que, arrancando desde la ‘pole’, no ha dado opción alguna a ninguno de sus adversarios y ha liderado las 10 vueltas de la carrera, demostrando, ahora ya sí, que va a ser un firme candidato al título mundial, añadiéndose al acoso que toda la parrilla parece querer someter a los jefes de Ducati, ‘Martinator’ y ‘Pecco’ Bagnaia, que ha vuelto a fallar y concluir en la novena posición. “Estoy loco de alegría, estoy soñando y no quiero despertarme de este sueño, así que mañana (domingo) quiero más”, comentó Viñales.

Duelo Márquez-Acosta

Si Viñales ha ganado con una mano, Márquez ha defendido la segunda plaza y el podio soñado con la autoridad de siempre y, sobre todo, midiendo muy bien, muy sabiamente, el ataque de el ‘Tiburón de Mazarrón’, que, a mitad de carrera, ha superado al ocho veces campeón del mundo, pero de forma tan atolondrada, insegura, forzada, derrapando, que MM93 ha sabido recuperar la posición a los pocos metros. Era, sí, el esperado duelo, el presente y el futuro del motociclismo español, el veterano y el ‘rookie’, el experto y el atrevido. “Sabía que tenía un puntito más de velocidad que Pedro así que, cuando le he visto llegar, he apretado para alejarme”, reconoció Márquez.

Mientras todo ello ocurría, Martín, que se había caído hasta dos veces en los ensayos de la ‘quali’, donde solo consiguió, por culpa de esas caídas, una discreta sexta posición en parrilla, realizaba una carrera inteligentísima, remontando de la sexta a la tercera plaza, pues él también superó a Acosta, que celebró ¡cómo no! su cuarto puesto.

Mundial de pilotos: 1. Jorge MARTÍN (España, Ducati), 67 puntos; 2. Enea BASTIANINI (Italia, Ducati), 43; 3. Brad BINDER (Suráfrica, KTM), 42 y 4. ‘Pecco’ BAGNAIA (Italia, Ducati), 39.