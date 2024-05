La suplencia de Lunin en Wembley puede provocar otro plantón en el Real Madrid tras el adiós de Kroos

La dirección deportiva del Real Madrid tiene ya encauzada la renovación de Luka Modric, que será el gran beneficiado de la decisión de Toni Kroos de colgar las botas al finalizar la temporada. El alemán abandonará el Real Madrid tras la final de Wembley, en la que puede levantar su sexto título de Champions, igualando a Paco Gento, y a Nacho, Modric y Carvajal, que conquistarían como él su sexta Copa de Europa. Después de encajar la marcha de Kroos, el Real Madrid renovará a Luka una temporada más, y dejará a criterio de Ancelotti cómo reconstruir el mediocampo, con jugadores como el croata, Dani Ceballos o Jude Bellingham, que pueden asumir más responsabilidad en la elaboración.

Lunin, sin firmar la renovación

Sin embargo, hay otro caso abierto en la Casa Blanca que despierta cierta inquietud en los despachos. Es el del portero ucraniano Andrey Lunin, que aún no ha rubricado la renovación que el Real Madrid le ofreció hasta 2029. Lunin acaba contrato en junio de 2025, pero el club blanco quería atarle a largo plazo para evitar cualquier posibilidad de que fuera seducido por ofertas de fuera. En marzo se sentó el club a cerrar su renovación con su agente, Jorge Mendes, quien representa al guardameta desde hace unos meses. En el último encuentro se apalabró el acuerdo al finalizar la Liga, en la que el portero tuvo un papel protagonista en la conquista del título, con 21 partidos jugados, de los cuales diez acabaron con la portería a cero.

Pero donde más el papel del ucraniano ha sido sobresaliente es en la Champions, siendo titular en todos los partidos de las eliminatorias (octavos, cuartos y semifinales), y resultando decisivo en la tanda de penaltis en el Etihad de Manchester, donde detuvo dos penaltis a Bernardo Silva y Kovacic para meter al Madrid en semifinales. Pero pese a esas buenas actuaciones Lunin no será titular en Wembley el 1 de junio. Ancelotti ya ha confirmado que la final de la Champions la jugará Thibaut Courtois, ya recuperado de su lesión de ligamentos. “Lunin ha hecho una gran temporada, pero Courtois es el mejor portero del mundo”, argumentó el italiano, para añadir luego: “A mí me pagan por ganar”.

Esta decisión de Carletto de obviar la buena labor de Lunin durante la temporada, parece haber distanciado al portero y su agente del club. A eso se suma que la relación entre Jorge Mendes y el Real Madrid no atraviesa por su mejor momento. El agente portugués ya ha puesto encima de la mesa varias ofertas y esta decisión de mandar al banquillo a Andrey en la final de Champions después de ganarse la oportunidad de jugarla con sus paradas, ha disparado los rumores de una posible salida de Lunin este mismo verano.

Tanto el futbolista en los micrófonos como su mujer en las redes han dejado abierto su futuro advirtiendo que su prioridad era tener minutos. A sus 25 años, Lunin está ante la gran oportunidad de elegir equipo para ser su portero titular la próxima temporada. Además, el escaparate de la Eurocopa, que se disputará entre el 14 de junio y el 14 de julio en Alemania, puede abrirle muchas más puertas. Pero si decide quedarse en el Real Madrid sabe que siempre tendrá por delante “al mejor portero del mundo”, Courtois, la primera elección de Ancelotti, como ratificará el 1 de junio en Wembley.

La pelota está en el tejado de Lunin, que aún no ha firmado nada y cuya suplencia en la Champions podría provocar un golpe de timón en su esperada renovación por los blancos. Andrey sabe que hay interés de equipos de renombre como el Manchester United o el Bayern, una oportunidad que debe sopesar el meta y una ocasión de negocio de las que no suele dejar pasar Jorge Mendes. Por eso en las oficinas del Bernabéu no las tienen todas consigo y nadie descarta un posible plantón de Lunin, pidiendo la salida inmediata tras la decisión de Carletto en Londres.