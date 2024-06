Márquez agradece a Honda y Gresini haberle ayudado a conseguir la Ducati oficial

El plan se ha terminado. Había un plan y Marc Márquez Alentá, de 31 años, poseedor de ocho títulos mundiales y, sin duda, el mejor piloto actual de la parrilla de MotoGP, lo ha cumplido en tan solo un año. Todo empezó, hace 12 meses, en Assen (Países Bajos), la ‘catedral’ del motociclismo mundial y, aunque terminó en Mugello (Italia) hace una semana, se ha verbalizado hoy, en el jueves del GP ‘orange’.

Hace un año, Márquez estaba meditando, incluso, abandonar su vertiginosa y exitosa carrera como uno de los pilotos más audaces y prodigios de la historia del motociclismo. Estaba en Honda, sentado en una moto poco competitiva, sin posibilidad alguna, no ya de ganar carreras sino ni siquiera pelear por el top-10 y no sabía si su físico maltratado, operado, recuperado a golpes de gimnasio, volvería ser capaz de manejar una moto ganadora.

Doce meses después, el plan se ha cumplido. Márquez abandonó Honda, renunciando al año del multimillonario contrato que le quedaba con la firma alada, se enroló en el equipo Gresini Racing Team, escudería ‘satélite’ de Ducati y aceptó el reto de ponerse a prueba con una moto del año pasado, para saber si era capaz o no de competir contra los mejores. Siete grandes premios después, MM93 ha puesto la guinda a su plan y ha sido fichado por el mejor equipo, por la marca campeona del mundo, por Ducati, para pilotar la segunda ‘Desmosedici’ oficial 2025, junto al bicampeón ‘Pecco’ Bagnaia.

Bagnaia, Martín y Márquez pronostican el 'crono' de la 'pole' en Assen. / / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

“Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Honda la ayuda que me prestó y, sobre todo, lo mucho y bien que me entendió cuando, en medio de mi desesperación, de la incertidumbre que me rodeaba, en un mundo de dudas, dejarme libre y permitirme cambiar de equipo”, ha comentado hoy, en Assen, el mayor de los Márquez. “A partir de ahí y así se lo he hecho saber hoy, nada más llegar al circuito, a todos los componentes del equipo Gresini, darles las gracias a todos por haber hecho muy placentero y eficaz mi aterrizaje en una nueva estructura y, sobre todo, la ayuda para adaptarme rápidamente a la nueva moto”.

La noticia esperada

Es por ello, según ha confesado Márquez, que nada más concluir la carrera de Mugello, cuando el ingeniero y máximo responsable del equipo Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, le visitó en su ‘motorhome’ y le dijo “tus resultados de este año, con la moto 2023, nos ha empujado a escogerte para el equipo oficial de la próxima temporada”, pensó en el duro y arriesgado camino que había escogido. MM93 reconoce que cuando Dall’Igna le anunció su elección, “pensé, sí, en Honda, en Gresini y en todos los que me han ayudado, en todos estos meses, a que mi plan acabase bien, en el punto que había escogido: el equipo oficial de Ducati”.

Márquez ha contado que, a partir del año que viene, empieza otro plan, que no es otro que intentar volver a ser campeón del mundo de MotoGP. “Este año ha sido el de la reconstrucción y así se lo he comentado a todo mi equipo. Eso sí, vamos a seguir dando mucha guerra y ¡ojalá! lleguen buenos resultados y hasta victorias pero, insisto, ellos ya me han ayudado a que se cumpla mi plan. Lo del año que viene es otra historia”. Por cierto, al equipo Ducati Corse solo se llevará a Javi Ortiz, su mecánico favorito, lo que impide que Santi Hernández, el compañero que le ha acompañado a lo largo de toda subida, seguirá en Honda.

"No sé si me han elegido por mi palmarés, por mis victorias, por mis títulos, por mi imagen, eso debe responderlo Ducati. Solo sé que no es fácil descartar a un pilotazo como Jorge Martín, que es líder del Mundial" Marc Márquez — — Piloto del equipo Gresini Racing Team Ducati

Estas declaraciones las realizaba Márquez después de haber oído los lamentos de Jorge Martín, que fue el descartado por Ducati, minutos antes de que Dall’Igna se presentase en el ‘motorhome’ de Márquez, cuando todo parecía indicar (“yo también lo pensé, claro que sí”) que el escogido era ‘Martinator’. “No tengo queja alguna de Ducati”, explicó Martín, “es una empresa y ha tomado la decisión que creían más adecuada para sus planes. Yo solo puedo agradecerles lo bien que me han tratado desde que llegue a Pramac hasta el día de hoy y, sí, aunque sé que muchos piensan que, a partir de ahora, pueden cambiar las cosas, yo estoy convencido de que Ducati seguirá apoyándome como hasta ahora para que pueda cumplir mi sueño, que no es otro que ser campeón del mundo de MotoGP”.

“No debo ser yo”, continuó explicando Márquez, “quien explique por qué Ducati me escogió. Es evidente que no debe ser fácil descartar a un pilotazo como Jorge, que lleva años estando siempre delante y siendo, en muchos circuitos, el más rápido”. Cuando le preguntas al joven de Cervera (Lleida), ahora residente en Madrid, si cree que su imagen, sus títulos y, sobre todo, su carisma, lo mucho y bien que comunica, ha sido decisivo para ser contratado, Márquez muestra su mejor sonrisa y, lógicamente, acaba con un “eso debe contestarlo Ducati”.