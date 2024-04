¿Será el último derbi de Jesús Navas, Sergio Ramos y Nabil Fekir?

El derbi de este domingo a las 21:00 entre el Real Betis y el Sevilla FC en el Benito Villamarín no será un encuentro cualquiera. Más allá de todo lo que supone un enfrentamiento de estas características en la ciudad cada año, este partido también será especial por sus ausencias y por sus posibles despedidas. Por ejemplo, será el primero sin Manuel Ruiz de Lopera, expresidente bético recientemente fallecido; Joaquín, eterno capitán verdiblanco retirado el pasado verano; o Ivan Rakitić, leyenda del Sevilla que se marchó en invierno a Arabia Saudí.

Ahora, queda en el aire si este encuentro también será el último que disputarán jugadores capitales en ambos equipos: Jesús Navas, Sergio Ramos y Nabil Fekir. Los dos primeros acaban contrato a final de temporada y aún no han firmado su renovación, mientras que el capitán bético siempre suena para protagonizar un gran traspaso y abandonar el club en cada mercado. Y este verano, más aún.

Jesús Navas es el que se encuentra más próximo a seguir de los tres futbolistas. Sin embargo, tanto Sergio Ramos como Nabil Fekir tienen un pie más fuera que dentro, el primero como jugador libre y el segundo dejando una gran cantidad económica en las arcas del Betis. Así, la realidad es que los tres podrían disputar su último derbi este domingo.

Navas y Ramos, dos leyendas con futuro incierto

"Tanto Jesús como son leyendas del Sevilla. Todavía no estamos abordando el futuro, pero siempre hemos manifestado que estamos contentísimos con su rendimiento. Nos sentaremos en mayo, cuando acabe la temporada, para discutirlo", afirmaba José María Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, en los micrófonos de Movistar + en la previa del encuentro contra Las Palmas.

Ninguno de los dos ha dado ninguna pista sobre lo que decidirán y el club tampoco termina de responder de forma contundente, por lo que la incertidumbre es máxima de cara al derbi del domingo. En el caso de Navas, el jugador parece cercano a la renovación y el Sevilla también manifiesta su deseo de que siga, pero aún no se han sentado a negociar. "No pienso más allá", ha afirmado este jueves en Radio Marca. También es importante tener en cuenta sus problemas físicos, que le están impidiendo tener continuidad en el juego.

Jesús Navas parece más cercano a continuar que Sergio Ramos, con un ojo puesto en el mercado

El caso de Sergio Ramos es diferente. El Sevilla está contento con el rendimiento del jugador, al que le están respetando las lesiones y es un seguro en la zaga, saliendo de inicio en cada partido, pero es un secreto a voces que tiene un ojo puesto en el mercado con la posibilidad real de cambiar de aires en busca de un proyecto deportivo mejor y una propuesta económica más cercana a lo que percibía en anteriores equipos. Siempre que se le pregunta, 'saca el capote'. Y el club también ve con buenos ojos rejuvenecer la plantilla.

La renovación de Sergio Ramos está en el aire y podría marchase a final de temporada / EFE

Dado que Ramos ha regresado a Nervión esta temporada, claramente tiene menos trayectoria en los derbis que Jesús Navas. Desde que se marchara al Real Madrid, solo ha vuelto a disputar uno, el de la primera vuelta. Navas, por su parte, tiene una dilatada experiencia en este tipo de partidos.

Con 600 titularidades recién cumplidas con el Sevilla, el primero que llega a esa cifra, el lateral también es el futbolista que más derbis suma en Primera División (24), con diez ganados y solo seis derrotas. En caso de no seguir se cortaría el recuento este fin de semana.

¿Qué pasará con Fekir?

La situación del capitán verdiblanco es totalmente diferente a la de Ramos y Navas. En el caso del jugador francés, tiene contrato con el Betis hasta 2026. Sin embargo, cada vez parece más claro que este verano será finalmente el de su salida. Cada vez que se abre una ventana de traspasos son muchos los equipos que llaman a su puerta, y una gran venta aliviaría las arcas del club para reforzarse de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, el mediapunta no termina de aclarar su futuro cuando se le pregunta. Tampoco lo hacen desde el club de Heliópolis. Y cada vez es menos relevante en el juego por las lesiones, a pesar de haber ascendido a primer capitán tras las marchas de Joaquín, Canales o Guardado.

De momento me veo aquí. En el futuro no te puedo decir. El próximo año no depende solo de mí Nabil Fekir — Jugador del Real Betis

Fekir parece que aún no ha tomado una decisión, pero son muchas las informaciones que vinculan al centrocampista con Arabia Saudí o Turquía. Recientemente fue preguntado por El Chiringuito: "Yo tampoco lo sé. De momento me veo aquí. En el futuro no te puedo decir. El próximo año no depende solo de mí". Además, declaró sobre la ciudad que "se vive súper bien. La gente es muy amable en la calle, el clima es perfecto, en un club grande donde me dan mucha confianza. Hay todo para estar feliz".

No es el único jugador del Betis con un futuro incierto. Guido Rodríguez, William Carvalho, Bravo o Miranda son algunos de los que tienen que sentarse todavía con el club para aclarar si continuarán como verdiblancos la temporada que viene.