Alonso y Sainz saldrán decimoquinto y 4 en el GP de Austria

Más allá de la pole de Verstappen, que saldrá mañana en la carrera del Gran Premio de Austria, ponemos hincapié en los pilotos españoles: Alonso y Sainz saldrán decimoquinto y 4.

Fernando Alonso no pudo pasar a la Q3 del circuito austríaco, que, tras Barcelona, muestra el poco desarrollo del vehículo de la escudería británica. En un circuito con largas rectas y pocas curvas, apenas diez, el Aston Martin continúa sin tener una velocidad punta, ni ser consistente a una vuelta, lo que merma las opciones de un Alonso que ya avisó en la mañana de este sábado con que la carrera de este domingo sería "dura", tras acabar décimo quinto al sprint.

La escudería italiana volaba, pero no sólo con Leclerc, sino también con Carlos Sainz, que marcó el mejor tiempo de la Q1, mostrando sus cartas y reivindicándose una vez más. Todavía mejoró su tiempo en la Q2, aunque no le sirvió para batir al insaciable Max Verstappen, que se apoderó de una primera plaza que ya no soltó hasta el final de la jornada. Pero sí le sirvió para mejorar la quinta plaza de la clasificación de este viernes y acabar cuarto, dos posiciones por delante de Leclerc, que suma dos malas clasificaciones consecutivas.

Parrilla de salida

1.M. Verstappen

2.L. Norris

3.Russel

4.C. Sainz Jr.

5.L. Hamilton

6.C. Leclerc

7.O. Piastri

8.S. Perez

9.E. Ocon

10.Daniel Ricciardo