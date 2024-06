La sevillana Aurora Lázaro disputa el Europeo Junior de natación artística desde este 28 de junio

Aurora Lázaro, deportista del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, ya está junto a sus compañeras de la Selección Española para preparar el Europeo Junior que se celebrará del 28 de junio al 3 de julio en Cottonera, Malta.

La nadadora sevillana de 18 años se enfrenta al reto de volver a revalidar su título de campeona de Europa junior que consiguió el pasado verano en el torneo celebrado en Madeira, Portugal. En aquella cita Aurora se colgó dos medallas de oro en rutina equipo técnico y rutina acrobática, y una medalla de plata en equipo libre.

Este Campeonato de Europa se podrá ver en directo en YouTube.

La última competición que Aurora disputará como junior

Esta será una de las últimas competiciones que Aurora disputará como junior. Se muestra con muchas ganas y ambición de demostrar todo el talento que atesora y poner un broche final inmejorable a su paso por esta categoría.

En el comunicado del Círculo Mercantil, la joven nadadora hacía repaso de todo lo vivido durante su época junior, que pronto terminara: “Sin duda, ha sido la más dura, ya que son los años donde tienes que saber compaginar muy bien los estudios con el deporte, y más si aspiras a grandes resultados”.

Aurora quiso sincerarse también sobre lo que ha sentido a lo largo de estos años, que para ella “han sido una montaña rusa de sentimientos. He pasado por todas las etapas, desde querer dejarlo hasta decir que nunca me iría de este deporte”.

Una estrella absoluta

Esta ambición y determinación le ha llevado a también ser una asidua de la selección absoluta. Ya en junio del pasado año acudió a la Aquatics Swimming World Cup Super Final, celebrada en la ciudad asturiana de Oviedo, y se proclamó subcampeona del mundo en equipo libre.

En este presente año se trasladó hasta China para competir de nuevo en el Mundial absoluto, del que volvió a salir como subcampeona del mundo, esta vez, de dúo técnico junto a su compañera Rocío Calle.

A su pronta edad, los éxitos no son sencillos de asimilar, como así declara: “La primera vez que iba a competir como absoluta, no os voy a mentir, me puse a llorar del miedo que tenía”, se sincera sobre su experiencia en Madeira. Tampoco supo cómo procesar su medalla de plata en China, principalmente por una cosa tan común, mundana y propia de su edad como que tenía exámenes del instituto.

Mirando atrás, Aurora se da valor por todo lo conseguido y por la confianza que ha ido adquiriendo: “Si estoy aquí es por algo y he tenido que trabajar mucho no solo para llegar, sino también para creérmelo”.