El español Javier Martín, campeón del mundo de duatlón.

Aún con la resaca emocional de los Juegos Olímpicos de París, el combinado nacional se ha llevado otra gran alegría. El español Javier Martín se proclamó este viernes campeón del mundo de duatlón, en la modalidad de esprint, celebrada en la localidad australiana de Townsville, sorprendiendo y superando a los franceses y favoritos Benjamin Choquert y Thomas Laurent.

El español sorprendió en el tramo final de una prueba llena de emociones y con muchos cambios en la cabeza. Los franceses Choquert y Laurent dominaron los primeros cinco kilómetros de carrera, aunque no con el colchón suficiente en la transición a la bici como para rodar tranquilos.

Así fue la victoria

Así, en el tramo de 20 kilómetros de ciclismo un grupo de hasta nueve corredores se puso por delante a unos 20 segundos de sus rivales. Fue en los últimos 2,5 kilómetros de carrera cuando Martin se puso al frente, adelantando a un Choquert que cambió el ritmo para ganar, sin contar con la mejor versión del español, que se proclamó campeón del mundo en un sensacional empujón final.

El madrileño, que fue segundo en el Europeo de Coimbra (Portugal) este mismo año, cruzó la meta por el oro con un tiempo de 52:25, liderando un podio que completaron los franceses Choquert (52:26), que ya se quedó sin el oro el año pasado en un fina muy parecido ante el triunfador Mario Mola, y Laurent (52:31). El siguiente español fue Antonio Benito, en la undécima posición, con 53:14.

"No me lo puedo creer", exclamó Martín en la meta. "El año pasado no pude correr esta carrera en Ibiza porque corrí el Marathon des Sables. Es una carrera muy diferente, pero me encanta", dijo el español en declaraciones publicadas por World Triathlon.