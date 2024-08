Arabia Saudí busca en España a los Vinicius del fútbol modesto: 20.000 dólares, casa y coche por jugar en cuarta división

Esta semana arranca la Liga Profesional Saudí, la segunda temporada después de la lluvia millonaria del verano pasado. Lo hace tras un gasto de 187 millones de euros, prácticamente una décima parte de lo invertido el curso anterior. Entre las nuevas caras están el exbarcelonista Aubameyang o Nacho, quien fuera capitán del Real Madrid. Su excompañero Vinicius, al que han tentado con una oferta de 1.000 millones, es el gran objeto de deseo de Arabia en su hoja de ruta que tiene como estación final el Mundial 2030. Para ello busca fortalecer todas las estructuras y se ofrece como una alternativa para jugadores de primer nivel, pero también modestos.

¿Cuánto cobra un jugador semiprofesional en España?

En 2023, durante la efervescencia del mercado de fichajes, la plataforma española FutbolJobs publicaba una oferta que buscaba jugadores para la tercera división de Arabia Saudí. Se ofrecían 3.000 y 4.000 euros junto a casa. La propuesta, según comentaba a este diario Valentín Botella Nicolás, CEO del portal que ejerce de intermediario, tuvo miles de solicitudes. También tuvo un 'feedback' positivo la propuesta publicada meses después para encontrar jugadoras de fútbol femenino, una disciplina que ha pasado de estar proscrita a ser una apuesta de futuro.

Las vacantes más recientes para Arabia Saudí descienden un escalón. En FutbolJobs está activa una oferta que ofrece trabajo a jugadores para la cuarta división, "una categoría semiprofesional". Actualmente, el sistema de categorías del país de Oriente Próximo está compuesto por cinco escalones: Pro Division, First Division, Second Division, Third Division y Fourth Division. No existe un equivalente en España, porque el fútbol saudí es incipiente en estas categorías.

Las condiciones ofrecidas por los clubes son de entre 10.000 y 20.000 dólares netos por temporada, es decir, un periodo de diez meses. A esto hay que sumarle un "bonus elevado por ascenso a negociar", alojamiento, coche, pasajes de avión, contrato profesional y visado. Para comparar qué suponen estas condiciones, en mayo se aprobó el primer convenio que garantizará unas retribuciones brutas mínimas por temporada para Primera RFEF, tercera categoría y antesala del fútbol profesional. En la temporada 2004/2005 el salario anual será de 20.000 euros y en la 2025/2026 de 25.000 por temporada.

¿Es fácil obtener un permiso de trabajo para Arabia?

En Segunda RFEF, la cuarta división española, no existe un mínimo garantizado. Las circunstancias varían mucho según el equipo, pudiendo ir desde una remuneración testimonial hasta los 3.000 euros mensuales en el caso de los jugadores punteros. Lo mismo sucede en niveles como Tercera RFEF o Preferente / Primera, donde importan las primas y el aporte que hacen las instituciones públicas de los lugares de cada equipo. La oferta de Arabia Saudí resulta una oferta homologable a niveles similares, con el valor de la experiencia internacional.

Entre los requisitos para los jugadores de cuarta división que busca Arabia Saudí está tener una edad máxima de 30 años. Los candidatos han de tener un perfil en Transfermarkt, la mayor base de datos del fútbol. En caso contrario se exigirá el pasaporte deportivo o certificado de licencias. Más allá de lo deportivo, la propuesta recoge la necesidad de "no disponer de antecedentes penales para entrar en el país". Tras años de bloqueo, conseguir una visa de turista para visitar Arabia Saudí es sencillo y el permiso de trabajo para el sector deportivo también tiene un itinerario factible.

Talento extranjero para llegar en forma al Mundial 2030

Desde la federación de Arabia Saudí son conscientes de que la oportunidad de invertir en fútbol nace de la necesidad de diversificar la economía más allá del petróleo. “En los 80 teníamos una buena selección (ganaron dos veces la Copa Asiática), pero no se apostó realmente. Hasta 1995 apenas se construyó un estadio más. Nos hemos dado cuenta de que el gasto en deporte ha de ser alto para cumplir con los estándares a los que aspiramos. Queremos subir el nivel para ser los mejores anfitriones de la Copa del Mundo (de 2034)”, indicaba un miembro de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí en un encuentro en el que participó este diario.

Los objetivos del fútbol saudí son ambiciosos y no solo afectan al nivel superior. Arabia pretende pasar del actual puesto 56 que tienen en el ranking FIFA al número 20 antes del Mundial 2034. En el fútbol femenino, dirigido por el español Lluis Cortés, planean un ascenso mayor, desde la plaza 174 hasta la 65. Para esto será necesario aumentar la infraestructura, por lo que Arabia proyecta alcanzar los 17.000 campos frente a los 2.300 que actualmente se distribuyen en el país. Todo esto acompañado de talento extranjero que quieren reclutar para todas las divisiones.