El gran reto de Jesús Navas en su primer duelo con Mbappé

Una parte del éxito de España en las semifinales de la Eurocopa 2024 radicará en el resultado del gran reto de Jesús Navas, de 38 años, ante uno de los mejores jugadores del mundo. Su primer pulso con Kylian Mbappé provocado por la baja por sanción de Dani Carvajal. El sistema de ayudas en una banda compartida con Lamine Yamal será clave.

No dejar expuesto a Navas en el uno a uno con Mbappé será una de las consignas de Luis de la Fuente a su equipo. Nadie imagina un experimento de su técnico, que hasta la fecha no ha realizado nunca como seleccionador. Un cambio de banda de Marc Cucurella para que entre Alejandro Grimaldo. Pasar a Nacho Fernández al lateral derecho y que sea Dani Vivian el que sustituya al sancionado Le Normand.

El destino así lo ha querido. El último desafío como internacional del único 'superviviente' de la generación española que hizo historia, rompió barreras y ganó el primer Mundial antes de convertirse en la primera selección que conquistó dos Eurocopas consecutivas, le llega a Navas a sus 38 años.

Con 99 minutos en la Eurocopa 2024. Una titularidad, el día que De la Fuente rotó a los titulares ante Albania en el tercer encuentro, ya con la clasificación a cuartos de final sellada como primeros de grupo de forma matemática. El encuentro en el que Navas demostró su personalidad, recibiendo un fuerte golpe en la primera acción del partido y aguantando con un pie hinchado y morado por proteger a Carvajal de estar expuesto a una amarilla.

Le acabó llegando en los cuartos de final trepidantes ante el anfitrión. Expulsado Carvajal cuando también priorizó el bien colectivo por encima del individual. Sacrificando su presencia en semifinales por salvar el triunfo tan trabajado y sufrido ante la poderosa Alemania. Y así le llega la oportunidad inesperada pero por la que tanto ha trabajado en entrenamientos Navas.

"Los jóvenes me preguntan cómo hago para entrenar con tanta ilusión cada día", confesó el futbolista de Los Palacios en una entrevista con EFE durante la Eurocopa. Es hora de trasladarlo al terreno de juego del Munich Football Arena en un duelo grandioso y ante el rival más exigente, un Mbappé que por la fractura de los huesos propios de la nariz no ha brillado como de él se esperaba en el torneo y los números ofensivos de Francia lo han acusado.

Este curso Navas ganó el 63,64% de los duelos defensivos que tuvo con el Sevilla (112 de 176). Un dato de BeSoccer sorprendente al compararlo con Carvajal, que tuvo un éxito del 54,71% en sus duelos defensivos esta campaña con el Real Madrid (151 de 276).

En esa dimensión de duelo individual, tomando como referencia el marcaje de Jesús a Vinícius en el último duelo del Sevilla ante el Real Madrid, salió airoso en 8 de 15 duelos. Números que se han estudiado en el 'laboratorio' de técnicos de la selección española. En esta Eurocopa Navas ha ganado 9 de 14 duelos y Carvajal 13 de 20.

"Jesús tiene muchísima experiencia, estoy convencido de que va a hacer un grandísimo partido. Evidentemente va a necesitar ayudas ante un jugador como Mabppé. Tenemos que estar muy solidarios todos y estar cerca el uno del otro", reconoció Rodri en una entrevista con EFE.

De las Fuente trabaja en un sistema de ayudas a los laterales. Lo necesitará seguro Navas ante Mbappé, pero también Cucurella con Dembélé. La concentración defensiva, el esfuerzo por el compañero y el equilibrio son aspectos que tendrá que cuidar España a la perfección para no sufrir. Lamine Yamal no colaboró en dos acciones seguidas ante Alemania, Carvajal lo reclamó en su duelo con Musiala y el seleccionador no tardó en sacarlo del cambio.

"Por muy rápidos que sean si tenemos el balón no les dejaremos correr", analizó Marc Cucurella. "Estando cerquita de ellos lo podemos contrarrestar muy bien. El partido pasa por estar concentrados", añadió.

Navas, que ha jugado 55 partidos con la selección española desde que debutó en noviembre de 2009, disputó minutos en grandes torneos históricos. El Mundial 2010 ante Suiza, titular contra Honduras y en la final ante Holanda; y en la Eurocopa 2012, siempre saliendo desde el banquillo, jugó contra Italia y Croacia en la fase de grupos y en la semifinal ante Portugal.

De nuevo en una semifinal le llega el que se perfila como 'último baile' como internacional con la peor pareja posible, Mbappé.