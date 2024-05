El Real Madrid tenía listo el vídeo de despedida de Modric y sospecha que se marchará a Arabia en 2024

El final de temporada en el Real Madrid está lleno de claros y oscuros. Preguntas sin respuesta que se hacen incluso en el club sobre la forma en que se han precipitado los acontecimientos tras el aterrizaje en Madrid de dos emisarios del gobierno saudí la última semana de mayo. Los intermediarios se reunieron con Karim Benzema, poniendo sobre la mesa una oferta irrechazable al francés, que se tomó unos días para ver cómo gestionaba la noticia. Algo que hizo personalmente a Florentino Pérez, quien le abrió la puerta de salida, no sin antes sondearle sobre la posibilidad de prorrogar la marcha al próximo verano.

Las medias verdades de Benzema

Sin embargo, el delantero ocultó su decisión al vestuario hasta el punto de que muchos compañeros, como Nacho, se enteraron por la prensa. Aún más inexplicable fue que al ser preguntado por algunos futbolistas del vestuario Karim negase la mayor y advirtiese que se quedaba. Benzema no fue claro con la prensa y mintió a esos compañeros para tapar un acuerdo en el que, parece, no solo salió ganando el jugador. Fuentes del entorno del jugador deslizaron que Arabia Saudí también habría realizado un pago por traspaso al Real Madrid, algo que no se ha hecho público en ningún momento. Eso explicaría el mensaje en redes de Benzema la tarde-noche del miércoles 31 de mayo: “El resultado es bueno”. Y justificaría la facilidad del club no solo para dejarle marchar, si no para acceder a que el francés se llevase al Al-Ittihad a preparadores, fisios y recuperadores de su confianza que trabajaban en el club.

Si el caso de Benzema deja interrogantes abiertos, todo lo que rodea a Luka Modric y su decisión de quedarse en el Real Madrid es aún más enigmática. El 2 de febrero EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, publicaba una información titulada “La oferta de Arabia a Modric y Benzema complica los planes del Real Madrid”, en la que se advertía que “la noticia en principio no generó ningún tipo de reacción en las oficinas del Bernabéu, pero con el paso de las horas se ha convertido en el tema de conversación de los despachos”. Los jugadores aparcaron las ofertas y no se volvió a hablar del asunto hasta que Arabia Saudí decidió enviar a los emisarios a Madrid para concretar unas ofertas que resultaron ser más atractivas de lo planteado en un principio.

Los tiempos de la renovación de Luka Modric fueron los mismos que en la temporada anterior. Al concluir la temporada, ambas partes cerraron la renovación sin problema ninguno. Pero en esta ocasión, al acabar el último partido de Liga el croata dio la callada por respuesta y se marchó con la selección croata a la concentración para la Final Four de la Nations League.

En esos días el optimismo inicial del club se había convertido en pesimismo y las noticias que llegaban desde las oficinas daban por hecha la marcha de Modric. “Está más fuera que dentro”, advertían a los medios. Era tan cierto que su marcha estaba cercana, que el club llegó a encargar el vídeo de despedida del croata, similar al que se proyectó en la ceremonia de despedida de Benzema. A la que no fue invitada la prensa, según fuentes del club por decisión del delantero y según otras fuentes porque Florentino Pérez dio orden de rebajar el impacto mediático al mínimo molesto porque el francés no atendiese a su petición de postergar un año hasta el próximo verano y hacerla coincidir con el desembarco previsto de Kylian Mbappé.

Hasta la Eurocopa con Croacia y un año más con el Madrid

Volviendo a Luka, el croata tuvo en los Países Bajos una conversación con su seleccionador, Zlatko Dalic, en la que le confirmó su intención de despedirse de la selección en la Eurocopa de Alemania, que se jugará el próximo verano. Algo a lo que Dalic dio el visto bueno. Cerrado el capítulo de la selección, el siguiente era el del Madrid. Y el jugador llamó desde los Países Bajos solicitando una reunión con el club a la conclusión de la Nations League, lo que se entendió como la confirmación de que se iba. Sin embargo, el croata comunicó su intención de seguir un año más en el alto nivel, tanto en el Madrid como en la selección, y después irse a Arabia Saudí.

O al menos esa es la hipótesis que se maneja en el Real Madrid, donde están convencidos que la reunión entre Modric y los emisarios saudíes terminó con un acuerdo cerrado para que Luka se marche el próximo verano a Arabia, cumpliendo su objetivo de jugar la Eurocopa y dejando abierta la puerta a una oferta astronómica y un retiro dorado en un fútbol saudí. Algo que solo el tiempo confirmará porque en el Real Madrid siguen sin conocer sus intenciones y con el vídeo de su despedida preparado en un cajón esperando se utilizado cuando sea menester.