Puede que Márquez no gane el título, pero sí será quien lo decida

No hay quien le crea. Ese es el principal problema al que se enfrenta Marc Márquez, de 31 años, ocho veces campeón del mundo, dominador absoluto de MotoGPhasta que se lesionó en Jerez hace más de tres años y, ahora, flamante ganador del Gran Premio de Aragón, donde logró un doblete (casi) insultante pues, ni en la carrera al ‘sprint’ del sábado, ni en el GP del domingo, permitió que nadie se le acercase a menos de tres segundos. Fue así como, 1.043 días después de la que era su última victoria hasta entonces (Emilia Romagna, 2021), MM93 rompió su racha más negativa.

“Estupendo, que bien, que felicidad, ya me he quitado de encima la pregunta de ¿para cuándo la victoria? aunque, eso sí, ahora espero que no empecéis con la cantinela de ¿crees que puedes ganar el título este?, pues me lo temo”. Así afrontó Márquez la última parte de su conferencia de prensa tras ganar en Motorland. Es decir, Marc no se ve (aún) con posibilidades de aspirar, este mismo año, al título. ¿Usted le cree?, muchos no le creen: es Marc Márquez.

Setenta puntos detrás

Toda la prudencia que Marc Márquez ha mostrado desde que viajó a la clínica Mayo, de Rochester (Minnesotta, EEUU) para operarse, por cuarta vez, de su húmero derecho, sobre su recuperación y posibilidades de volver a ser el de antes, el de 2019, ha sido cuestionada por el ‘paddock’ que, al final, ha tenido razón: Márquez tenía un plan y lo ha cumplido, cautivó a Ducati para que le escogiese como segundo piloto oficial para 2025, en lugar del subcampeón Jorge Martín, y, a continuación, ha logrado ya su primera victoria con la ‘Desmosedici’ del pasado año.

"Ya me he sacado de encima la pregunta de cada gran premio ¿cuándo llegará la victoria? Espero que, ahora, no empecéis con la pregunta ¿te ves campeón del mundo este mismo año? No, estoy a 70 puntos y tanto Martín como Bagnaia están haciendo una gran temporada"

El Mundial está ahora liderado por un sólido Martín, con 299 puntos, 23 más que ‘Pecco’ Bagnaia, 70 sobre Márquez y 71 puntos más que ‘la Bestia’, el italiano Enea Bastianini, los cuatro pilotos con Ducati. Eso sí, las de Martín, Bagnaia y Bastianini oficiales, de verdad, pata negra, 2024, mientras que la de MM93 es del pasado año. Quedan en juego 296 puntos (37 por fin de semana) y ocho grandes premios: dos en Misano, Indonesia, Japón, Australia, Tailandia, Malasia y Valencia. Es decir, en efecto, puede pasar de todo, entre otras razones porque tanto los circuitos como las condiciones climatológicas de cada GP son muy distintas.

Cuando hablamos de estas cosas con Márquez antes de abandonar Motorland, él fue muy contundente. “Lo primero de todo es disfrutar de esta victoria y de un fin de semana muy redondo, que, insisto, ha sido posible porque se han juntado todos los astros: circuito que me gusta, trazado de izquierdas, condiciones climatológicas especiales, cambiantes, raras, estado de la pista incierto, no sé, ya sabéis, unas condiciones que me gustan y, por tanto, debía aprovecharlas y, por suerte, lo hemos conseguido”.

"Cuando Bastianini logró, en Inglaterra, el mismo doblete que yo en Aragón, todo el mundo dijo que Enea aún podía aspirar al título. Ahora me toca a mí y, no, yo no pienso en el título, de verdad, y sí en alargar lo máximo posible las buenas sensaciones que sentí en Motorland"

Ni que decir tiene que Marc contó que, por descontado, “quisiera repetir esta actuación la semana que viene, en Misano. Y la otra. Y la otra. Pero, el siguiente paso es conseguir la regularidad y velocidad mostrada en Motorland en todos los trazados que restan, para poder luchar con los de arriba”.

Y, llegada la pregunta que ya empieza a temer el ocho veces campeón del mundo, de si se ve aún con posibilidades de ganar el título, Márquez vuelve a ser muy sincero. “No, ni hablar, no pienso en ello. Creo, sinceramente, que estamos lejos. Tanto Jorge (Martín) como ‘Pecco’ (Bagnaia) están mostrando una consistencia, una velocidad y un rendimiento óptimo. Recuerdo que tras el doblete de Enea en Inglaterra, todos dieron a Bastianini como el nuevo candidato al título. Y lo mismo ocurre, ahora, conmigo. He logrado dos victorias, sí, pero estoy aún a 70 puntos, son muchos. No es fácil, insisto, ellos dos están muy fuertes”.

Mejor 'Pecco', que Jorge

Es posible que, entre los 1.500 habitantes del ‘paddock’, no sean demasiados los que piensen que, en efecto, el mayor de los Márquez puede pelearle el título a Martín y Bagnaia. Los que si son legión ya son aquellos que piensan que será el juez que decida quién es el próximo campeón.

Por lo visto durante el pasado fin de semana en Aragón, Marc ya está para pelear por el podio en los próximos grandes premios y la posibilidad de que les quite alguna victoria a los candidatos o se mezcle constantemente entre ellos en el podio hace que su puesta en escena pase a ser decisiva.

No olvidemos, por otro lado, que hace escasos días, le preguntamos a Márquez quién quería que fuese campeón del mundo este año y él, sin tapujos, dijo: “Prefiero que el título lo hace ‘Pecco’ porque es mi próximo compañero de equipo y prefiero tener al campeón a mi lado”.