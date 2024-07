Jessica Bouzas da la gran sorpresa en Wimbledon al eliminar a la campeona

"Disfrutar del momento. Disfrutar de estar en la central de Wimbledon", esa era la intención de Jessica Bouzas Maneiro cuando entró en la centenaria pista para enfrentarse a la campeona del año pasado Marketa Vondrousova. Dos horas y 6 minutos después la tenista nacida hace 21 años en Villagarcia de Arosa (Pontevedra) acababa de protagonizar la primera gran sorpresa del torneo al derrotar a la tenista checa, sexta mundial, defensora del título, por 6-4 y 6-2.

Era su primer triunfo en un Grand Slam de tres jugados y el primero sobre hierba. "Estoy sorprendida de mí misma por esta victoria, por la tranquilidad con la que he jugado. Era mi primera vez en esta central y me he sentido desde el inicio como en casa", decía Bouzas, en la pista, ante 15.000 aficionados más sorprendidos que ella. Clasificada en el pusto 86 del mundo, acostumbrada a otros escenarios muy distintos, sobre la pista dominó a Vondrousova como si la tenista checa, de 24 años, fuera la novata del partido.

Juego implacable

Bouzas empezó con un 'break' (1-0) para tranquilizarse y a pesar de que Vodrousova lo recuperó (2-2), la tenista gallega volvería a arrebatarle el servicio a la checa (4-3) para tomar una ventaja en el marcador que ya no dejaría escapar hasta apuntarse el primer set. La historia se repitió en la segunda manga, en la que Bouzas le arrebató en tres ocasiones más el servicio a su rival, que acabó el partido con 28 errores no forzados, para apuntarse la victoria cediendo solo dos juegos y decidir en el primer 'match ball' que dispuso.

El único título que tiene Bouzas en su palmarés es el ITF de 125 ganado esta temporada en Antalya (Turquía), que ha sido su lanzamiento en una temporada en la que ya suma 36 victorias por solo 13 derrotas, de la mano de su nuevo entrenador Roberto Ortega, con el que trabaja en Madrid, junto a preparador físico Moisés Benavente, y la psicóloga, Itziar Eraña. "Lo celebraremos hoy juntos. Hemos pasado momentos muy complicados", admitía la tenista gallega que, a los 14 años, se planteó dejar de jugar al tenis, antes de marcharse de su querida Galicia para intentar el salto profesional en Xàbia, en la academia de David Ferrer.

Jessica Bouzas. / EFE

Mirada asesina

"Tiene un talento que no es tan fácil de encontrar: el trabajo. Pone cuerpo y alma en lo que hace. Tiene mirada asesina en la pista", decía su anterior entrenador, el extenista Javi Martí.

Bouzas tendrá oportunidad de demostrarlo en la segunda ronda este jueves en la que se enfrentará a Cristina Bucsa o a la rumana Ana Bogdan, que estaban igualadas a un set (6-4, 4-6) y 5-4 para esta última en un partido aplazado por la lluvia.