Isco Alarcón y Sergio Ramos entre los TOTS de LaLiga en EA SPORTS FC 24

A finales del mes de abril comenzó una de las promociones más importantes de EA SPORTS FC 24 en su modo online Ultimate Team.

Hablamos de la llegada de los Team of the Season (TOTS), o lo que es lo mismo, una selección de jugadores que en la vida real han realizado una excelente temporada en sus equipos.

Cuándo se lanzó en Ultimate Team de EA SPORTS FC 24 la promoción de TOTS

Dicha promoción en este modo online del célebre videojuego de fútbol para todas las consolas empezó como es de costumbre con el equipo de la Premier League, que siempre da el pistoletazo de salida. Jugadores como Haaland, Salah, Rodri, Van Dijk o Saka estuvieron disponibles durante la semana que duró la promoción inglesa.

Tras la Premier vino la Bundesliga y la Ligue 1, cada una con su homónima competición femenina, incluidas este año en Ultimate Team.

Quiénes son los TOTS de LaLiga EASports

Ahora, 17 de mayo, en la cuarta semana de los TOTS, llegan los de LaLiga EASports, y entre los destacados que todo el mundo querrá tener en sus plantillas para competir estarán Jude Bellingham, Vinícius Júnior, João Cancelo y Antoine Griezmann.

La carta de Isco Alarcón en Ultimate Team en la promoción de TOTS de LaLiga EASports / El Correo

Betis y Sevilla, presente en los TOTS

Pero si hay dos que harán especial ilusión a los aficionados de Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club serán Isco Alarcón y Sergio Ramos.

El mediapunta verdiblanco, que precisamente este viernes se ha conocido que tendrá que pasar por el quirófano por la fractura en el peroné sufrida en el lance frente a Las Palmas con Saúl Coco, está en el equipo de LaLiga como no podía ser de otra forma al acumular 19 MVP en lo que va de campeonato y ser nombrado recientemente como mejor jugador del mes de abril.

El central sevillista, que tiene su futuro en el aire en la entidad nervionense, también forma parte de los TOTS, pero no del mejor equipo de la temporada, de los TOTS Moments, que son cartas que hacen referencia a algún partido destacado de Ramos en el Sevilla durante la presente temporada.

La carta de Sergio Ramos en Ultimate Team en la promoción de TOTS Moments de LaLiga EASports / El Correo

Jesús Navas, posible EOAE en futuros días

El capitán del Sevilla Fútbol Club, Jesús Navas, anunció el pasado jueves que ponía fin a su andadura en la entidad sevillista.

Jesús Navas no continuará en el Sevilla FC. El palaciego comunicó al club y a todos sus compañeros y cuerpo técnico en el entrenamiento matinal su decisión de no continuar en el club.

Minutos más tarde, lo confirmó el propio club en una nota de prensa: "Jesús Navas se marchará del Sevilla FC al finalizar esta campaña 2023/24". El propio Jesús Navas ha querido agradecer al club y a la afición por el cariño mostrado: "He vivido los mejores momentos de mi vida".

Como es habitual en Ultimate Team, cuando un jugador importante en un club pone fin a su etapa, el videojuego lo premia con una carta acorde a su paso por el equipo, llamada End of an Era (EOAE). Por ello, al no estar incluido dentro de los TOTS de LaLiga, no sería raro ver una carta de Jesús Navas en los próximos días por su reciente anuncio de abandonar el Sevilla FC al término de la temporada.