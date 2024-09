Alejo Sánchez avanza en un primer día de maratones

Calor, gran tenis y batallas emocionantes. Así podría definirse el primer día de competición en la 61 edición de la Copa Sevilla, en una jornada marcada por las altas temperaturas y la lucha encarnizada por hacerse con un hueco en el cuadro final. El primer partido del día lo protagonizaron Maxime Chazal y el andaluz Gabriel Elicha, siendo el francés quien impuso su favoritismo con relativa comodidad (6-2, 6-3).

La gran batalla del día, eso sí, tuvo lugar en la Pista 3. El maño Alejo Sánchez necesitó de casi tres horas de partido para superar a Max Alcalá, en un encuentro que tuvo de todo: Alcalá remontó un 2-6 y 2-4, llevando el partido al tercer set en una batalla física y mental. Fue ahí cuando Alejo mostró una tremenda fortaleza mental, siendo capaz de rehacerse y remontar un minibreak de ventaja en el tiebreak final para acabar llevándose el gato al agua (6-2, 4-6, 7-6(5)).

“Ha sido un partido durísimo. Pinché en el 4-4 del segundo set, me estaba mareando muchísimo, pero he seguido y seguido… me siento increíble, orgulloso de un esfuerzo así, hubiera perdido o ganado”, señalaba un Alejo muy orgulloso, que llega a Sevilla con “muchísimas ganas” y elogiando al esfuerzo de la organización del torneo.

Mérida y Álvarez Varona avanzan a pesar del cansancio

Dos de las mayores perlas jóvenes del torneo llegaban a Sevilla arrastrando la fatiga acumulada del torneo de Oviedo, en el que llegaron a una final que disputaron ayer. ¿Importó? Ni mucho menos. Tanto Dani Mérida (6-4 y 6-0 sobre Benjamín Winter) como Nicolás Álvarez Varona (6-4, 6-1 sobre Miguel Damas) respondieron y de qué forma al desafío, mostrando que llegan en un estado de forma que les hace muy peligrosos. Especialmente punzante fue la derecha de Mérida, que ya hace un par de temporadas demostró de qué es capaz en Sevilla, ganando un partido y llevando al límite a un exfinalista del torneo como Kimmer Coppejans.

También avanzaron viejos conocidos del torneo como Raul Brancaccio (6-1, 6-2 al portugués Araujo) o Imanol López Morillo (gran victoria sobre López Montagud por 7-6(5) y 6-4). Además, se abre hueco la presencia internacional con los triunfos del polaco Daniel Michalski, el neerlandés Guy Den Ouden, el portugués Pereira y el italiano Pennaforti. Por último, quien sí sufrió para cumplir con su condición de favorito fue Pol Martín Tiffon, que parte como primer cabeza de serie y necesitó de tres mangas para superar a otro clásico de la Copa como Íñigo Cervantes, si bien acabó asegurando con solvencia el triunfo (6-4, 1-6, 6-3).

Comienza el cuadro final

El primer lunes de competición nos dejará los primeros partidos del cuadro final, con el estreno de la sesión nocturna y de varios antiguos campeones en el Tenis Betis. Albert Ramos inaugurará la sesión de tarde, no antes de las 17:00, enfrentándose al francés Geoffrey Blancaneaux, en una jornada a la que le seguirá el debut de Javi Barranco ante Clement Tabur y que cerrará otro campeón en Sevilla, Pedro Cachín, que en el último duelo de la jornada se medirá al quinto cabeza de serie, Alexander Ritschard. Además, también debutará en la Pista 3 el finalista del año pasado, Calvin Hemery, ante el campeón de dobles de la última edición, Alberto Barroso. La sesión diurna, en este sentido, quedará reservada para los últimos partidos de la fase previa, con varios nombres propios que se encuentran a un solo partido de pasar al cuadro final.