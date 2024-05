La Copa COVAP y el Hospital Reina Sofía recomiendan respiración nasal y abdominal en la infancia

La Copa COVAP, iniciativa educativa y deportiva organizada por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, junto con el Hospital Universitario Reina Sofía (HURS), recomiendan realizar una respiración nasal y abdominal en la infancia, especialmente durante la práctica deportiva, para fomentar hábitos saludables y contribuir al desarrollo correcto de esta función durante la edad adulta.

Respiración disfuncional: un problema común

Se estima que entre el 60% y el 80% de la población adulta presenta respiración disfuncional, caracterizada por patrones irregulares como la respiración bucal persistente. Esta conducta también es común entre los niños que practican deporte, quienes a menudo respiran por la boca durante el ejercicio.

Las causas de la respiración bucal pueden ser diversas, desde la falta de práctica hasta problemas obstructivos como la hipertrofia de adenoides, la desviación del tabique nasal o la presencia de cornetes agrandados.

Consecuencias de la respiración bucal

La respiración bucal durante la actividad física puede tener consecuencias negativas como:

Peor rendimiento deportivo: La respiración oral altera el proceso de intercambio de gases, lo que reduce la cantidad de oxígeno que llega a los músculos y aumenta la fatiga.

La respiración oral altera el proceso de intercambio de gases, lo que reduce la cantidad de oxígeno que llega a los músculos y aumenta la fatiga. Infecciones recurrentes: La respiración por la boca no permite filtrar y humidificar el aire de manera adecuada, lo que aumenta el riesgo de infecciones de oído, sinusitis y problemas de lenguaje o audición.

La respiración por la boca no permite filtrar y humidificar el aire de manera adecuada, lo que aumenta el riesgo de infecciones de oído, sinusitis y problemas de lenguaje o audición. Deshidratación: La respiración bucal provoca una mayor pérdida de agua, lo que puede llevar a la deshidratación.

Beneficios de la respiración nasal y abdominal

La respiración nasal y abdominal, por el contrario, ofrece numerosos beneficios para la salud, especialmente durante la práctica deportiva:

Mejora la oxigenación: La respiración nasal permite que el aire llegue a los pulmones más caliente, húmedo y libre de partículas, lo que mejora la oxigenación de los músculos.

La respiración nasal permite que el aire llegue a los pulmones más caliente, húmedo y libre de partículas, lo que mejora la oxigenación de los músculos. Aumenta la resistencia: La respiración abdominal activa el diafragma, un músculo importante para la respiración profunda, lo que aumenta la resistencia y reduce la fatiga.

La respiración abdominal activa el diafragma, un músculo importante para la respiración profunda, lo que aumenta la resistencia y reduce la fatiga. Reduce el estrés: La respiración nasal y abdominal tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad durante el ejercicio.

Recomendaciones para una respiración adecuada

La Copa COVAP y el HURS ofrecen las siguientes recomendaciones para enseñar a los niños a respirar correctamente durante la actividad física:

Enseñarles a respirar por la nariz: Es importante que los niños aprendan a respirar por la nariz tanto en reposo como durante el ejercicio.

Es importante que los niños aprendan a respirar por la nariz tanto en reposo como durante el ejercicio. Practicar ejercicios de respiración: Existen diferentes ejercicios de respiración que pueden ayudar a mejorar la técnica respiratoria, como la respiración en "cuadrado" o la respiración contra resistencia.

Existen diferentes ejercicios de respiración que pueden ayudar a mejorar la técnica respiratoria, como la respiración en "cuadrado" o la respiración contra resistencia. Concienciar a entrenadores y educadores: Es importante que los entrenadores y educadores deportivos sean conscientes de la importancia de la respiración adecuada y puedan enseñar a los niños a respirar correctamente durante el ejercicio.

La Copa COVAP: fomentando hábitos saludables

La Copa COVAP es una iniciativa que no solo busca promover la práctica deportiva entre los niños, sino también fomentar hábitos saludables en ellos. La educación sobre la importancia de una correcta respiración durante la infancia es un paso importante para lograr este objetivo.