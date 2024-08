Clostebol, la 'trampa' bien contada de Sinner que no le sirvió a otros deportistas: "Debería estar sancionado"

Jannik Sinner debuta este martes en el US Open ante el estadounidense Mackenzie McDonald (19:00). Lo hace con mil ojos sobre su cabeza tras el reciente expediente absolutorio por dopaje. Un doble positivo por Clostebol, esteroide anabolizante prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, del que fue exonerado al aceptar su teoría accidental la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés). El número 1 del mundo aseguró que fue su fisioterapeuta el que estaba usando una crema que tenía este compuesto y quien le practicó un masaje sin guantes. Gran parte del circuito se ha posicionado en contra del resultado de este proceso.

Es el último caso relacionado con el Clostebol. Según una investigación realizada por el periodista Edmund Willison, una veintena de deportistas han dado positivo desde 2019 por una sustancia que se encuentra en pomadas, geles o espráis que se venden en cualquier farmacia. A diferencia de expedientes anteriores, Sinner ha salido exculpado. "Desde el primer momento nos pusimos a trabajar para explicar al detalle de dónde procedía la sustancia por la que di positivo. Tuvimos claro que podíamos demostrar mi inocencia. Errores de este tipo pueden suceder, aunque sean graves e infrecuentes, pero lo importante fue tener claro la manera en la que explicar ese resultado y el hecho de que la cantidad de Clostebol encontrada fuera mínima (una milmillonésima parte por cada gramo)", defendió Sinner en la previa a su debut en el US Open.

"Un deportista debe saber qué contienen los productos"

Sin embargo, el mundo del tenis ha puesto bajo sospecha el testimonio de Sinner, a pesar de su absolución, que no impidió la pérdida de los 320.000 euros y 400 puntos que logró en el Masters 1000 de Indian Wells -fue semifinalista- donde se detectó el positivo. "Debería estar fuera dos años", criticó Nick Kyrgios. "Diferentes reglas para diferentes jugadores", ironizó Denis Shapovalov. Reacciones en caliente nada más conocerse el veredicto positivo al italiano de un caso que se mantuvo en secreto hasta esta resolución. Prácticamente, todo el circuito ha sido cuestionado sobre este tema. Uno de los testimonios más demandados es de Carlos Alcaraz, el gran rival de Sinner: "Es un tema muy delicado. Creo que hay algo detrás de todo esto que mucha gente no sabe, seguramente. Incluso yo no lo sé".

Jannik Sinner posa con el trofeo logrado en el Masters 1000 de Cincinnati. / Associated Press/LaPresse

Un ejercicio de equilibrismo, sospecha y distancia que se mantiene en todos los estamentos del deporte. "La no sanción es injusta si tenemos en cuenta la normativa. Creo que debería haber sido suspendido. La ley no puede establecer diferencias entre unos y otros. Seguro que hay casos en los que se redujo la penalización por una motivación justificada o algunos que han sido mal instruidos, pero no este. No considero que en el tenis exista tibieza, pero sí que el caso de Sinner sienta un precedente. Las sanciones deben ser para los grandes y pequeños", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el Dr. Miguel del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte.

Para el médico especialista, "la gente busca todos los recursos para intentar mejorar su rendimiento" y el Clostebol lo es: "Se trata de un esteroide anabolizante que está dentro de los productos tipificados como dopantes. Si este componente llega al organismo, da positivo. Puede ser por vía oral, inyectable o transdérmica, como ha ocurrido en este caso. Si llega a la sangre y se detecta es sancionable". Sobre la justificación accidental, el Dr. Del Valle es contundente: "Independientemente de que el Clostebol pueda o no ayudar al tratamiento de lesiones o heridas, con lo que nos debemos quedar de este caso es que con todo deportista, cuando usa un producto, tiene que saber qué contiene", incide el Dr. Miguel del Valle.

Los 'otros Sinner' y la autoinculpación del fisioterapeuta

En el caso de Jannik Sinner, la comparación con expedientes similares causa controversia. "No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas. Hay reglas distintas para diferentes jugadores", lamentaba Shapovalov, quien hizo alusión a lo vivido por Tara Moore. La especialista en dobles británica estuvo apartada de la competición durante 19 meses y finalmente absuelta en 2023 por un positivo tras consumir carne contaminada.

Giacomo Naldi, el exfisioterapeuta de Jannik Sinner, junto al tenista italiano. / Instagram Giacomo Naldi

Sobre la patinadora española Laura Barquero pesa todavía una sanción de 2022 por positivo el Clostebol. Como Sinner, también alegó que fue un mero accidente por el uso de la crema Trofodermin en una herida que sufrió tras un corte por la cuchilla de un patín. En Italia, los símiles surgieron con el caso de Stefano Agostini, ciclista que se tuvo que retirar tras dar positivo por Clostebol en 2013. Al igual que en todas las investigaciones relacionadas con este anabolizante, Agostini dijo que nunca había escuchado hablar del esteroide.

Algunos de los envases llevan rotulado que el uso del producto podría ser dopante. "Pero no tiene por qué aparecer un aviso. Aunque el desconocimiento no es eximente, los deportistas de alto nivel como Sinner conocen perfectamente lo que está prohibido por la Agencia Antidopaje. Y si no es el caso, cuando le suministran un medicamento tienen la obligación de preguntar. Además, el fisioterapeuta también debe saber todo lo que tiene que ver con sustancias dopantes", insiste el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, refiriéndose a Giacomo Naldi. Es el empleado despedido por el italiano y sobre el que ha caído la carga de la negligencia, repartida con Umberto Ferrara, su preparador físico, que también ha perdido su trabajo. El motivo alegado: "Falta de confianza".

Naldi rompió el silencio a través de sus redes sociales. "Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo, consciente de haber dado lo mejor de mí, de haber sido 100% profesional, pero también de haber dado más, porque cuando pones el corazón es seguro que das más. Me duele pensar que ya no soy parte de esto. Es duro no estar en el palco contigo y animándote, pero tendré que acostumbrarme rápidamente", publicó. Asumió el peso de la culpa de una 'trampa' bien contada por Sinner y su equipo que, pese al veredicto favorable de la Agencia Internacional de Integridad en el Tenis, no le ha retirado un cargo de sospecha que el tiempo disolverá o no.