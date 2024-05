Badosa y Sabalenka, duelo de amigas este sábado en la central

Paula Badosa volverá tres años después a la Philippe Chatrier , donde en 2021 cayó eliminada en cuartos de final ante la checa Tamara Zidansek, su mejor resultado en cuatro participaciones. La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda favorita del torneo, le espera en la central, para enfrentarse a su amiga y compañera de dobles. Las 'Sabadosa', como se han bautizado en las redes sociales.

"Se lo que me voya encontrar, pero si no creyera en mí no entraría en la pista", decía la catalana que en su último partido en Stuttgart con su gran amiga del circuito, tuvo que abandonar en el tercer set por culpa de su espalda con un marcador igualado 6-7 (4), 6-4 y 3-3. En sus enfrentamiento Sabalenka domina por 4-2. "Me fui con mal sabor de boca, no quiero volver a sentirlo", decía la catalana, ahora 139 mundial, que está recuperando sus mejores sensaciones y que jugará "una pista de las que me gustan, por las que juego al tenis y ante las mejores como Aryna".

Badosa ha superado las dos primera rondas con remontadas ante Jesika Boulter y Yulia Putintseva, en una condiciones de humedad y pistas pesadas que no ayudan a su maltrecha espalda, aunque de momento no se ha quejado de su lesión a pesar de que, después de Roma, volvió a sentir dolor. "Me infiltro pero no siempre tiene el mismo efecto. Me cuesta gestionarlo. Lo siento en cada partido, me asusto ", admitía en París.

“Siempre es duro jugar contra tu mejor amiga, pero sabemos como manejarlo y separamos el tenis de la vida personal. Disfruto viendo sus partidos y jugando contra ella", decía Sabalenka sobre Badosa de quien se hizo amiga hace tres años en Miami. "Nos llevamos muy bien". En la pista no habrá amistades. En juego está el pase a los octavos de final, de un torneo que las dos quieren ganar.

Swiatek, fiesta en la central

Con ese mismo objetivo están las 16 tenistas que a partir de este domingo lucharán por el título, entre ellas la triple campeona del torneo Iga Swiatek que se deshizo de la checa Maria Bouzkova (6-4, 6-2), después de verse tener que salvar un punto de partido en un dramático partido contra la japonesa Naomi Osaka. En las gradas esta vez no la molestaron, al contrario le cantaron el cumpleños feliz, por su 23 aniversario.

Sinner, lanzado

Jannik Sinner continuó su paso tranquilo a la segunda semana del torneo sin perder un set tras deshacerse del ruso Pavel Kotov (56 mundial) por un triple 6-4, con una rotura de saque en cada set, con una regularidad implacable. El tenista italiano (2) fue el segundo en acceder a los octavos de final antes que su compañero y amigo Matteo Arnaldi (35) que dio la sorpresa al eliminar poco antes al ruso Andrei Rublev (6), reciente campeón en el Masters 1.000 de Madrid, por 7-6 (6), 6-2 y 6-4.

Los problemas de cadera que obligaron a Sinner a renunciar al torneo de Roma y retirarse en cuartos en Madrid parecen superados. "Me siento bien, mi cadera no me molesta. No estoy a mi cien por cien. Voy paso a paso", aseguró el posible rival de Alcaraz si ambos llegan a las semifinales de la próxima semana.